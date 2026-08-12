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Leeds Elland RoadGetty Images
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Cómo comprar entradas del Leeds United para 2026/27: partidos, precios de las entradas y más

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Leeds
Premier League

Vive la experiencia de un día de partido en Elland Road, incluido dónde comprar y los precios actuales de las entradas

El Leeds United afronta la temporada 2026/27 de la Premier League con un año completo de vuelta en la máxima categoría a sus espaldas, después de que Daniel Farke guiara al club hasta un cómodo 14.º puesto la pasada campaña, salvado con tres partidos de margen. Fue el broche a una campaña dramática en la que el Leeds estuvo en zona de descenso tras solo dos jornadas antes de una reacción que, construida en torno a un cambio táctico decisivo en la temporada durante una victoria en el campo del Manchester City, transformó su forma e incluso lo llevó hasta una semifinal de la FA Cup en Wembley.

Ahora, ya asentado de nuevo entre los nombres establecidos de la Premier League, Farke y su plantilla apuntarán a seguir progresando en Elland Road, con duelos en casa ante Manchester United, Newcastle, Everton y Manchester City entre los partidos más destacados para los que los aficionados querrán entradas.

Pero, ¿cómo puedes conseguir entradas de la Premier League para verles esta temporada? Deja que GOAL te cuente qué opciones tienes para ver al Leeds jugar en Elland Road.

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Calendario completo del Leeds United en la Premier League 2026/27

El Leeds abrirá la temporada fuera de casa ante el Nottingham Forest y la cerrará también fuera de casa ante el Crystal Palace. A continuación, el calendario completo de 38 partidos, en casa y fuera, para la próxima temporada.

Fecha y horaPartidoEstadioEntradas
sáb., 22 de agosto de 2026, 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedThe City Ground (fuera)Entradas
dom., 30 de agosto de 2026, 14:00Leeds United vs BrentfordElland Road (casa)Entradas
sáb., 5 de septiembre de 2026, 15:00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedAmerican Express Stadium (fuera)Entradas
lun., 14 de septiembre de 2026, 20:00Leeds United vs Newcastle UnitedElland Road (casa)Entradas
sáb., 19 de septiembre de 2026, 15:00Leeds United vs Crystal PalaceElland Road (casa)Entradas
sáb., 10 de octubre de 2026, 15:00Arsenal vs Leeds UnitedEmirates Stadium (fuera)Entradas
sáb., 17 de octubre de 2026, 15:00Leeds United vs Manchester UnitedElland Road (casa)Entradas
sáb., 24 de octubre de 2026, 15:00Sunderland vs Leeds UnitedStadium of Light (fuera)Entradas
sáb., 31 de octubre de 2026, 16:00Bournemouth vs Leeds UnitedVitality Stadium (fuera)Entradas
sáb., 7 de noviembre de 2026, 15:00Leeds United vs Tottenham HotspurElland Road (casa)Entradas
sáb., 21 de noviembre de 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (fuera)Entradas
sáb., 28 de noviembre de 2026, 15:00Leeds United vs Coventry CityElland Road (casa)Entradas
mié., 2 de diciembre de 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (fuera)Entradas
sáb., 5 de diciembre de 2026, 15:00Leeds United vs Ipswich TownElland Road (casa)Entradas
sáb., 12 de diciembre de 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (fuera)Entradas
sáb., 19 de diciembre de 2026, 15:00Leeds United vs FulhamElland Road (casa)Entradas
sáb., 26 de diciembre de 2026, 15:00Aston Villa vs Leeds UnitedVilla Park (fuera)Entradas
mié., 30 de diciembre de 2026, 20:00Hull City vs Leeds UnitedMKM Stadium (fuera)Entradas
sáb., 2 de enero de 2027, 15:00Leeds United vs EvertonElland Road (casa)Entradas
mié., 6 de enero de 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (casa)Entradas
sáb., 16 de enero de 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (fuera)Entradas
sáb., 23 de enero de 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (casa)Entradas
sáb., 30 de enero de 2027, 15:00Coventry City vs Leeds UnitedCoventry Building Society Arena (fuera)Entradas
sáb., 6 de febrero de 2027, 15:00Leeds United vs BournemouthElland Road (casa)Entradas
mié., 10 de febrero de 2027, 20:00Everton vs Leeds UnitedHill Dickinson Stadium (fuera)Entradas
sáb., 20 de febrero de 2027, 15:00Leeds United vs Aston VillaElland Road (casa)Entradas
sáb., 27 de febrero de 2027, 15:00Fulham vs Leeds UnitedCraven Cottage (fuera)Entradas
mié., 3 de marzo de 2027, 20:00Leeds United vs Hull CityElland Road (casa)Entradas
sáb., 13 de marzo de 2027, 15:00Leeds United vs Brighton & Hove AlbionElland Road (casa)Entradas
sáb., 20 de marzo de 2027, 16:00Newcastle United vs Leeds UnitedSt James' Park (fuera)Entradas
sáb., 10 de abril de 2027, 15:00Leeds United vs Nottingham ForestElland Road (casa)Entradas
sáb., 17 de abril de 2027, 15:00Brentford vs Leeds UnitedGtech Community Stadium (fuera)Entradas
sáb., 24 de abril de 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (casa)Entradas
sáb., 1 de mayo de 2027, 15:00Ipswich Town vs Leeds UnitedPortman Road (fuera)Entradas
sáb., 8 de mayo de 2027, 15:00Leeds United vs ArsenalElland Road (casa)Entradas
sáb., 15 de mayo de 2027, 15:00Manchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (fuera)Entradas
dom., 23 de mayo de 2027, 15:00Leeds United vs SunderlandElland Road (casa)Entradas
dom., 30 de mayo de 2027, 16:00Crystal Palace vs Leeds UnitedSelhurst Park (fuera)Entradas

