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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Cómo comprar entradas para el Brasileirão Série A: próximos partidos, precios, información sobre los estadios y más

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Serie A
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Santos FC
Corinthians
Atlético PR

La Serie A del Brasileirão siempre ofrece un fútbol electrizante y tú podrías formar parte de ello

Hemos asistido a desenlaces dramáticos en las últimas temporadas de la Serie A en Brasil y nos encaminamos hacia otro final apasionante, con un puñado de clubes que todavía sueñan con levantar el Troféu do Campeonato Brasileiro en diciembre, entre ellos el vigente campeón, Flamengo.

El Rubro-Negro de Río de Janeiro se llevó el título el año pasado por un margen de 3 puntos, y cada uno de los tres últimos campeones ha conquistado la liga por 6 puntos o menos.

Se avecina otro duelo vibrante y puedes ver toda la acción en uno de los estadios icónicos de Brasil reservando tus entradas hoy mismo.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de la Serie A del Brasileirao, incluido el próximo calendario, dónde puedes comprar entradas para los partidos y cuánto cuestan.

Próximos partidos destacados de la Serie A del Brasileirao

Fecha y hora (local)

Partido

Ubicación

Entradas

sáb., 22 de agosto (16:00)

Fluminense vs Remo

Maracana, Río de Janeiro

Entradas

sáb., 22 de agosto (20:30)

Cruzeiro vs Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Entradas

dom., 23 de agosto (16:00)

Palmeiras vs Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Entradas

dom., 23 de agosto (18:30)

Santos vs Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Entradas

dom., 23 de agosto (19:30)

Coritiba vs Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Entradas

lun., 24 de agosto (20:00)

Botafogo vs Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro

Entradas

dom., 30 de agosto (11:00)

Athletico-PR vs Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Entradas

dom., 30 de agosto (16:00)

Flamengo vs Botafogo

Maracana, Río de Janeiro

Entradas

dom., 30 de agosto (16:00)

Corinthians vs Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Entradas

dom., 30 de agosto (19:30)

Mirassol vs Palmeiras

Maiao, Mirassol

Entradas

sáb., 5 de septiembre (21:00)

Fluminense vs Vasco da Gama

Maracana, Río de Janeiro

Entradas

dom., 6 de septiembre (16:00)

Cruzeiro vs Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Entradas

dom., 6 de septiembre (16:00)

Internacional vs Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Entradas

dom., 6 de septiembre (16:00)

Remo vs Flamengo

Mangueirao, Belem

Entradas

dom., 6 de septiembre (18:30)

Botafogo vs Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro

Entradas

dom., 6 de septiembre (19:30)

Corinthians vs Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Entradas

Cómo comprar entradas para la Serie A del Brasileirao

Puedes comprar entradas oficiales para el Brasileirão Série A directamente en la plataforma de venta online específica del club anfitrión o en la taquilla física.

Como no existe una taquilla centralizada de la liga, cada uno de los 20 clubes gestiona su propio proceso de venta, y las entradas suelen salir a la venta solo entre 3 y 7 días antes del día concreto del partido.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos del Brasileirão Série A en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Serie A del Brasileirao?

Las entradas oficiales a precio nominal para el Brasileirão Série A de Brasil suelen oscilar entre R$ 20 y R$ 200 (US$4 a US$40) para las zonas básicas o de animación, y hasta entre R$ 420 y R$ 500 (US$80 a US$95) para los asientos prémium en la banda.

Los precios dependen en gran medida de si eres socio del club (Sócio Torcedor), de la competición, de quién sea el rival (por ejemplo, derbis locales o partidos decisivos) y de la categoría del estadio.

Consulta los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional o los sitios de reventa secundarios como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

Récords y estadísticas de la Serie A del Brasileirao

Palmeiras es el club más laureado de la historia del Brasileirão Série A, tras haber ganado la competición en 12 ocasiones. Sus títulos más recientes llegaron de forma consecutiva en las temporadas 2022 y 2023.

Títulos consecutivos: Santos ostenta el récord con 5 campeonatos seguidos entre 1961-1965, durante la era de los legendarios Os Santásticos de Pelé.

Campeones invictos: Solo Internacional ha ganado alguna vez la máxima categoría sin perder, una hazaña lograda en 1979 con 16 victorias y 7 empates.

Récord moderno de puntos (era de 38 partidos): Flamengo tiene el récord de más puntos sumados en una sola temporada moderna, con 90 puntos en 2019.

Estadios y sedes de la Serie A del Brasileirao

Club

Estadio y ubicación

Capacidad

Flamengo

Maracana, Río de Janeiro

78.838

Fluminense

Maracana, Río de Janeiro

78.838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67.428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61.919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55.662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50.848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50.052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47.465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47.252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro

46.931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43.713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42.372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40.502

Remo

Mangueirao, Belem

35.000

Vitória

Barradao, Salvador

30.793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Río de Janeiro

24.584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20.089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16.068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14.534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12.000



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