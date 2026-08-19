El conjunto de la Liga MX CD Guadalajara, conocido popularmente como Chivas, puede que no haya ganado ningún título desde hace casi una década, pero eso no impide que su afición sueñe con la gloria. Puedes unirte a la fervorosa masa rojiblanca en el Estadio Akron y disfrutar de un apasionante espectáculo del fútbol mexicano reservando tus entradas hoy mismo.

Chivas cuenta con una de las mayores aficiones del mundo. Además de congregar un enorme apoyo entre los seguidores del fútbol mexicano, también tiene una gran cantidad de hinchas que lo alientan al otro lado de la frontera, en Estados Unidos.

Con épicos enfrentamientos de Liga MX aún por disputarse, incluido el derbi por excelencia, el Clásico Nacional (CD Guadalajara vs Club America), esta es la oportunidad perfecta para saborear todo lo que ofrece la escena del fútbol mexicano.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurar tu asiento en los partidos del CD Guadalajara, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de Chivas Guadalajara

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas sáb., 22 de ago. (17:07) Chivas vs Club Tijuana Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas sáb., 29 de ago. (17:00) CF Pachuca vs Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Entradas sáb., 5 de sept. (17:00) Atlético de San Luis vs Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Entradas dom., 13 de sept. (18:00) Chivas vs Pumas UNAM Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas sáb., 19 de sept. (21:00) Club América vs Chivas Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas sáb., 26 de sept. (17:07) Chivas vs Querétaro FC Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas sáb., 10 de oct. (19:00) Atlas FC vs Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Entradas sáb., 17 de oct. (17:07) Chivas vs Tigres UANL Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas mar., 20 de oct. (21:07) Chivas vs Club Necaxa Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas

Cómo comprar entradas para Chivas Guadalajara

Para comprar entradas oficiales para los partidos de Chivas Guadalajara como local, debes adquirirlas online a través de Boletomóvil, que es el socio oficial exclusivo de ticketing del club. Las entradas compradas allí son totalmente digitales, están verificadas y vinculadas directamente a los escáneres de acceso del estadio.

Si quedan entradas disponibles tras la ventana de venta online, se pueden comprar directamente en las taquillas físicas del Estadio Akron en los días previos al partido.

Sin embargo, debido a la alta demanda local, los encuentros más destacados, como el Clásico Nacional contra Club América, suelen agotarse por completo online antes incluso de que abran las taquillas físicas.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de Chivas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para Chivas Guadalajara?

Las entradas para Chivas de Guadalajara suelen arrancar entre 25 $ y 50 $ USD para los partidos estándar de temporada regular de la Liga MX.

Para partidos de alta exigencia, como 'El Clásico Nacional' contra Club América o los encuentros de playoff de la Liguilla, los precios suelen dispararse hasta 250 $ USD o más debido a la enorme demanda.

El plano de asientos del Estadio Akron está dividido en dos niveles principales: la grada inferior (Tribuna 1 / T1) y la grada superior (Tribuna 2 / T2). Los asientos más caros están ubicados en la T1.

Oferta especial para estudiantes: Si eres estudiante y te desplazas al Estadio Akron, Chivas pone ocasionalmente en marcha una promoción para el día de partido que ofrece entradas de fondo sur bajo por 10 $ USD para los primeros 1.000 estudiantes que presenten una identificación válida en la taquilla del estadio.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Akron

El Estadio Akron, anteriormente conocido como Estadio Omnilife y Estadio Chivas, es un estadio multiusos en Zapopan, cerca de Guadalajara.

Desde su apertura en 2010, ha sido el estadio del equipo de la Liga MX CD Guadalajara (también conocido como Chivas)

Además del fútbol, en el Estadio Akron se han celebrado otros muchos eventos deportivos y de entretenimiento.

Artistas como Elton John, Coldplay, The Weeknd y Shakira han ofrecido conciertos allí, y la leyenda mexicana del boxeo Canelo Alvarez se enfrentó a John Ryder en el estadio en 2023.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capacidad del Estadio Akron era de 48.000 espectadores. Albergó cuatro partidos de la fase de grupos, incluido el Uruguay vs España.

Récords y estadísticas de Chivas Guadalajara

El Club Deportivo Guadalajara, ampliamente conocido como Chivas, es uno de los clubes de fútbol más históricos y exitosos de la historia de México. El club es mundialmente famoso por su estricta e inquebrantable tradición de alinear jugadores mexicanos, lo que representa una enorme fuente de orgullo nacional.

Palmarés del club y títulos destacados

Títulos de Liga MX (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

Liga de Campeones de la CONCACAF (2): 1962, 2018

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

Más goles: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

El comienzo perfecto

Chivas tiene el récord de la Liga MX de la racha más larga de victorias al inicio de una misma temporada, con 8 triunfos consecutivos al comienzo del torneo Bicentenario 2010.

La era de El Campeonísimo (1956–1965)

La edad de oro absoluta del club llegó cuando Chivas dominó con autoridad el fútbol mexicano, ganando 7 títulos de liga en 9 años, incluida una increíble racha de 4 consecutivos entre 1958 y 1962. Aquel legendario equipo llevó al club a giras históricas por todo el mundo, poniendo a prueba directamente su identidad exclusivamente mexicana frente a gigantes europeos como el Barcelona.