Uno de los clubes con más historia del fútbol inglés, el regreso del Leeds a la Premier League quedó confirmado en 2025 después de que el equipo de Farke ganara el título de Championship con un récord del club de 100 puntos.

El propio estadio ha vivido una buena cantidad de grandes resultados a lo largo de los años y, tras una sólida temporada de vuelta entre la élite, habrá grandes esperanzas de que el equipo de Farke pueda construir sobre los cimientos del curso pasado.

¿Cómo comprar entradas del Leeds para 2026/27?

Los aficionados que esperen hacerse con una entrada en Elland Road esta temporada pueden comprar su asiento a través del portal oficial de entradas del Leeds United. La web es el distribuidor oficial de primera mano para las entradas de los partidos del Leeds United en casa esta campaña.

Los clubes británicos de fútbol suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada; después, a los socios del club, que a menudo se ordenan por puntos de fidelidad de compras anteriores; y, por último, al público durante el periodo de «venta general». También puedes mirar sitios de reventa como StubHub y StubHub si no te importa conseguir una entrada de segunda mano, ya que ambos figuran entre las opciones más reconocidas para los aficionados que buscan una compra de última hora, con opciones desde solo 73 £.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Leeds para 2026/27?

Hay una variedad de categorías y precios disponibles para las entradas de partido del Leeds en Elland Road, con importes de dos cifras tanto para adultos como para entradas con descuento. Existen varios niveles dentro de la estructura de precios, y es importante conocer la variedad disponible:

  • Con la excepción de las East Stand Upper Wings, que se venden a tarifa plana, todas las demás zonas del estadio ofrecen precios más bajos para júnior y descuentos, lo que puede ayudarte a encontrar una opción más asequible si asistes con la familia o con personas que cumplan los requisitos.
  • El Leeds categoriza sus partidos según la demanda y el estatus, por lo que los precios de las entradas pueden variar en función del rival. Los precios que figuran a continuación corresponden a los partidos de categoría A+, los encuentros de mayor nivel que disputa el club, aunque deberían confirmarse en el sitio oficial del club para la temporada actual, ya que los precios se revisan anualmente.
  • Nivel 1 — East Central Lower, East Stand Upper y West Stand: 52,00 £ adulto, 34,00 £ mayores de 65, 24,00 £ júnior, 26,00 £ adulto joven
  • Nivel 2 — East Stand Upper Wings: tarifa plana de 45,00 £ (adulto, mayor de 65, júnior, adulto joven)
  • Nivel 3 — North y South Stands: 45,00 £ adulto, 31,00 £ mayores de 65, 21,00 £ júnior, 23,00 £ adulto joven
  • Nivel 4 — Family Stand: 39,00 £ adulto, 31,00 £ mayores de 65, 11,00 £ júnior, 23,00 £ adulto joven
  • Nivel 5 — West Stand (afición visitante): 30,00 £ adulto, 29,00 £ mayores de 65, 24,00 £ júnior, 26,00 £ adulto joven

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