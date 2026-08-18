Las ganas de ver en acción al Flamengo, vigente campeón del Brasileirão Série A y de la Copa Libertadores, son enormes entre los aficionados al fútbol de todo el planeta. Aunque la demanda para ver al Rubro-Negro saltar al césped del icónico estadio de Maracanã, en Río de Janeiro, es extremadamente alta, todavía hay opciones de entradas disponibles.

Después de conquistar su octavo título de liga la pasada campaña, para convertirse en el segundo club más laureado de la historia de Brasil, empatado con otro, el Flamengo busca ahora añadir más trofeos a sus vitrinas antes de que la temporada actual llegue a su desenlace.



Con estrellas brasileñas formadas en casa como Pedro, Lucas Paquetá y Samuel Lino, además de fichajes extranjeros como Giorgian de Arrascaeta y Jorginho, brillando para la afición del Flamengo semana tras semana, no hay mejor momento que el presente para asegurarte un asiento.

¿Cómo puedes conseguir entradas para ver al Flamengo dar una lección de fútbol esta temporada? GOAL te ofrece toda la información sobre cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Flamengo

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas sáb., 22 de agosto (20:30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Entradas dom., 30 de agosto (16:00) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Río de Janeiro Entradas dom., 6 de septiembre (16:00) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Entradas dom., 13 de septiembre (15:00) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Río de Janeiro Entradas dom., 20 de septiembre (15:00) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Río de Janeiro Entradas mié., 7 de octubre (15:00) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Entradas dom., 11 de octubre (15:00) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Río de Janeiro Entradas

Cómo comprar entradas del Flamengo

Puedes comprar entradas oficiales del Flamengo online a través del portal oficial Flamengo Ingressos o en persona en la sede del club en Gávea y en las taquillas del estadio de Maracanã. Las entradas para el público general suelen salir a la venta entre tres y cuatro días antes del partido, justo después de que se cierren las ventanas de prioridad para los socios del club.

Los socios oficiales del Flamengo en el programa Nação Sócio-Torcedor reciben una prioridad significativa y mejores oportunidades para comprar entradas para los partidos.

Los periodos de venta se abren de forma secuencial según el nivel de membresía: los planes de nivel superior como Diamond/Platinum o los niveles Maraca pueden comprar primero, seguidos por los niveles inferiores y los planes nacionales como Nação Sem Fronteiras. Los socios también pueden recibir hasta un 50 % de descuento sobre el precio estándar de las entradas en algunos partidos regionales y nacionales.

Además, los aficionados pueden comprar entradas del Flamengo en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Flamengo?

Las entradas oficiales a precio de taquilla para los partidos habituales del Flamengo como local en Maracanã, en Río, suelen oscilar entre 80 y 500 R$ (aproximadamente entre 15 y 90 $) para el público general, dependiendo de la categoría de la localidad. Sin embargo, los precios pueden duplicarse o incluso triplicarse en partidos de alta exigencia como el derbi Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), que se jugará a continuación el 11 de octubre, como se muestra arriba, o en eliminatorias de la Copa Libertadores.

El club se apoya en una estricta estructura de prioridad, con fuertes descuentos para sus miembros de Nação (club de aficionados), que pagan desde solo 20 R$ por las localidades más básicas.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre Maracanã

El estadio de Maracanã, en Río de Janeiro, Brasil, cuyo nombre oficial es Estádio Jornalista Mário Filho, está considerado universalmente como el gran templo global del fútbol. Un recinto que aparece en la lista de estadios que todo aficionado al fútbol quiere visitar.

Construido para albergar el Mundial de la FIFA de 1950, llegó a reinar como el estadio más grande del planeta, con una asombrosa capacidad de casi 200.000 espectadores de pie. Tras intensas modernizaciones para cumplir con estrictos estándares de seguridad, hoy funciona como un estadio con todas sus localidades de asiento y una capacidad de 78.838 plazas.

Maracanã sigue siendo el estadio más grande de Brasil y un monumento legendario de la cultura deportiva sudamericana. Además de ejercer como casa compartida de los dos grandes clubes de Río, Flamengo y Fluminense, también acoge regularmente partidos cruciales de la selección brasileña.

Pelé, el hijo futbolístico más querido de Brasil, vivió numerosos momentos memorables en Maracanã. Debutó allí con la selección en 1957 y, doce años después, en 1969, marcó el gol número 1.000 ("O Milésimo") de su carrera profesional al transformar un penalti para el Santos contra el Vasco da Gama. Pelé también disputó su último partido con Brasil en ese estadio en 1971.

Lista de récords y estadísticas del Flamengo

El Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) es uno de los clubes de fútbol más exitosos y con mayor apoyo del mundo. Con sede en Río de Janeiro, ostenta la prestigiosa distinción de no haber descendido nunca de la máxima categoría del fútbol brasileño.

Palmarés y principales trofeos

Títulos mundiales: 1 Copa Intercontinental (1981).

Títulos continentales: 4 Copas Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campeonatos nacionales: 8 títulos del Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Copas nacionales: 5 trofeos de la Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Junior (876), Zico (732)

Más goles: Zico (508), Dida (264)

Racha de imbatibilidad

El Flamengo encadenó de forma memorable 52 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones entre 1978-79, liderado por la generación dorada de Zico y Junior.



