Sería un sueño para los aficionados ver a Brasil y Argentina enfrentarse en Norteamérica en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

No se ven en una Copa del Mundo desde Italia 1990, cuando un gol de Claudio Caniggia en el Stadio Delle Alpi dio el pase a Argentina en octavos.

Si se ven las caras este verano, la demanda de entradas será estratosférica. En GOAL te contamos cómo conseguir tus boletos para el Mundial 2026: dónde comprarlos y a qué precio.

¿Cuándo se jugaría Brasil vs. Argentina en el Mundial 2026?

Por ahora no hay ningún encuentro programado entre ambas selecciones en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Ambos están en grupos distintos, así que el cruce solo sería posible a partir de las eliminatorias.

Para que esto suceda, ambos deben superar la fase de grupos y cruzarse en octavos, cuartos, semifinales o la final.

Partidos de Brasil en el Mundial 2026

Brasil ha ganado cinco Copas del Mundo, récord absoluto, pero no triunfa desde 2002. Su meta es comenzar con buen pie en Norteamérica este verano. En el Grupo C jugará contra:

Fecha Calendario Lugar Entradas Sábado, 13 de junio Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Miércoles 24 de junio Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium (Miami) Entradas

Partidos de Argentina en el Mundial 2026

Argentina busca ser la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1962. Este es el calendario del Grupo J:

Fecha Calendario Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas 27 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo la disponibilidad directa en estas fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub , sobre todo para los partidos de eliminación directa de mayor demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de 2026?

La FIFA ha fijado precios variables: desde 60 $ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

¿Qué esperar del Brasil vs. Argentina?

Desde 1914 se han enfrentado 115 veces. Estos son los últimos diez resultados:

Fecha Calendario Resultado Lugar Marzo de 2025 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs Brasil 4-1 Estadio Más Monumental, Buenos Aires Noviembre de 2023 Clasificatorio para el Mundial: Brasil 0-1 Argentina 0-1 Maracaná, Río de Janeiro Noviembre de 2021 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs. Brasil 0-0 Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) Julio de 2021 Final de la Copa América: Brasil 0-1 Argentina 0-1 Maracaná (Río de Janeiro) Noviembre de 2019 Superclásico de las Américas: Brasil vs. Argentina 0-1 Estadio de la Universidad Rey Saud (Riad) Julio de 2019 Copa América, semifinales: Brasil 2-0 Argentina 2-0 Estadio Mineirão (Belo Horizonte) Octubre de 2018 Superclásico de las Américas: Argentina vs Brasil 0-1 Estadio King Abdullah Sports City (Yeda) Junio de 2017 Superclásico de las Américas: Brasil vs. Argentina 0-1 MCG (Melbourne) Noviembre de 2016 Clasificatorio para el Mundial: Brasil vs. Argentina 3-0 Estadio Mineirão (Belo Horizonte) Noviembre de 2015 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs Brasil 1-1 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán: