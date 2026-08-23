El PSV celebró por todo lo alto la pasada temporada su tercer título consecutivo de la Eredivisie, al proclamarse campeón con una ventaja récord de 19 puntos. ¿Podrá mantener el pie en el acelerador durante la actual campaña? Puedes ver en directo a los Rood-witten reservando hoy mismo entradas para los próximos partidos en el Philips Stadion.

El equipo de Peter Bosz salió disparado en la campaña 2025/26, endosándole seis goles al Sparta Rotterdam en su primer partido en casa, y ya no miró atrás. Como el PSV marcó cinco o más goles en otros seis partidos de la Eredivisie, no sorprende que superara la barrera de los 100 goles al final de la campaña.

Ismael Saibari, que marcó 19 goles la pasada temporada, puede haberse unido al Bayern de Múnich, pero el estadounidense Ricardo Pepi, que también alcanzó los 19 goles el curso pasado, sigue en la plantilla del PSV, junto al influyente dúo formado por Guus Til e Ivan Perisic.

Se garantiza otra temporada emocionante para los aficionados del PSV tanto en el frente nacional como en el europeo. Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los próximos partidos del PSV, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos del PSV Eindhoven

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 30 de ago. (12.15 h) Utrecht vs PSV Stadion Galgenwaard (Utrecht) Entradas sáb., 5 de sep. (20.00 h) Ajax vs PSV Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas dom., 13 de sep. (14.30 h) PSV vs Sparta Rotterdam Philips Stadium (Eindhoven) Entradas dom., 20 de sep. (16.45 h) Twente vs PSV De Grolsch Veste (Enschede) Entradas sáb., 10 de oct. (16.30 h) PSV vs Heerenveen Philips Stadium (Eindhoven) Entradas sáb., 17 de oct. (16.30 h) ADO Den Haag vs PSV WerkTalent Stadion (La Haya) Entradas sáb., 25 de oct. (14.30 h) PSV vs Feyenoord Philips Stadium (Eindhoven) Entradas sáb., 31 de oct. (18.45 h) PSV vs Willem II Philips Stadium (Eindhoven) Entradas sáb., 7 de nov. (20.00 h) Cambuur vs PSV Kooi Stadion (Leeuwarden) Entradas

Cómo comprar entradas del PSV Eindhoven

Las entradas oficiales para los partidos del PSV Eindhoven se venden exclusivamente online a través de la Ticketshop del club. Sin embargo, para la mayoría de los partidos de casa de la Eredivisie y de competiciones europeas, no basta con iniciar sesión y comprar una entrada: debes tener una PSV Club Card vinculada a tu cuenta.

Para obtener estas tarjetas gratuitas debes crear online una cuenta 'My PSV' y presentar una solicitud. Los no residentes en los Países Bajos normalmente pueden registrarse con una verificación estándar de identidad.

Los periodos de venta se abren primero para los grupos prioritarios, los miembros del club y los titulares del abono club card de temporada. Una vez que se cierran esas ventanas prioritarias, los asientos restantes pasan a estar disponibles para los titulares estándar de la PSV Club Card, aproximadamente entre 3 y 4 semanas antes del día del partido.

Para partidos de bajo riesgo o menos populares, el club puede levantar las restricciones de membresía y abrir la 'venta libre' a cualquiera sin Club Card. Sin embargo, esto rara vez sucede en partidos de alto perfil como los de la Champions League o los encuentros contra Ajax o Feyenoord.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos del PSV Eindhoven en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse asientos por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del PSV Eindhoven?

Las entradas oficiales del PSV Eindhoven para partidos habituales de la Eredivisie suelen oscilar entre unos 30 € detrás de las porterías y hasta 70 € para asientos centrales en los laterales largos.

Sin embargo, los partidos de alta demanda, como 'De Topper' (Ajax vs PSV Eindhoven), el PSV vs Feyenoord y los partidos europeos costarán bastante más o requerirán opciones de paquete.

El Philips Stadion está dividido en distintos niveles y bloques alrededor del terreno de juego:

Lados largos (Lengtezijde): Asientos prémium centrales a lo largo del campo, como los bloques de las gradas Este/Oeste. Ofrecen la mejor vista y tienen los precios estándar más altos, hasta 70 €.

Lados cortos / fondos (Korte Zijde / achter doel): Situados detrás de las porterías, en los niveles superior e inferior. Incluyen las secciones más animadas de la afición local y zonas con gran ambiente, a partir del tramo más asequible, 30 €.

