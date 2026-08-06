Todo aficionado al fútbol sueña con estar en el Spotify Camp Nou para ver a Lamine Yamal completar una carrera deslumbrante por la banda, a Raphinha destrozar defensas rivales o a Pedri filtrar un pase imposible por el ojo de una aguja.

Mientras el FC Barcelona sigue con su campaña de alto voltaje bajo las órdenes de Hansi Flick, conseguir entradas para ver en directo al conjunto azulgrana en Cataluña sigue siendo una de las experiencias más codiciadas del deporte europeo.

Deja que GOAL te explique dónde encontrar entradas del Barcelona y cuánto cuestan.

Próximos partidos del Barcelona 2026/27

Fecha y hora del saque inicial Partido Competición Entradas dom., 16 de ago., 20:00 FC Barcelona vs Athletic Club La Liga Entradas dom., 23 de ago., 19:00 Elche CF vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 30 de ago., 19:00 FC Barcelona vs Rayo Vallecano La Liga Entradas dom., 6 de sep., 20:00 Valencia CF vs FC Barcelona La Liga Entradas mié., 16 de sep., 20:00 FC Barcelona vs Real Racing Club La Liga Entradas dom., 20 de sep., 20:00 Sevilla FC vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 27 de sep., 19:00 FC Barcelona vs Real Sociedad La Liga Entradas dom., 4 de oct., 19:00 RC Celta Vigo vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 18 de oct., 19:00 FC Barcelona vs RCD Mallorca La Liga Entradas dom., 25 de oct., 19:00 FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Entradas dom., 1 de nov., 19:00 CA Osasuna vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 8 de nov., 20:00 Atlético Madrid vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 22 de nov., 19:00 FC Barcelona vs Villarreal CF La Liga Entradas dom., 29 de nov., 19:00 Real Betis vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 6 de dic., 19:00 FC Barcelona vs Girona FC La Liga Entradas dom., 13 de dic., 19:00 Deportivo Alavés vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 20 de dic., 19:00 FC Barcelona vs UD Las Palmas La Liga Entradas dom., 3 de ene., 19:00 RCD Espanyol vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 10 de ene., 19:00 FC Barcelona vs Getafe CF La Liga Entradas dom., 17 de ene., 19:00 Athletic Club vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 24 de ene., 19:00 FC Barcelona vs Elche CF La Liga Entradas dom., 31 de ene., 19:00 Rayo Vallecano vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 7 de feb., 20:00 FC Barcelona vs Atlético Madrid La Liga Entradas dom., 14 de feb., 19:00 Real Sociedad vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 21 de feb., 19:00 FC Barcelona vs Sevilla FC La Liga Entradas dom., 28 de feb., 19:00 Villarreal CF vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 7 de mar., 19:00 FC Barcelona vs RC Celta Vigo La Liga Entradas dom., 14 de mar., 19:00 RCD Mallorca vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 21 de mar., 19:00 FC Barcelona vs CA Osasuna La Liga Entradas dom., 4 de abr., 20:00 Girona FC vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 11 de abr., 20:00 FC Barcelona vs Real Betis La Liga Entradas dom., 18 de abr., 20:00 FC Barcelona vs RCD Espanyol La Liga Entradas mié., 21 de abr., 20:00 UD Las Palmas vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 2 de may., 20:00 FC Barcelona vs Deportivo Alavés La Liga Entradas dom., 9 de may., 20:00 Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 16 de may., 20:00 FC Barcelona vs Valencia CF La Liga Entradas dom., 23 de may., 20:00 Real Racing Club vs FC Barcelona La Liga Entradas dom., 30 de may., 20:00 Getafe CF vs FC Barcelona La Liga Entradas

¿Cómo comprar entradas del Barcelona?

Para orientarse en las salidas de entradas del FC Barcelona hay que entender el modelo de asignación escalonada del club:

Prioridad para los socios del club: Los socios oficiales del club reciben acceso prioritario para comprar entradas individuales antes de que se abran las tandas para el público general.

Los socios oficiales del club reciben acceso prioritario para comprar entradas individuales antes de que se abran las tandas para el público general. Miembros Premium Culés: Los poseedores de la membresía oficial para aficionados disponen de una segunda ventana de prioridad, normalmente entre 5 y 7 días antes del saque inicial. Apuntarse a este programa es muy recomendable para los aficionados no residentes que buscan entradas a precio oficial.

Los poseedores de la membresía oficial para aficionados disponen de una segunda ventana de prioridad, normalmente entre 5 y 7 días antes del saque inicial. Apuntarse a este programa es muy recomendable para los aficionados no residentes que buscan entradas a precio oficial. Tandas para el público general: Las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta online a través del portal oficial de entradas del FC Barcelona aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido. Como los abonados pueden liberar sus asientos de vuelta al sistema a través del programa Seient Lliure, a menudo aparecen entradas extra en pequeños lotes hasta el mismo día del encuentro.

Las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta online a través del portal oficial de entradas del FC Barcelona aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido. Como los abonados pueden liberar sus asientos de vuelta al sistema a través del programa Seient Lliure, a menudo aparecen entradas extra en pequeños lotes hasta el mismo día del encuentro. Mercados secundarios: Para partidos de alta demanda, como El Clásico, eliminatorias europeas o derbis contra el Espanyol, las ventas oficiales se agotan en cuestión de minutos. Plataformas de reventa verificadas como StubHub ofrecen transferencias garantizadas de entradas móviles para aficionados que viajan desde el extranjero y necesitan asegurar sus asientos con mucha antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas del Barcelona?

Para quienes deseen comprar entradas del Barcelona en el Camp Nou partido a partido, los precios para adultos oscilan entre 50-120 € cuando se adquieren directamente a través del club. El precio fluctúa en función del rival y de la ubicación del asiento en el estadio.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios. Entradas en sitios de reventa secundarios como StubHub.

Como la mayoría de equipos de La Liga, el Barcelona ofrece precios escalonados en función de los grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los enfrentamientos de cartel ante grandes rivales, como El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), que entran en la categoría más alta, con el consiguiente aumento de precios.

Historia del Camp Nou

El estadio Camp Nou fue construido en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño para la creciente masa social del FC Barcelona. En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad de 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio más grande de Europa en términos de aforo y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.

Conseguir entradas del Barcelona brinda a los aficionados una oportunidad inolvidable de ver en directo en el estadio patrones de pase elaborados y talento plagado de estrellas. Antes de cerrar tus elecciones finales de cupones o personalizar tus boletos de acumuladas, asegúrate de aprovechar las ofertas prémium para nuevos clientes. Te animamos a explorar nuestro desglose actualizado de la oferta de bienvenida de parimatch para mejorar tu experiencia en el torneo.