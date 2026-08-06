Todo aficionado al fútbol sueña con estar en el Spotify Camp Nou para ver a Lamine Yamal firmar una espectacular carrera por la banda, ver a Raphinha destrozar defensas rivales o contemplar cómo Pedri filtra un pase imposible por el ojo de una aguja.

Mientras el FC Barcelona continúa su trepidante campaña bajo las órdenes de Hansi Flick, conseguir entradas para ver en directo al Barça en Cataluña sigue siendo una de las experiencias más codiciadas del deporte europeo.

Deja que GOAL te explique dónde encontrar entradas para el Barcelona y cuánto cuestan.

Próximos partidos del Barcelona 2026/27

Fecha y hora de inicio Partido Competición Entradas dom., 16 de ago., 20:00 FC Barcelona vs Athletic Club LaLiga Entradas dom., 23 de ago., 19:00 Elche CF vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 30 de ago., 19:00 FC Barcelona vs Rayo Vallecano LaLiga Entradas dom., 6 de sep., 20:00 Valencia CF vs FC Barcelona LaLiga Entradas mié., 16 de sep., 20:00 FC Barcelona vs Real Racing Club LaLiga Entradas dom., 20 de sep., 20:00 Sevilla FC vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 27 de sep., 19:00 FC Barcelona vs Real Sociedad LaLiga Entradas dom., 4 de oct., 19:00 RC Celta Vigo vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 18 de oct., 19:00 FC Barcelona vs RCD Mallorca LaLiga Entradas dom., 25 de oct., 19:00 FC Barcelona vs Real Madrid LaLiga Entradas dom., 1 de nov., 19:00 CA Osasuna vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 8 de nov., 20:00 Atlético Madrid vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 22 de nov., 19:00 FC Barcelona vs Villarreal CF LaLiga Entradas dom., 29 de nov., 19:00 Real Betis vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 6 de dic., 19:00 FC Barcelona vs Girona FC LaLiga Entradas dom., 13 de dic., 19:00 Deportivo Alavés vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 20 de dic., 19:00 FC Barcelona vs UD Las Palmas LaLiga Entradas dom., 3 de ene., 19:00 RCD Espanyol vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 10 de ene., 19:00 FC Barcelona vs Getafe CF LaLiga Entradas dom., 17 de ene., 19:00 Athletic Club vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 24 de ene., 19:00 FC Barcelona vs Elche CF LaLiga Entradas dom., 31 de ene., 19:00 Rayo Vallecano vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 7 de feb., 20:00 FC Barcelona vs Atlético Madrid LaLiga Entradas dom., 14 de feb., 19:00 Real Sociedad vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 21 de feb., 19:00 FC Barcelona vs Sevilla FC LaLiga Entradas dom., 28 de feb., 19:00 Villarreal CF vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 7 de mar., 19:00 FC Barcelona vs RC Celta Vigo LaLiga Entradas dom., 14 de mar., 19:00 RCD Mallorca vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 21 de mar., 19:00 FC Barcelona vs CA Osasuna LaLiga Entradas dom., 4 de abr., 20:00 Girona FC vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 11 de abr., 20:00 FC Barcelona vs Real Betis LaLiga Entradas dom., 18 de abr., 20:00 FC Barcelona vs RCD Espanyol LaLiga Entradas mié., 21 de abr., 20:00 UD Las Palmas vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 2 de may., 20:00 FC Barcelona vs Deportivo Alavés LaLiga Entradas dom., 9 de may., 20:00 Real Madrid vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 16 de may., 20:00 FC Barcelona vs Valencia CF LaLiga Entradas dom., 23 de may., 20:00 Real Racing Club vs FC Barcelona LaLiga Entradas dom., 30 de may., 20:00 Getafe CF vs FC Barcelona LaLiga Entradas

¿Cómo comprar entradas del Barcelona?

Entender cómo funcionan las tandas de venta de entradas del FC Barcelona requiere conocer el modelo escalonado de asignación del club:

Prioridad para los socios del club: Los socios oficiales del club tienen acceso prioritario para comprar entradas de partidos sueltos antes de que las tandas se abran al público general.

Los socios oficiales del club tienen acceso prioritario para comprar entradas de partidos sueltos antes de que las tandas se abran al público general. Miembros Culés Premium: Los poseedores de la membresía oficial de aficionado tienen una segunda ventana de prioridad, normalmente entre 5 y 7 días antes del inicio del partido. Apuntarse a este programa es muy recomendable para los aficionados no residentes que buscan entradas a precio oficial.

Los poseedores de la membresía oficial de aficionado tienen una segunda ventana de prioridad, normalmente entre 5 y 7 días antes del inicio del partido. Apuntarse a este programa es muy recomendable para los aficionados no residentes que buscan entradas a precio oficial. Tandas para el público general: Las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta online a través del portal oficial de entradas del FC Barcelona aproximadamente entre 3 y 5 días antes del día de partido. Como los abonados pueden devolver sus asientos al sistema mediante el programa Seient Lliure, a menudo aparecen entradas extra en pequeños lotes hasta el mismo día del encuentro.

Las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta online a través del portal oficial de entradas del FC Barcelona aproximadamente entre 3 y 5 días antes del día de partido. Como los abonados pueden devolver sus asientos al sistema mediante el programa Seient Lliure, a menudo aparecen entradas extra en pequeños lotes hasta el mismo día del encuentro. Mercados secundarios: En partidos de alta demanda, como El Clásico, eliminatorias europeas o derbis contra el Espanyol, las tandas oficiales se agotan en cuestión de minutos. Plataformas de reventa verificadas como StubHub ofrecen transferencias garantizadas de entradas móviles para aficionados que viajan desde el extranjero y necesitan confirmar sus asientos con mucha antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas del Barcelona?

Para quienes deseen comprar entradas del Barcelona en el Camp Nou partido a partido, los precios para adultos oscilan entre 50-120 € cuando se adquieren directamente a través del club. El precio fluctúa en función del rival y de la zona del estadio en la que te sientes.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios. Entradas en sitios de reventa secundaria como StubHub.

Como la mayoría de los equipos de LaLiga, el Barcelona ofrece precios escalonados según grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio influye de forma significativa en el precio de la entrada, y las mejores vistas suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los grandes duelos ante rivales de primer nivel, como El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), que entran en el tramo más alto y elevan los precios en consecuencia.

Historia del Camp Nou

El estadio Camp Nou se construyó en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado demasiado pequeño para la creciente masa social del FC Barcelona. En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad de 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio más grande de Europa en términos de capacidad de asientos y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.