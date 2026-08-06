Pocos equipos del fútbol mundial pueden igualar la incesante búsqueda de títulos que define al Real Madrid. Campeón habitual en casa, en La Liga, y realeza en Europa, el conjunto blanco sigue atrayendo a millones de aficionados en todo el mundo.

Desde conseguir lanzamientos primarios difíciles de encontrar hasta moverse por el mercado secundario, GOAL tiene todo lo que hay que saber sobre cómo comprar entradas del Real Madrid para la temporada 2026/27.

Próximos partidos del Real Madrid 2026/27

Fecha y hora del saque inicial Partido Competición Entradas Sáb. 22 de ago., 20:30 RCD Espanyol vs Real Madrid La Liga Entradas Mié. 26 de ago., 20:00 Real Madrid vs Real Sociedad La Liga Entradas Dom. 30 de ago., 16:00 Real Madrid vs Málaga CF La Liga Entradas Vie. 4 de sep., 20:00 Real Betis vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 13 de sep., 20:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano La Liga Entradas Mié. 16 de sep., 20:00 Elche CF vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 20 de sep., 20:00 Atlético de Madrid vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 11 de oct., 20:00 Real Madrid vs Villarreal CF La Liga Entradas Dom. 18 de oct., 20:00 Real Madrid vs Sevilla FC La Liga Entradas Dom. 25 de oct., 19:00 El Clásico: FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 1 de nov., 19:00 Racing Santander vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 8 de nov., 19:00 Valencia CF vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 22 de nov., 19:00 Real Madrid vs Celta Vigo La Liga Entradas Dom. 29 de nov., 19:00 Real Madrid vs Deportivo Alavés La Liga Entradas Dom. 6 de dic., 19:00 Athletic Club vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 13 de dic., 19:00 Real Madrid vs CA Osasuna La Liga Entradas Dom. 20 de dic., 19:00 Deportivo La Coruña vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 3 de ene., 19:00 Real Madrid vs Getafe CF La Liga Entradas Dom. 10 de ene., 19:00 Real Madrid vs Levante UD La Liga Entradas Dom. 17 de ene., 19:00 Málaga CF vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 24 de ene., 19:00 Real Madrid vs Real Betis La Liga Entradas Dom. 31 de ene., 19:00 Rayo Vallecano vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 7 de feb., 19:00 Real Sociedad vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 14 de feb., 19:00 Real Madrid vs Athletic Club La Liga Entradas Dom. 21 de feb., 19:00 Sevilla FC vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 28 de feb., 19:00 Real Madrid vs Valencia CF La Liga Entradas Dom. 7 de mar., 19:00 Villarreal CF vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 14 de mar., 19:00 Real Madrid vs RCD Espanyol La Liga Entradas Dom. 21 de mar., 19:00 Celta Vigo vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 4 de abr., 20:00 Real Madrid vs Atlético de Madrid La Liga Entradas Dom. 11 de abr., 20:00 CA Osasuna vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 18 de abr., 20:00 Getafe CF vs Real Madrid La Liga Entradas Mié. 21 de abr., 20:00 Real Madrid vs Elche CF La Liga Entradas Dom. 2 de may., 20:00 Levante UD vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 9 de may., 20:00 El Clásico: Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Entradas Dom. 16 de may., 20:00 Real Madrid vs Racing Santander La Liga Entradas Dom. 23 de may., 20:00 Deportivo Alavés vs Real Madrid La Liga Entradas Dom. 30 de may., 20:00 Real Madrid vs Deportivo La Coruña La Liga Entradas

¿Cómo comprar entradas del Real Madrid?

Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del Real Madrid. Conviene revisar el sitio con regularidad para consultar la información sobre la venta de entradas, las fechas de salida a la venta y la disponibilidad.

Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal. Ser socio del club también te da prioridad a la hora de intentar conseguir asiento para los partidos en el Bernabéu.

Para algunos de los partidos menos populares, puede que queden entradas después de que los Socios (miembros propietarios del club) y los miembros Madridista Premium hayan tenido la oportunidad de comprar sus localidades.

Como uno de los clubes más grandes de España y de Europa, la demanda para los partidos del Real Madrid es, como era de esperar, enorme, y las entradas suelen agotarse por los canales oficiales con mucha antelación respecto al día del encuentro.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Socios (miembros del club): Los propietarios de pleno derecho del club tienen la primera opción en todas las ventas de entradas, normalmente entre 10 y 12 días antes del partido.

