Cómo comprar entradas para Canadá vs. Catar: precios de boletos para el Mundial, información sobre el BC Place y más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete un verano inolvidable. Canadá, anfitriona, mostrará sus intenciones ante Catar en Vancouver durante la fase de grupos.

Canadá llega con grandes expectativas, respaldada por un plantel talentoso y el apoyo de toda Norteamérica.

Catar, por su parte, regresa al Mundial dispuesto a demostrar su progreso tras organizar la edición 2022 y apostar fuerte por su selección.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre la compra de entradas para el partido Canadá vs. Catar, incluidos precios y puntos de venta.

¿Cuándo es el partido entre Canadá y Catar?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 18 de junio de 2026 – 19:00 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas

Calendario de Canadá en la Copa del Mundo 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Estadio de Toronto, Toronto Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas 24 de junio de 2026 Suiza vs. Canadá Estadio de Houston, Houston Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Catar 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Estadio de la Bahía de San Francisco, Santa Clara Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas 24 de junio de 2026 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Estadio de la Ciudad de México, Ciudad de México Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Canadá y Catar?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios).

Debido a la alta demanda, apenas quedan boletos de las primeras etapas.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo. Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Quienes viajen deben revisar con antelación los requisitos de visado y entrada para Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Canadá vs. Qatar?

La FIFA aplicará precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, las entradas costarán desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que en la final podrán llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BC Place

El partido entre Canadá y Catar se disputará en el BC Place de Vancouver, uno de los estadios más modernos y emblemáticos de Canadá.

El BC Place, en el centro de Vancouver, tiene techo retráctil, instalaciones modernas para los aficionados y buen acceso al transporte público.

Se espera que reciba a más de 54 000 aficionados, creando un ambiente electrizante para los partidos.

Se recomienda llegar con antelación por las medidas de seguridad y la alta afluencia de público.