Esquinas (Hoog/Corners): Secciones de esquina superiores e inferiores que conectan los lados cortos y largos, y representan categorías de precio intermedias.

Paquetes business y hospitality: Agrupados en categorías Bronze, Silver, Gold, por ejemplo los bloques C, P, Ere Noord y R, y Diamond. Diamond incluye acceso exclusivo al business club, comida y bebida.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Philips Stadion

El Philips Stadion de Eindhoven es el tercer estadio de fútbol más grande de los Países Bajos. Tiene una capacidad actual de 35.119 asientos y ha sido la sede permanente del PSV Eindhoven desde la fundación del club en 1913.

El recinto comenzó siendo un sencillo campo deportivo diseñado para los trabajadores de la fábrica Philips Gloeilampenfabrieken, compañía de bombillas, en 1910, dentro del barrio construido a medida de Philipsdorp.

Las grandes renovaciones de las décadas de 1970 y 1990 trajeron una cubierta integral, palcos de lujo y calefacción en el estadio. El recinto alcanzó su forma moderna en 2002, cuando las cuatro secciones de las esquinas quedaron completamente cerradas.

El club ha proyectado una ambiciosa ampliación del estadio de 400 millones de euros. Prevista para comenzar en 2027, la expansión construirá un tercer anillo en todos los lados y elevará la capacidad hasta 55.000-60.000 asientos, sin trasladarse de su histórica ubicación en el centro de la ciudad.

Partidos históricos disputados en el Philips Stadion:

Eurocopa de la UEFA 2000: el estadio albergó tres partidos de la fase de grupos durante el torneo, incluida la dramática derrota de Inglaterra por 3-2 ante Portugal.

Final de la Copa de la UEFA 2006: el Sevilla logró una famosa victoria por 4-0 sobre el Middlesbrough para levantar el trofeo.

Final de la Women's Champions League 2023: el estadio acogió una final histórica con todas las entradas agotadas, en la que el Barcelona protagonizó una espectacular remontada para derrotar al Wolfsburgo por 3-2.

El aficionado definitivo de toda una vida: Frits Philips, el niño que realizó el saque inicial en 1913 del partido inaugural del PSV en el Philips Stadion, siguió siendo un seguidor fiel hasta su muerte en 2005, a los 100 años.

Famosamente, rechazó sentarse en el lujoso palco VIP y eligió hacerlo entre los aficionados corrientes, en la Sección D, Fila 22, Asiento 43. El club mantiene su asiento permanentemente vacío como homenaje.

Récords y estadísticas del PSV Eindhoven

El PSV Eindhoven (Philips Sport Vereniging) es uno de los clubes de fútbol más exitosos y laureados de los Países Bajos. Junto con Ajax y Feyenoord, forma el tradicional 'Big Three' que domina el fútbol neerlandés.

Palmarés del club y títulos destacados

Eredivisie (campeonato neerlandés) : 27 títulos

KNVB Cup (copa neerlandesa) : 11 títulos

Champions League / Copa de Europa de la UEFA : 1 título (1988)

UEFA Europa League / Copa de la UEFA : 1 título (1978)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Willy van der Kuijlen (660), Willy van de Kerkhof (541)

Más goles: Willy van der Kuijlen (403), Luuk de Jong (186)

El título de liga más temprano de la historia

El 5 de abril de 2026, el PSV conquistó la Eredivisie 2025-26 con 5 jornadas de margen. Esto rompió el récord de calendario anterior del título más temprano jamás ganado en la historia neerlandesa, que el propio PSV había establecido anteriormente el 8 de abril de 1978.

El triplete de 1988

Bajo la dirección del maestro táctico Guus Hiddink, la temporada 1987-88 representa la cima absoluta de la historia del PSV. Un equipo que incluía a iconos como Ronald Koeman, Eric Gerets y Hans van Breukelen conquistó la Eredivisie y la KNVB Cup, antes de derrotar al Benfica en los penaltis para levantar la Copa de Europa. Sigue siendo el último equipo neerlandés en lograr el triplete continental.

El trampolín definitivo

El PSV es mundialmente famoso por identificar e impulsar a auténticos iconos del fútbol mundial. Entre las leyendas que lograron sus primeros grandes éxitos en Europa o se desarrollaron en el PSV figuran: Ronaldo, Romario, Ruud Gullit, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy y Jaap Stam.











