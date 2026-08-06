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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Cómo comprar entradas del Chelsea para la temporada 2026/27: calendario de la Premier League, precios e información sobre la Champions League

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Premier League

Descubre cómo puedes ver al Chelsea en directo esta temporada

El Chelsea afronta la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador, Xabi Alonso, incorporado después de que una campaña caótica terminara con el despido de Enzo Maresca, el breve paso de Liam Rosenior, que apenas duró tres meses, y con el club en una decepcionante décima posición, sin fútbol europeo esta temporada. 

GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Stamford Bridge.

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Calendario completo del Chelsea en la Premier League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
lun 24 ago 2026, 20:00Fulham vs ChelseaCraven Cottage (fuera)Premier LeagueEntradas
dom 30 ago 2026, 14:00Chelsea vs Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
dom 6 sept 2026, 16:30Arsenal vs ChelseaEmirates Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 12 sept 2026, 15:00Chelsea vs Hull CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
vie 18 sept 2026, 20:00Brentford vs ChelseaGtech Community Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 10 oct 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 17 oct 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 24 oct 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 31 oct 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 7 nov 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 21 nov 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 28 nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (fuera)Premier LeagueEntradas
mié 2 dic 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 5 dic 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 12 dic 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 19 dic 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 26 dic 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (fuera)Premier LeagueEntradas
mié 30 dic 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 2 ene 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
mié 6 ene 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 16 ene 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 23 ene 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 30 ene 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 6 feb 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (fuera)Premier LeagueEntradas
mié 10 feb 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 20 feb 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 27 feb 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (fuera)Premier LeagueEntradas
mié 3 mar 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 13 mar 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 20 mar 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 10 abr 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 17 abr 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 24 abr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
sáb 1 may 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 8 may 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb 15 may 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas
dom 23 may 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
dom 30 may 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (casa)Premier LeagueEntradas

¿Cómo comprar entradas del Chelsea?

Las entradas se venden a través del portal oficial de venta del club, con prioridad normalmente para socios y abonados antes de cualquier venta más amplia. 

La demanda es especialmente alta para los derbis londinenses contra Arsenal y Tottenham, además de las visitas de Liverpool, Manchester City y Manchester United. 

Amistosos
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

Si las entradas oficiales están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen una vía alternativa para llegar a Stamford Bridge.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Chelsea?

Los precios varían de forma significativa según el rival y la ubicación del asiento, y los partidos más destacados mencionados arriba tienen los recargos más altos. 

Los precios de los abonos y de las entradas partido a partido para 2026/27 deben confirmarse directamente en la web oficial del Chelsea, ya que las tarifas se revisan cada verano.

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¿Qué hay que saber sobre Stamford Bridge?

El Chelsea juega en Stamford Bridge desde la fundación del club en 1905, lo que lo convierte en uno de los estadios más antiguos que siguen en uso en el fútbol inglés. 

El estadio tiene capacidad para poco más de 40.000 aficionados, bastante menos que la mayoría de los rivales del Chelsea en la lucha por el título, y a menudo se atribuye a su diseño cerrado y compacto la creación de una de las atmósferas más intensas de la Premier League en las noches europeas. 

Los planes, debatidos desde hace tiempo, para remodelar o sustituir el estadio se han tratado bajo la actual propiedad del club, pero no se ha confirmado ningún calendario definitivo y Stamford Bridge sigue siendo la casa del Chelsea para la temporada 2026/27.

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