Andrea Bocelli lleva su aclamada gira Romanza a Abu Dabi para una noche inolvidable de magia operística. El legendario tenor italiano actuará en el emblemático Etihad Arena para celebrar el 30.º aniversario del álbum que lo lanzó a la fama. Los asistentes podrán disfrutar de una impresionante combinación de baladas emblemáticas que fusionan música clásica y popular y arias de ópera.

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¿Cuándo es Andrea Bocelli Romanza en directo en Abu Dabi?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Miércoles 2 de diciembre de 2026, 18:00 Andrea Bocelli Romanza en directo Etihad Arena, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para Andrea Bocelli Romanza en directo en Abu Dabi?

Quienes quieran asegurarse una localidad pueden acudir a las plataformas oficiales de venta de entradas: Ticketmaster AE, Platinumlist y la web del Etihad Arena. Son los principales canales para comprar entradas generales y localidades con asiento reservado en el recinto.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Se trata de una plataforma secundaria en la que los aficionados pueden encontrar entradas disponibles para eventos de gran demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para Andrea Bocelli Romanza en directo en Abu Dabi?

Las entradas más baratas para este evento tan esperado cuestan desde solo 295 AED a través de proveedores oficiales como Ticketmaster AE y la taquilla del Etihad Arena. Los precios varían según la categoría de la localidad elegida y su proximidad al escenario.

Si se agotan las entradas de la asignación general oficial, las plataformas secundarias de reventa como GrintaHub ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora.

Todo lo que debes saber sobre Andrea Bocelli Romanza en directo en Abu Dabi

La próxima actuación marca un gran hito en la carrera del emblemático tenor. El álbum Romanza convirtió el canto operístico en un espectáculo capaz de llenar grandes recintos y dio lugar a éxitos como Con te partiro, que han definido su trayectoria musical.

El Etihad Arena, situado en la isla de Yas, ofrece el entorno acústico perfecto para su poderosa voz. Acompañado por una orquesta completa en directo y solistas invitados, Bocelli convertirá el recinto en una magnífica sala de conciertos. Quienes viajen a la isla de Yas también podrán disfrutar de la zona de ocio que rodea el recinto antes de que se abran las puertas.