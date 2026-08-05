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Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27: partidos de la Ligue 1, precios de las entradas y más

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Paris Saint-Germain
Ligue 1

Descubre cómo puedes ver en acción a las campeonas de Europa consecutivas, con entradas para los partidos de la próxima temporada.

No son muchos los equipos que pueden presumir de una sala de trofeos como la del PSG. El club más laureado de Francia, pese a haber nacido hace poco más de medio siglo, ha acumulado decenas de grandes títulos y ahora figura entre el reducido grupo de élite de clubes que han ganado dos Copas de Europa consecutivas.

Si nunca has estado en el icónico Parque de los Príncipes de París, o simplemente estás deseando volver, esta temporada podría ser la oportunidad perfecta para hacer realidad tus sueños futboleros. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial que necesitas sobre las entradas del Paris Saint-Germain, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

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Próximos partidos del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes

FechaPartidoEstadioEntradas
sáb., 22 de ago. de 2026PSG vs Stade RennaisParque de los Príncipes (casa)Entradas
dom., 30 de ago. de 2026Lille vs PSGStade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'AscqEntradas
sáb., 5 de sep. de 2026PSG vs AS MonacoParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 12 de sep. de 2026Brest vs PSGStade Francis-Le Blé, BrestEntradas
dom., 20 de sep. de 2026Marseille vs PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarsellaEntradas
sáb., 10 de oct. de 2026PSG vs Le MansParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 17 de oct. de 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, EstrasburgoEntradas
dom., 25 de oct. de 2026PSG vs LyonParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 31 de oct. de 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreEntradas
sáb., 7 de nov. de 2026PSG vs TroyesParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 21 de nov. de 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NizaEntradas
sáb., 28 de nov. de 2026PSG vs LorientParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 5 de dic. de 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseEntradas
sáb., 12 de dic. de 2026PSG vs Paris FC (Derby de París)Parque de los Príncipes (casa)Entradas
dom., 3 de ene. de 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensEntradas
sáb., 16 de ene. de 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersEntradas
sáb., 23 de ene. de 2027PSG vs AJ AuxerreParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 30 de ene. de 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MónacoEntradas
dom., 7 de feb. de 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 13 de feb. de 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansEntradas
sáb., 20 de feb. de 2027PSG vs BrestParque de los Príncipes (casa)Entradas
dom., 28 de feb. de 2027PSG vs LensParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 6 de mar. de 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesEntradas
sáb., 13 de mar. de 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreEntradas
sáb., 20 de mar. de 2027PSG vs StrasbourgParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 3 de abr. de 2027Paris FC vs PSG (Derby de París)Stade Jean-Bouin, ParísEntradas
sáb., 10 de abr. de 2027PSG vs Le HavreParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 17 de abr. de 2027PSG vs LilleParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 24 de abr. de 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientEntradas
sáb., 1 de may. de 2027PSG vs AngersParque de los Príncipes (casa)Entradas
dom., 9 de may. de 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuEntradas
dom., 16 de may. de 2027PSG vs NiceParque de los Príncipes (casa)Entradas
sáb., 22 de may. de 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesEntradas
sáb., 29 de may. de 2027PSG vs ToulouseParque de los Príncipes (casa)Entradas

¿Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Existen varias opciones de venta de entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde pases para encuentros individuales hasta paquetes hospitality. Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de venta de entradas del PSG.

Merece la pena consultar el sitio con regularidad para ver la información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad. Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar datos personales. Ser miembro del club también te da prioridad a la hora de intentar conseguir asientos para los partidos en el Parque de los Príncipes.

Cuando las entradas para los partidos del PSG aparecen como 'Grand Public ', eso significa que están a la venta general y no necesitarás una membresía para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con Red & Blue Membership tienen un breve periodo de prioridad antes de que las entradas del Paris Saint-Germain salgan a la venta general.

Como uno de los mayores clubes de Francia y de Europa, y campeón de la Champions League en las dos últimas temporadas de cara a 2026/27, la demanda para los partidos del Paris Saint-Germain es, como era de esperar, enorme, y las entradas suelen agotarse por los canales oficiales con mucha antelación respecto al día del partido. Si están agotadas, o si buscas asegurar asientos antes del lanzamiento oficial, o esperas hacerte con entradas de última hora, quizá te interese considerar revendedores secundarios como Ticombo, con opciones desde solo 81 €.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Para quienes quieran comprar entradas del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes partido a partido, los precios para adultos han oscilado normalmente entre 40 € y 280 € cuando se compran directamente a través del club, aunque los precios para la temporada 2026/27 deberían confirmarse en el portal oficial de venta de entradas del PSG, ya que pueden cambiar de un año a otro, especialmente teniendo en cuenta que el continuo éxito europeo del club impulsa la demanda.

El precio fluctúa en función del rival y de dónde te sientes en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen estar ubicadas detrás de la portería en la grada Virage Boulogne.

Sigue de cerca el portal oficial de venta de entradas del club para consultar la información más reciente sobre disponibilidad y precios. Actualmente hay entradas disponibles desde 81 € en sitios de reventa secundarios como Ticombo.

Como la mayoría de los equipos de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain ofrece precios escalonados en función de grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta significativamente al precio de la entrada, y las vistas premium suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los grandes enfrentamientos ante rivales de primer nivel, como 'Le Classique' (PSG vs Marseille, que esta temporada se juega el 20 de septiembre fuera y el 7 de febrero en casa), que entran en la categoría más alta, con la consiguiente subida de precios.

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Historia del Parque de los Príncipes

El Parque de los Príncipes es un estadio de fútbol con todas las localidades de asiento en París, Francia, que abrió en 1972. Está situado en el suroeste de la capital francesa, cerca del Stade Jean-Bouin y del Stade Roland Garros. El estadio es la casa del Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes de la inauguración del Stade de France en 1998, el Parque de los Príncipes también era el estadio de las selecciones nacionales de fútbol y rugby de Francia.

El Parque de los Príncipes ha acogido numerosos partidos de fútbol prestigiosos a lo largo de los años, incluidos múltiples encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA y de la Eurocopa de la UEFA, además de albergar tres finales de la Copa de Europa en 1956, 1975 y 1981.

La capacidad actual se sitúa en algo menos de 48.000 espectadores, aunque las fuentes varían entre aproximadamente 47.900 y 48.600 en función de la configuración. Ten en cuenta que el futuro del estadio es una historia activa y aún sin resolver de cara a la temporada 2026/27: el PSG y el Ayuntamiento de París han reabierto las negociaciones sobre una posible venta y una gran ampliación del recinto, con capacidades objetivo de entre 60.000 y hasta 70.000-75.000 asientos, según las informaciones. En el momento de escribir estas líneas, no se ha cerrado ningún acuerdo y la capacidad del Parque de los Príncipes para 2026/27 sigue sin cambios en su tamaño actual, pero los aficionados que planifiquen con antelación deberían estar atentos a las noticias sobre este asunto, ya que podría afectar a la disponibilidad de entradas y a los precios en futuras temporadas.

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