ANYMA lleva su espectacular espectáculo ÆDEN a Abu Dabi para ofrecer una experiencia inolvidable de música electrónica. Matteo Milleri actuará en Yas Gateway Park North como parte de la fiesta oficial posterior al Gran Premio de Fórmula 1.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre el recinto, las localidades y cómo conseguir ya tus entradas para no perderte este espectacular evento.

¿Cuándo es ANYMA presents ÆDEN?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Viernes 4 de diciembre de 2026, 22:30 ANYMA presents ÆDEN Yas Gateway Park North, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para ANYMA presents ÆDEN?

Si quieres asegurarte una plaza, la plataforma oficial de venta de entradas es Ticketmaster AE. Es la principal opción para adquirir entradas generales y para las plataformas de pie del recinto.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas disponibles en la web oficial. Se trata de una plataforma secundaria en la que los aficionados pueden encontrar entradas para eventos con mucha demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para ANYMA presents ÆDEN?

Las entradas más baratas para este esperado evento cuestan desde 495 AED a través de proveedores oficiales como Ticketmaster AE. Los precios varían según la categoría de la zona de pie elegida y su proximidad al escenario.

Si se agotan las entradas generales de la venta oficial, las plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen otra opción para conseguir localidades de última hora.

Todo lo que necesitas saber sobre ANYMA presents ÆDEN

La próxima actuación será una gran noche para los aficionados a la música electrónica: ANYMA llegará a la capital para protagonizar la fiesta oficial posterior al Gran Premio. Conocido en todo el mundo por su innovador arte digital y sus sesiones de techno cinematográficas, promete llevar los límites del espectáculo en directo más allá.

Yas Gateway Park North, situado en la isla de Yas, ofrece un entorno al aire libre perfecto para este gran espectáculo. Quienes viajen a la isla también podrán disfrutar de la animada zona de ocio de los alrededores antes de que empiece la música. El evento, reservado estrictamente a personas de 21 años o más, pondrá el broche final al fin de semana del automovilismo.