El Crystal Palace se ha transformado de superviviente habitual en un auténtico coleccionista de títulos. El triunfo en la FA Cup ante el Manchester City en 2025 puso fin a una espera de 164 años por un gran trofeo, y las Eagles lo siguieron levantando un título europeo, consolidando uno de los periodos más notables de la historia del club.

Ahora comienza una nueva era en Selhurst Park. Pierre Sage se pone al mando en su primera campaña completa, con fútbol europeo de nuevo en el calendario junto a una lista de partidos de la Premier League que llevará a Manchester City, Liverpool y Newcastle al sur de Londres antes de Navidad.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir entradas del Crystal Palace esta temporada? GOAL te muestra exactamente qué opciones tienes para ver en directo a las Eagles durante la campaña 2026/27.

¿Cuáles son los próximos partidos del Crystal Palace en 2026/27?

A continuación puedes consultar los próximos partidos del Crystal Palace en la Premier League 2026/27:

Fecha Partido Estadio Entradas Sáb. 22 ago. 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Entradas Sáb. 29 ago. 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 5 sept. 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, Londres Entradas Sáb. 12 sept. 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 19 sept. 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Entradas Sáb. 10 oct. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 17 oct. 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Entradas Sáb. 24 oct. 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 31 oct. 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londres Entradas Sáb. 7 nov. 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 21 nov. 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Entradas Sáb. 28 nov. 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, Londres Entradas Mié. 2 dic. 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, Londres Entradas Sáb. 5 dic. 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Entradas

El Palace también disputa competición europea esta temporada, con esos partidos añadidos a un calendario ya de por sí cargado en Selhurst Park.

¿Cómo comprar entradas del Crystal Palace para 2026/27?

La forma más accesible de comprar entradas del Crystal Palace es a través de StubHub, donde hay entradas verificadas disponibles para partidos en casa y fuera sin necesidad de abono, membresía ni puntos de fidelidad.

Las entradas en Selhurst Park se ponen a la venta por fases: primero para los abonados, después para los socios clasificados según sus puntos de fidelidad y solo después, si queda algo, para la venta general. Con una capacidad de poco más de 25.000 espectadores, una tasa de renovación de abonos casi total y el fútbol europeo aumentando la demanda, muy pocos partidos llegan alguna vez a esa fase final. Para cualquiera que no tenga membresía o un historial de compra consolidado, la vía oficial rara vez acaba dando una entrada.

StubHub elimina por completo esas barreras. Puedes consultar las entradas disponibles para cualquier partido, comparar asientos en todo el estadio y comprar en cuestión de minutos. Para los grandes partidos en casa, Manchester City, Liverpool y Newcastle, comprar con antelación te da el abanico más amplio de asientos antes de que la disponibilidad se reduzca.

¿Cuánto cuestan las entradas del Crystal Palace?

Las entradas de adulto del Crystal Palace en Selhurst Park parten de unas £35 para los partidos estándar de la Premier League, con precios que suben en función de la ubicación del asiento, el rival y la fecha.

El mismo asiento puede tener un precio distinto de un partido a otro, y los encuentros de mayor demanda se agotan por los canales oficiales antes de que la mayoría de los aficionados tengan ocasión siquiera de mirarlos. En StubHub, los precios reflejan la demanda en tiempo real en lugar de una categoría fija, por lo que los partidos ante Ipswich y Hull ofrecen la mejor relación calidad-precio del otoño, mientras que Manchester City y Liverpool se sitúan en el tramo premium.

Los recientes éxitos del Palace han disparado la demanda hasta el punto más alto de la historia del club, lo que convierte la antelación en la reserva en el factor más importante de lo que pagarás.

¿Cuál es la historia de Selhurst Park?

Selhurst Park es un estadio de fútbol situado en el distrito londinense de Croydon y ha sido la casa del Crystal Palace desde su inauguración en 1924, con una capacidad actual de poco más de 25.000 espectadores.

El estadio ha albergado fútbol internacional, así como partidos de los Juegos Olímpicos de Verano de 1948, y fue compartido por Charlton Athletic de 1985 a 1991 y por Wimbledon de 1991 a 2003. Los planes para renovar y ampliar el estadio fueron aprobados de nuevo por el Ayuntamiento de Croydon en agosto de 2024, con las obras preliminares ya en marcha y una finalización prevista para el verano de 2027.

Selhurst Park también resulta familiar para la audiencia televisiva, ya que fue utilizado en la serie de Apple TV Ted Lasso como Nelson Road, el hogar ficticio del AFC Richmond. Sus gradas empinadas y cerradas, junto con el famoso ruido de su afición local, lo convierten en una de las visitas más intimidantes de la Premier League.