Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27: partidos de la Ligue 1, precios de las entradas y más

No son muchos los equipos que pueden presumir de una sala de trofeos como la del PSG. El club más laureado de Francia, pese a haber nacido hace poco más de medio siglo, ha acumulado decenas de grandes títulos y ahora figura entre el reducido grupo de élite de clubes que han ganado dos Copas de Europa consecutivas.

Si nunca has estado en el icónico Parque de los Príncipes de París, o simplemente estás deseando volver, esta temporada podría ser la oportunidad perfecta para hacer realidad tus sueños futboleros. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial que necesitas sobre las entradas del Paris Saint-Germain, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

Próximos partidos del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes

Fecha Partido Estadio Entradas sáb., 22 de ago. de 2026 PSG vs Stade Rennais Parque de los Príncipes (casa) Entradas dom., 30 de ago. de 2026 Lille vs PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Entradas sáb., 5 de sep. de 2026 PSG vs AS Monaco Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 12 de sep. de 2026 Brest vs PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Entradas dom., 20 de sep. de 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marsella Entradas sáb., 10 de oct. de 2026 PSG vs Le Mans Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 17 de oct. de 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Estrasburgo Entradas dom., 25 de oct. de 2026 PSG vs Lyon Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 31 de oct. de 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Entradas sáb., 7 de nov. de 2026 PSG vs Troyes Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 21 de nov. de 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Niza Entradas sáb., 28 de nov. de 2026 PSG vs Lorient Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 5 de dic. de 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Entradas sáb., 12 de dic. de 2026 PSG vs Paris FC (Derby de París) Parque de los Príncipes (casa) Entradas dom., 3 de ene. de 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Entradas sáb., 16 de ene. de 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Entradas sáb., 23 de ene. de 2027 PSG vs AJ Auxerre Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 30 de ene. de 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Mónaco Entradas dom., 7 de feb. de 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 13 de feb. de 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Entradas sáb., 20 de feb. de 2027 PSG vs Brest Parque de los Príncipes (casa) Entradas dom., 28 de feb. de 2027 PSG vs Lens Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 6 de mar. de 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Entradas sáb., 13 de mar. de 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Entradas sáb., 20 de mar. de 2027 PSG vs Strasbourg Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 3 de abr. de 2027 Paris FC vs PSG (Derby de París) Stade Jean-Bouin, París Entradas sáb., 10 de abr. de 2027 PSG vs Le Havre Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 17 de abr. de 2027 PSG vs Lille Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 24 de abr. de 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Entradas sáb., 1 de may. de 2027 PSG vs Angers Parque de los Príncipes (casa) Entradas dom., 9 de may. de 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Entradas dom., 16 de may. de 2027 PSG vs Nice Parque de los Príncipes (casa) Entradas sáb., 22 de may. de 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Entradas sáb., 29 de may. de 2027 PSG vs Toulouse Parque de los Príncipes (casa) Entradas

¿Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Existen varias opciones de venta de entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde pases para encuentros individuales hasta paquetes hospitality. Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de venta de entradas del PSG.

Merece la pena consultar el sitio con regularidad para ver la información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad. Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar datos personales. Ser miembro del club también te da prioridad a la hora de intentar conseguir asientos para los partidos en el Parque de los Príncipes.

Cuando las entradas para los partidos del PSG aparecen como 'Grand Public ', eso significa que están a la venta general y no necesitarás una membresía para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con Red & Blue Membership tienen un breve periodo de prioridad antes de que las entradas del Paris Saint-Germain salgan a la venta general.

Como uno de los mayores clubes de Francia y de Europa, y campeón de la Champions League en las dos últimas temporadas de cara a 2026/27, la demanda para los partidos del Paris Saint-Germain es, como era de esperar, enorme, y las entradas suelen agotarse por los canales oficiales con mucha antelación respecto al día del partido. Si están agotadas, o si buscas asegurar asientos antes del lanzamiento oficial, o esperas hacerte con entradas de última hora, quizá te interese considerar revendedores secundarios como Ticombo, con opciones desde solo 81 €.

¿Cuánto cuestan las entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Para quienes quieran comprar entradas del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes partido a partido, los precios para adultos han oscilado normalmente entre 40 € y 280 € cuando se compran directamente a través del club, aunque los precios para la temporada 2026/27 deberían confirmarse en el portal oficial de venta de entradas del PSG, ya que pueden cambiar de un año a otro, especialmente teniendo en cuenta que el continuo éxito europeo del club impulsa la demanda.

El precio fluctúa en función del rival y de dónde te sientes en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen estar ubicadas detrás de la portería en la grada Virage Boulogne.

Sigue de cerca el portal oficial de venta de entradas del club para consultar la información más reciente sobre disponibilidad y precios. Actualmente hay entradas disponibles desde 81 € en sitios de reventa secundarios como Ticombo.

Como la mayoría de los equipos de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain ofrece precios escalonados en función de grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta significativamente al precio de la entrada, y las vistas premium suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los grandes enfrentamientos ante rivales de primer nivel, como 'Le Classique' (PSG vs Marseille, que esta temporada se juega el 20 de septiembre fuera y el 7 de febrero en casa), que entran en la categoría más alta, con la consiguiente subida de precios.

Historia del Parque de los Príncipes

El Parque de los Príncipes es un estadio de fútbol con todas las localidades de asiento en París, Francia, que abrió en 1972. Está situado en el suroeste de la capital francesa, cerca del Stade Jean-Bouin y del Stade Roland Garros. El estadio es la casa del Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes de la inauguración del Stade de France en 1998, el Parque de los Príncipes también era el estadio de las selecciones nacionales de fútbol y rugby de Francia.

El Parque de los Príncipes ha acogido numerosos partidos de fútbol prestigiosos a lo largo de los años, incluidos múltiples encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA y de la Eurocopa de la UEFA, además de albergar tres finales de la Copa de Europa en 1956, 1975 y 1981.

La capacidad actual se sitúa en algo menos de 48.000 espectadores, aunque las fuentes varían entre aproximadamente 47.900 y 48.600 en función de la configuración. Ten en cuenta que el futuro del estadio es una historia activa y aún sin resolver de cara a la temporada 2026/27: el PSG y el Ayuntamiento de París han reabierto las negociaciones sobre una posible venta y una gran ampliación del recinto, con capacidades objetivo de entre 60.000 y hasta 70.000-75.000 asientos, según las informaciones. En el momento de escribir estas líneas, no se ha cerrado ningún acuerdo y la capacidad del Parque de los Príncipes para 2026/27 sigue sin cambios en su tamaño actual, pero los aficionados que planifiquen con antelación deberían estar atentos a las noticias sobre este asunto, ya que podría afectar a la disponibilidad de entradas y a los precios en futuras temporadas.