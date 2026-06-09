La actual campeona del mundo, Argentina, se medirá a Argelia el 16 de junio en el GEHA Field del Arrowhead Stadium de Kansas City, en su ruta hacia la gloria en la Copa del Mundo de 2026.

En la fase de grupos, Argentina buscará confirmar su condición de favorita y defender el título, mientras Argelia, con su espíritu de «Guerreros del Desierto», aspira a un resultado histórico ante la mejor selección del mundo.

GOAL te dice dónde comprarlas y los precios actuales.

¿Cuándo es el partido entre Argentina y Argelia?

El martes 16 de junio de 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, uno de los estadios más ruidosos del mundo, se disputará este duelo del Grupo J.

Fecha Partido (hora local de inicio) Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) GEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas Entradas

Partidos de Argentina en el Mundial

Fecha Partido Lugar Entradas Junio de 2026 Argentina vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia GEHA Field at Arrowhead Entradas 21 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas

Partidos de Argelia en el Mundial

Fecha Calendario Lugar Entradas Junio de 2026 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia GEHA Field at Arrowhead Entradas Junio de 2026 Argelia vs. Austria GEHA Field en Arrowhead Entradas

Cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Argelia

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), por lo que la disponibilidad es muy limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Argelia?

La FIFA usa precios dinámicos para el torneo de 2026. Se esperaba que los boletos de fase de grupos costaran desde 60 dólares, pero la realidad del mercado es otra.

En el mercado secundario, las entradas más baratas para Argentina vs Argelia rondan entre 970 y 1250 dólares, mientras que las localidades premium (Categoría 1) superan los 1700 dólares.

Categoría Rango actual de precios de mercado (estimado) Notas Categoría 1 1.650 $ - 3.400 $ Las mejores vistas laterales, gradas inferiores/medias Categoría 2 1.400–1.600 $ Esquinas y gradas de nivel medio-alto Categoría 3 970–1300 $ Anfiteatro y detrás de las porterías Categoría 4 Agotadas / Plazas limitadas Reservadas principalmente para residentes del país anfitrión.

¿Qué esperar del partido entre Argentina y Argelia?

Argentina llega como referente de la excelencia y podría ser el adiós de algunas figuras legendarias.

Argelia, con un estilo técnico y una fiel afición, suele elevar su nivel ante rivales de peso. Se espera un ambiente dividido entre el azul y blanco de la Albiceleste y el verde de los Fennec Foxes.

Kansas City es conocida como la capital del fútbol de Estados Unidos. El Arrowhead Stadium se ha renovado para ampliar el campo, pero mantiene sus gradas empinadas que acercan al público a la acción.

Si asistes, llega temprano: la ciudad es famosa por sus fiestas previas y las zonas de aficionados del Truman Sports Complex prometen ser lo más destacado del país.