El «Rey del pop árabe» está de vuelta. Amr Diab, el icono mundial que ha definido el sonido de la música mediterránea durante más de tres décadas, regresará a Dubái para ofrecer un gran concierto como cabeza de cartel en el Coca-Cola Arena el 4 de abril de 2026. Conocido por sus fans como «El Hadaba», Diab sigue batiendo récords y tendiendo puentes entre culturas con su mezcla única de ritmos árabes y pop occidental, lo que convierte este evento en uno de los conciertos en directo más esperados del año.

Este espectáculo de 2026 llega tras una serie de giras mundiales con entradas agotadas y el lanzamiento de recientes éxitos como «Khatafouni» y «Shayef Amar». Tanto si creciste con el clásico de los 90 «Nour El Ein» como si eres fan de sus enérgicos lanzamientos de 2025, este concierto promete un viaje a través de un repertorio legendario. Con Dubái como escenario definitivo para esta celebración musical, los fans de toda la región MENA y más allá ya se apresuran a conseguir las mejores localidades.

En GOAL, hemos recopilado toda la información esencial que necesitas para asegurarte de que no te lo pierdas. Desde las entradas más baratas hasta los paquetes VIP más lujosos, aquí tienes tu guía completa para conseguir entradas para Amr Diab ahora mismo.

¿Cuándo es la actuación de Amr Diab en Dubái?

Amr Diab subirá al escenario el sábado 4 de abril de 2026. El espectáculo está programado para comenzar a las 21:00 h, y las puertas suelen abrirse dos horas antes, lo que permite a los fans disfrutar del ambiente del principal recinto cubierto de Dubái.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 4 de abril de 2026 | 21:00 Amr Diab en directo en Dubái Coca-Cola Arena, Dubái Entradas

¿Dónde comprar entradas para Amr Diab?

Las entradas para el concierto de Amr Diab en Dubái están disponibles a través de varias plataformas online importantes. Aunque los vendedores primarios suelen registrar un gran tráfico y las entradas se agotan rápidamente, los mercados secundarios como StubHub ofrecen una alternativa fiable para los aficionados que buscan asegurarse asientos específicos o entradas de última hora. A continuación encontrarás el enlace directo a la página oficial de venta de entradas recomendada por Goal para garantizar una compra segura y verificada.

¿Cuánto cuestan las entradas para Amr Diab?

Los precios de este evento se han diseñado para adaptarse a todo el mundo, desde oyentes ocasionales hasta «Diabians» incondicionales. Las entradas más baratas para Amr Diab cuestan a partir de 295 AED para las categorías Regular Standing y Silver. Para aquellos que busquen una experiencia más exclusiva, los precios aumentan en función de la proximidad al escenario y de las ventajas adicionales.

Entradas generales: desde 295 AED

desde 295 AED Asientos Silver/Gold: 449 AED - 549 AED

449 AED - 549 AED Diamante/VIP: 595 AED - 995 AED

595 AED - 995 AED Elevate Hospitality: 2500 AED+

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Amr Diab?

Las entradas para el esperado espectáculo del 4 de abril en el Coca-Cola Arena han superado oficialmente la fase de preventa y ya están disponibles para la venta general. Aunque inicialmente se reservó un cupo limitado para los miembros registrados del club de fans y los socios bancarios, el stock restante ya está a la venta para el público general.

Debido a la enorme popularidad de «El Hadaba», la puesta a la venta de las entradas ha registrado una demanda sin precedentes. Históricamente, los conciertos de Amr Diab en Dubái se agotan con semanas de antelación, y 2026 no es una excepción. Las opciones más asequibles, a 295 AED (Bronce y General de pie), son las que se agotan más rápido. Si ves disponibilidad en estas secciones, te recomendamos que completes tu compra de inmediato, ya que el stock secundario fluctúa cada hora. El resto de categorías, incluidas Silver, Gold y VIP, están actualmente disponibles y se pueden reservar de inmediato.

¿Cómo puedo conseguir entradas para Amr Diab?

La forma más eficaz y segura de garantizar tu entrada es reservarla online a través de plataformas verificadas. GOAL recomienda utilizar StubHub como principal fuente para este evento. StubHub ofrece una interfaz intuitiva en la que puedes ver un plano en tiempo real del Coca-Cola Arena, lo que te permite elegir entre las zonas de pie, llenas de energía, o las gradas para disfrutar de una mejor vista del espectáculo. Para conseguir tus entradas, visita la página web de StubHub, selecciona el precio que desees y procede al pago seguro. Utilizar un mercado secundario de confianza como StubHub resulta especialmente ventajoso para este concierto, ya que ofrece la garantía FanProtect, que asegura que tus entradas son válidas o te devuelven el dinero, una red de seguridad vital a medida que se acerca el evento y las asignaciones oficiales primarias agotan su aforo. Evita comprar a vendedores no verificados en redes sociales para asegurarte de que tu noche con el «Rey del Pop Árabe» transcurra sin contratiempos.

Todo lo que necesitas saber sobre el Coca-Cola Arena

El Coca-Cola Arena es un recinto multifuncional de última generación situado en el corazón de City Walk, en Dubái. Con un aforo de hasta 17 000 personas, es el pabellón cubierto con aire acondicionado más grande de Oriente Medio. Cuenta con una impresionante fachada de LED que ilumina el horizonte de Dubái y ofrece una acústica de primer nivel, perfecta para un artista de la talla de Amr Diab.

Se puede acceder fácilmente al recinto mediante el metro de Dubái (estación Burj Khalifa/Dubai Mall) y ofrece 42 palcos corporativos para aquellos que busquen la experiencia «Elevate», que incluye acceso rápido y servicio de hospitalidad privado. Ten en cuenta que para las zonas de pie se requiere una edad mínima de 14 años, mientras que los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto en todas las secciones.