Cómo comprar entradas del LA Galaxy: precios, paquetes, membresía e información sobre los abonos de temporada para 2026

Los vigentes campeones de la Major League Soccer sufrieron el año pasado una de las caídas más dramáticas de la historia de la liga. LA Galaxy, seis veces ganador de la MLS Cup, encadenó diez partidos sin ganar al inicio de la temporada 2025 mientras defendía el título conquistado apenas unos meses antes, el peor arranque de un campeón defensor en la historia de la MLS, y se quedó completamente fuera de los playoffs.

A pesar de ese desplome histórico, el club apostó por la continuidad y amplió el contrato del entrenador Greg Vanney en mayo de 2025 en lugar de hacer un cambio. El Galaxy de Vanney ha mostrado señales de vida en 2026, ocupa la 10.ª posición de la Conferencia Oeste cuando la temporada entra en su tramo final, y el club sigue en la pelea en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde ha alcanzado los cuartos de final. GOAL tiene toda la información que necesitas para ver a LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park durante lo que queda de temporada, incluido dónde encontrar entradas y cuánto te costarán.

Próximas entradas de LA Galaxy a la venta y precios

La temporada regular 2026 de la MLS se extiende hasta el 7 de noviembre, sin partidos en junio debido a la Copa del Mundo de la FIFA. LA Galaxy disputa 17 partidos en casa a lo largo de la temporada, que figuran completos a continuación. Los encuentros ya jugados muestran el resultado final; las próximas citas ya están disponibles para la compra de entradas.

Fecha Partido Resultado / Entradas dom., 22 de feb. de 2026 LA Galaxy vs New York City FC Empate 1-1 (final) sáb., 28 de feb. de 2026 LA Galaxy vs Charlotte FC Victoria 3-0 (final) sáb., 14 de mar. de 2026 LA Galaxy vs Sporting Kansas City Derrota 1-2 (final) sáb., 4 de abr. de 2026 LA Galaxy vs Minnesota United FC Derrota 1-2 (final) dom., 26 de abr. de 2026 LA Galaxy vs Real Salt Lake Victoria 2-1 (final) sáb., 2 de may. de 2026 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps FC Empate 1-1 (final) sáb., 23 de may. de 2026 LA Galaxy vs Houston Dynamo FC Empate 1-1 (final) vie., 17 de jul. de 2026 LA Galaxy vs Los Angeles FC (El Trafico) Derrota 0-3 (final) mié., 22 de jul. de 2026 LA Galaxy vs St Louis CITY SC Derrota 1-3 (final) sáb., 1 de ago. de 2026 LA Galaxy vs FC Dallas Empate 0-0 (final) mié., 19 de ago. de 2026 LA Galaxy vs San Jose Earthquakes Entradas sáb., 5 de sept. de 2026 LA Galaxy vs New England Revolution Entradas sáb., 12 de sept. de 2026 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC Entradas sáb., 26 de sept. de 2026 LA Galaxy vs Colorado Rapids Entradas mié., 14 de oct. de 2026 LA Galaxy vs Portland Timbers Entradas sáb., 17 de oct. de 2026 LA Galaxy vs San Diego FC Entradas sáb., 31 de oct. de 2026 LA Galaxy vs Austin FC Entradas

El Galaxy cerrará la temporada regular a domicilio ante Real Salt Lake el 7 de noviembre. Si logra clasificarse, los Audi MLS Cup Playoffs se disputarán desde mediados de noviembre hasta diciembre.

¿Dónde comprar entradas de LA Galaxy?

El crecimiento continuado de la MLS, impulsado por la llegada de superestrellas de clubes europeos en las últimas temporadas y por la preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, ha mantenido una alta asistencia en toda la liga. Como resultado, los precios siguen siendo elevados en la mayoría de los equipos.

Las entradas básicas para partidos sueltos pueden comprarse a través de la página web oficial del club, AXS y Ticketmaster. Si las asignaciones oficiales están agotadas, o buscas un asiento concreto cuando se acerca el día del partido, plataformas secundarias como StubHub son una forma fiable de conseguir una entrada, con anuncios que cubren todas las zonas del Dignity Health Sports Park.

Como única manera de garantizar un asiento en todos los partidos en casa, los abonos de temporada siguen siendo la vía más fiable para los aficionados que quieran asistir a toda la campaña, con una demanda que se mantiene fuerte en toda la MLS en plena preparación para la Copa del Mundo de este verano. La disponibilidad puede consultarse en la web oficial del club.

¿Cuánto cuestan las entradas de LA Galaxy?

Como en la mayoría de los partidos de la MLS, puedes elegir entre una variedad de opciones de entradas para encuentros individuales, con precios que normalmente oscilan para LA Galaxy entre unos 20 $ y 200 $ a través de los canales oficiales, mientras que un pequeño número de entradas exclusivas a pie de campo cuesta incluso más.

Esos precios pueden fluctuar dependiendo del partido y del rival, y los encuentros ante adversarios cercanos, tanto por ubicación geográfica como por competitividad, pueden estar sujetos a una subida en función de la categoría del encuentro.

Algunos partidos, como El Trafico contra Los Angeles FC, suelen ser tradicionalmente la entrada más demandada del calendario como local del Galaxy, con el historial global en 10-9-7 a favor del Galaxy. El duelo de 2026 hasta ahora, una derrota por 0-3 en julio, cayó del otro lado, con el partido de vuelta en el BMO Stadium aún por disputarse en octubre.

El estadio cuenta principalmente con asientos, aunque hay zonas detrás de una portería con localidades generales de pie seguras, que ofrecen las entradas más baratas disponibles partido a partido para los aficionados. Los asientos de mayor categoría a pie de campo, situados junto al terreno de juego cerca de las bandas, se acercan más a los 450 $.

Para la mayor variedad de asientos y la mejor oportunidad de encontrar entradas para partidos agotados o de alta demanda, StubHub sigue siendo una de las opciones secundarias más fiables para los partidos de LA Galaxy durante toda la temporada.

¿Puedo comprar entradas de LA Galaxy sin una membresía?

No tienes que ser miembro para comprar una entrada de LA Galaxy, ya que las entradas pueden adquirirse a través de AXS igual que comprarías una entrada para un concierto o un evento teatral.

Actualmente, LA Galaxy no ofrece un programa de membresía al margen de sus paquetes de abono de temporada, que ofrecen acceso a varios eventos y descuentos.

Partidos de LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park

Los aficionados que quieran ver partidos de LA Galaxy esta temporada podrán conseguir entradas para verle en acción en su estadio habitual, el Dignity Health Sports Park, situado en la ciudad de Carson, aproximadamente a 20,9 km al sur del centro de Los Ángeles. Construido en el campus de la California State University en Dominguez Hills, ha sido la casa del equipo desde 2003.

El estadio, con capacidad para 27.000 espectadores, fue construido específicamente para fútbol y acogió al equipo tras su traslado desde el histórico Rose Bowl. Aunque puede que no sea el más grande entre los estadios de la MLS, sigue siendo el segundo recinto específico de fútbol más grande de Estados Unidos, solo por detrás del Geodis Park de Nashville SC.

El recinto también se ha utilizado para partidos internacionales, al albergar encuentros durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y la SheBelieves Cup 2022, además de tres partidos de la selección masculina de rugby union de Estados Unidos. Los Angeles Chargers también disputaron varios partidos entre 2017 y 2019, mientras que formará parte de los planes de la ciudad para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.