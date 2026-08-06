El Manchester City entra en una nueva era con Enzo Maresca, que sustituye a Pep Guardiola después de que su década al frente terminara con el club como subcampeón por detrás del Arsenal, un desenlace suavizado por el doblete de FA Cup y EFL Cup. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas para el Etihad Stadium.
Lista completa de partidos del Manchester City en la Premier League 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Competición
|Entradas
|dom. 23 ago. 2026, 14:00
|Manchester City vs Bournemouth
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Manchester City
|Selhurst Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 5 sep. 2026, 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 12 sep. 2026, 15:00
|Manchester United vs Manchester City
|Old Trafford (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 19 sep. 2026, 15:00
|Manchester City vs Sunderland
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 10 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 17 oct. 2026, 15:00
|Manchester City vs Ipswich Town
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 24 oct. 2026, 15:00
|Aston Villa vs Manchester City
|Villa Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 31 oct. 2026, 15:00
|Manchester City vs Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Manchester City
|The City Ground (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Manchester City vs Fulham
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Arsenal vs Manchester City
|Emirates Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 2 dic. 2026, 20:00
|Manchester City vs Leeds United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 5 dic. 2026, 15:00
|Brentford vs Manchester City
|Gtech Community Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 12 dic. 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 19 dic. 2026, 15:00
|Manchester City vs Hull City
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 26 dic. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St. James' Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 30 dic. 2026, 20:00
|Everton vs Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 2 ene. 2027, 15:00
|Manchester City vs Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|mié. 6 ene. 2027, 20:00
|Leeds United vs Manchester City
|Elland Road (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 16 ene. 2027, 15:00
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 23 ene. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Manchester City
|American Express Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 30 ene. 2027, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 6 feb. 2027, 15:00
|Fulham vs Manchester City
|Craven Cottage (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 10 feb. 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 20 feb. 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 27 feb. 2027, 15:00
|Hull City vs Manchester City
|MKM Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 3 mar. 2027, 20:00
|Manchester City vs Everton
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Coventry City vs Manchester City
|Coventry Building Society Arena (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Manchester City vs Manchester United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Bournemouth vs Manchester City
|Vitality Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Manchester City vs Crystal Palace
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 1 may. 2027, 15:00
|Manchester City vs Brentford
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 8 may. 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 15 may. 2027, 15:00
|Ipswich Town vs Manchester City
|Portman Road (fuera)
|Premier League
|Entradas
|dom. 23 may. 2027, 15:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Entradas
|dom. 30 may. 2027, 16:00
|Sunderland vs Manchester City
|Stadium of Light (fuera)
|Premier League
|Entradas
¿Cómo comprar entradas del Manchester City?
Cómpralas a través del portal oficial de entradas del Manchester City, el vendedor principal de las entradas para los partidos en casa. Los clubes asignan las entradas en tres fases: primero a los abonados de temporada, después a los socios según los puntos de fidelidad y, por último, al público en venta general. También puedes reservar a través de vendedores secundarios como StubHub.
¿Cómo comprar abonos de temporada del Manchester City?
Los abonos de temporada son la única forma garantizada de asistir a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Sigue atento al portal oficial de entradas para conocer las novedades, y ten en cuenta que debes ser socio del club para comprar uno cuando vuelva a haber disponibilidad.
¿Cómo puedo comprar entradas del Manchester City para partidos fuera de casa?
Cómpralas a través de la web oficial del club, igual que en los partidos en casa, y necesitarás una membresía del City. También puedes probar en la web del club rival, aunque normalmente allí también se exige membresía.
Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium
El Manchester City juega en el Etihad Stadium, construido originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002, desde 2003. Su capacidad actual es de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la Premier League.
La mejor forma de llegar es en transporte público. El Metrolink conecta Manchester Piccadilly con la parada Etihad Campus en menos de 10 minutos, con tranvías cinco veces por hora los días de partido. Las paradas vecinas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del pitido final. El aparcamiento puede reservarse con antelación, aunque el espacio es limitado.
Revisar las categorías de entradas del Manchester City y las guías de precios ayuda a los aficionados que viajan a planificar sus visitas al Etihad Stadium de forma eficaz. Para minimizar tus gastos iniciales de bolsillo mientras exploras estos mercados alternativos, utilizar crédito de la casa es una estrategia brillante. Consulta nuestra selección curada para ver cómo puedes reclamar fácilmente tus fondos extra para apuestas con la oferta de registro de boylesport.