Los propietarios de pleno derecho del club tienen la primera opción en todas las ventas de entradas, normalmente entre 10 y 12 días antes del partido. Miembros Madridista Premium: los titulares oficiales de la tarjeta tienen la segunda ventana de acceso prioritario, normalmente entre 7 y 8 días antes del saque inicial. Apuntarse a Madridista Premium es muy recomendable si quieres tener opciones reales de conseguir entradas de admisión general a precio facial.

los titulares oficiales de la tarjeta tienen la segunda ventana de acceso prioritario, normalmente entre 7 y 8 días antes del saque inicial. Apuntarse a Madridista Premium es muy recomendable si quieres tener opciones reales de conseguir entradas de admisión general a precio facial. Venta general al público: cualquier asiento estándar restante sale a la venta entre 3 y 5 días antes del partido. En encuentros de La Liga de nivel medio o con baja demanda, a menudo se liberan pequeños lotes por tandas a medida que los Socios devuelven sus abonos al club (programa Cede tu Asiento).

cualquier asiento estándar restante sale a la venta entre 3 y 5 días antes del partido. En encuentros de La Liga de nivel medio o con baja demanda, a menudo se liberan pequeños lotes por tandas a medida que los Socios devuelven sus abonos al club (programa Cede tu Asiento). Mercados secundarios: para partidos de máximo cartel como El Clásico, El Derbi Madrileño o las eliminatorias de la Champions League, la venta general al público se agota casi al instante. Las plataformas legítimas de reventa secundaria ofrecen acceso garantizado mediante transferencia digital para aficionados que planifican viajes con mucha antelación o buscan disponibilidad de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Real Madrid?

Como la mayoría de los equipos de La Liga, el Real Madrid ofrece precios por tramos según grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estas franjas varían de un club a otro.

Precios por categoría a valor facial: las entradas directas del club para partidos estándar de La Liga suelen oscilar entre 75 € y 210 €, en función de la categoría (Fondo, Tribuna o Lateral) y de la altura dentro del estadio.

las entradas directas del club para partidos estándar de La Liga suelen oscilar entre 75 € y 210 €, en función de la categoría (Fondo, Tribuna o Lateral) y de la altura dentro del estadio. Partidos de gran cartel y precios dinámicos: para duelos de alta exigencia ante el Barcelona, el Atlético de Madrid o grandes rivales europeos, el Real Madrid aplica precios dinámicos. Los precios a valor facial para asientos de Categoría 1 suelen situarse regularmente entre 350 € y más de 500 €.

para duelos de alta exigencia ante el Barcelona, el Atlético de Madrid o grandes rivales europeos, el Real Madrid aplica precios dinámicos. Los precios a valor facial para asientos de Categoría 1 suelen situarse regularmente entre 350 € y más de 500 €. Entrada al mercado secundario: en agregadores y sitios de reventa de confianza, las localidades más baratas para partidos ligueros estándar arrancan en torno a 100 €-130 €, mientras que las entradas para El Clásico suelen empezar más cerca de 450 €-600 € o más.

También hay, por supuesto, enfrentamientos de gran cartel ante rivales de primer nivel, como ‘El Clásico’ (Real Madrid vs Barcelona) y ‘El Derbi Madrileno’ (Real Madrid vs Atletico Madrid), que entran en el tramo más alto, con el consiguiente aumento de precios.

¿Cómo comprar entradas y paquetes hospitality del Real Madrid?

Si quieres comprar entradas hospitality del Real Madrid, merece la pena echar un vistazo al sitio oficial del club.

Todas las entradas VIP del Real Madrid incluirán asientos en los fondos laterales Este u Oeste, con las mejores vistas del partido. Estas ubicaciones de primer nivel se combinan con una oferta gastronómica sublime en restaurantes situados a solo unos pasos del estadio. Estas son algunas de las opciones disponibles:

Silver / Matchday Premium: sala fuera del estadio (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), cóctel tipo bufé y bebidas entre 2 y 2,5 horas antes del saque inicial, desde 300 € por partido

sala fuera del estadio (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), cóctel tipo bufé y bebidas entre 2 y 2,5 horas antes del saque inicial, Gold Hospitality: sala dentro del estadio cerca de tu asiento, cóctel tipo bufé y bebidas desde 90 minutos antes del saque inicial hasta 30 minutos después del partido, desde 990 € por partido

sala dentro del estadio cerca de tu asiento, cóctel tipo bufé y bebidas desde 90 minutos antes del saque inicial hasta 30 minutos después del partido, Seat Unique Premium (Champions League): asientos de Tribuna lateral, hospitality completo, bebidas y catering, desde 775 € por partido

Historia del Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil en Madrid. Con una capacidad de casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y ha sido la casa del Real Madrid desde su finalización en 1947.

El Bernabéu es uno de los recintos futbolísticos más famosos del mundo y ha albergado la final de la Copa de Europa/UEFA Champions League en cuatro ocasiones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia derrotó a Alemania Occidental por 3-1.

Más allá del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años a muchas leyendas internacionales y nacionales de la música, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift durante su histórica gira Eras Tour.