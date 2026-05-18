Cómo comprar entradas para el Al-Shabab 2025/26: precios de la Liga Saudí ROSHN, próximos partidos y más

La Liga Profesional Saudí se ha convertido en una potencia futbolística mundial, y en el centro de esta evolución se encuentra el Al-Shabab FC. Conocido como los «Leones Blancos», este gigante de Riad es el club más antiguo de la capital y sigue marcando el ritmo del fútbol profesional.

Los aficionados que quieran entradas para sus partidos tienen ahora otra forma de implicarse más: aprovechando la oferta de bienvenida de Parimatch, los seguidores del Reino Unido acceden a apuestas exclusivas que añaden emoción al seguir el partido en directo.

Para quienes buscan fútbol táctico de alto nivel, el club ofrece una experiencia única. Fue el primero en ganar tres ligas consecutivas y se apoya en talento técnico y una afición leal.

Ver un partido en el SHG Arena es vivir un ambiente íntimo y de primera categoría: cada asiento te pone en primera fila. Desde un derbi de Riad hasta un duelo ligero, la pasión de la afición blanquinegra no tiene igual.

Deja que GOAL sea tu guía para la temporada 2025/26: te ayudará a encontrar entradas y a elegir tu asiento dentro del emblemático muro amarillo y negro.

Próximos partidos del Al-Shabab en 2026

Fecha y hora (Arabia Saudí) Calendario Entradas 7 de marzo de 2026 – 23:00 Al Ettifaq vs. Al Shabab Entradas 14 de marzo de 2026, 23:00 Al Shabab vs Al Okhdood Entradas 5 de abril de 2026 – 22:00 Al Riyadh vs. Al Shabab Entradas 10 de abril de 2026 – 22:00 Al Shabab vs. Al Ittihad Entradas 23 de abril de 2026, 22:00 Al Qadsiah vs. Al Shabab Entradas 28 de abril de 2026, 22:00 Al Shabab vs. Al Fateh Entradas 2 de mayo de 2026, 22:00 Al Shabab vs. Al Taawoun Entradas 7 de mayo de 2026 - 22:00 Neom SC vs Al Shabab Entradas 13 de mayo de 2026, 22:00 Al Shabab vs Al Nassr Entradas 21 de mayo de 2026, 22:00 Al Najma vs Al Shabab Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Al-Shabab 2025/26?

Consigue tu entrada para ver a los Leones Blancos en el SHG Arena a través del portal oficial de billetes de Al-Shabab.

Las entradas para la liga salen a la venta entre 10 y 14 días antes del partido, pero los encuentros de gran demanda, como el derbi de Riad, se agotan rápido, así que conviene comprarlas cuanto antes.

También puedes conseguirlas en plataformas secundarias como StubHub, donde los boletos para el próximo partido contra el Al-Nassr arrancan desde unos 35 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Shabab?

Los precios se ajustan a cada aficionado: las entradas estándar cuestan entre 30 y 100 SAR, las premium entre 250 y 500 SAR, y los palcos VIP y Silver con gastronomía de lujo parten desde 1200 SAR.

Si se agotan las entradas oficiales en Webook, las plataformas secundarias verificadas como StubHub son una opción fiable; los precios para las jornadas más importantes parten de unos 55 SAR.

¿Qué se puede esperar del Al-Shabab en 2026?

Fundado en 1947, es el club más antiguo de Riad y un icono del fútbol saudí. Con seis títulos ligueros, incluido el primer triplete de la Premier, los «Leones Blancos» siguen siendo una potencia nacional y regional.

En la 2025/26, bajo Imanol Alguacil, el club avanza en su evolución. Para lograrlo, ha fichado a Yannick Carrasco, Abderrazak Hamdallah, Yacine Adli, Josh Brownhill y Wesley Hoedt, con los que aspira a romper el dominio de los «Cuatro Grandes», recuperar la liga y brillar en la Liga de Campeones de Clubes del Golfo.

Historia del SHG Arena

El SHG Arena, antes llamado Estadio Príncipe Khalid bin Sultan, es más que un campo moderno: simboliza la transformación del club y el futuro de los estadios “boutique” en Arabia Saudí.

Este estadio «boutique» para 15 000 espectadores es el corazón del deporte de Riad. Su diseño rectangular, solo para fútbol, elimina la pista de atletismo y acerca a los aficionados al juego, para que cada cántico del «White Den» resuene en el campo. Ubicado en el distrito norteño de Al-Sahafa, cerca de la estación de metro Dr. Sulaiman Al-Habib, ofrece palcos VIP modernos, un techo de membrana que protege del sol y la sede oficial del club dentro del mismo recinto.