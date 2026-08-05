Cómo comprar entradas del Borussia Dortmund para 2026/27: próximos partidos, precios de la Bundesliga, sorteos y más

La Bundesliga alemana sigue siendo la referencia absoluta en cultura de afición, y en ningún lugar esa atmósfera eléctrica y sobrecogedora alcanza una intensidad mayor que en el Signal Iduna Park (Westfalenstadion), el emblemático hogar del Borussia Dortmund.

Con la mayor capacidad de Alemania, el estadio llena sus gradas en todos y cada uno de los partidos en casa, con más de 81.000 aficionados entregados. El club ha sido campeón de Alemania en ocho ocasiones y ha terminado como subcampeón de la Bundesliga cuatro veces en la última década.

En el impresionante «Muro Amarillo» (Die Gelbe Wand), conseguir entradas para un partido del Dortmund es uno de los bienes más codiciados del mercado europeo de entradas. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir entradas en la Südtribüne.

Próximos partidos y entradas del Borussia Dortmund 2026/27

Fecha y hora de inicio Partido Competición Entradas sáb., 29 de agosto, 17:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Entradas mar., 1 de septiembre, 19:45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Entradas sáb., 5 de septiembre, 14:30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 12 de septiembre, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Entradas sáb., 19 de septiembre, 17:30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 10 de octubre, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Entradas sáb., 17 de octubre, 14:30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 24 de octubre, 14:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Entradas sáb., 31 de octubre, 17:30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 7 de noviembre, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Entradas sáb., 21 de noviembre, 14:30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 28 de noviembre, 14:30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Entradas sáb., 5 de diciembre, 14:30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 12 de diciembre, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Entradas sáb., 19 de diciembre, 14:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 9 de enero, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Entradas mié., 13 de enero, 19:30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 16 de enero, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Entradas sáb., 23 de enero, 14:30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 30 de enero, 14:30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Entradas sáb., 6 de febrero, 14:30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 13 de febrero, 14:30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Entradas sáb., 20 de febrero, 14:30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 27 de febrero, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Entradas mié., 3 de marzo, 19:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 6 de marzo, 17:30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Entradas sáb., 13 de marzo, 14:30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 20 de marzo, 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Entradas sáb., 3 de abril, 14:30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 10 de abril, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Entradas sáb., 17 de abril, 14:30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 24 de abril, 14:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Entradas sáb., 8 de mayo, 14:30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 15 de mayo, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Entradas sáb., 22 de mayo, 14:30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas

Cómo comprar entradas del Borussia Dortmund 2026/27

El BVB limita sus abonos de temporada a 55.000, lo que deja aproximadamente 26.000 asientos disponibles por partido. Con membresías oficiales del club que se cuentan por cientos de miles, los partidos suelen agotarse por los canales oficiales en cuestión de minutos desde su salida a la venta.

En comparación con otras grandes ligas como la Premier League o La Liga, las entradas para los partidos de la Bundesliga suelen ser más asequibles, lo que hace más fácil vivir fútbol del máximo nivel en directo.

Así puedes conseguir entradas para el Borussia Dortmund:

Entradas generales oficiales: a través del portal oficial de entradas del Borussia Dortmund. Tendrás que crear una cuenta del club. Hacerte socio oficial del club proporciona una ventana de prioridad crucial antes de la venta general.

Hospitality oficial: paquetes premium lanzados por el club, que normalmente siguen disponibles algo más de tiempo que los asientos estándar, pero a un precio superior.

paquetes premium lanzados por el club, que normalmente siguen disponibles algo más de tiempo que los asientos estándar, pero a un precio superior. Plataformas de reventa del mercado secundario: para viajeros internacionales o aficionados que se perdieron la salida oficial, esta suele ser la forma más fiable de garantizarse un asiento, con transferencia de entradas a tu cartera digital. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la plataforma de entradas en la que reserves.

Las salidas de entradas en la web del club suelen producirse entre 4 y 6 semanas antes del día del partido. Estar atento a su calendario de lanzamientos es clave si quieres pagar el precio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas del Borussia Dortmund 2025/26?

Para la campaña 2026/27, si logras la poco frecuente hazaña de comprar directamente al club partido a partido, los precios oficiales para adultos oscilan entre 19 € y 80 €.

El Dortmund aplica una estructura de precios por tramos según la ubicación en el estadio, con las entradas más baratas en las esquinas superiores y las zonas de pie.

En los agregadores de reventa del mercado secundario, las entradas estándar arrancan actualmente en torno a los 35 €.

Los valores de mercado fluctúan mucho en función del rival (precios dinámicos en el mercado secundario). Los grandes partidos, especialmente Der Klassiker contra el Bayern de Múnich o una eliminatoria potente de la Champions League, alcanzarán las primas más altas, con precios del mercado secundario que suben de forma significativa para reflejar el enorme volumen de demanda internacional.

Como la mayoría de equipos de la Bundesliga, el BVB también ofrece precios reducidos para jóvenes y mayores, aunque estos están muy restringidos en el mercado secundario.

Historia del Signal Iduna Park

El Signal Iduna Park (Westfalenstadion) es un estadio de fútbol en Dortmund, Alemania. Es el estadio más grande de Alemania y ha sido el estadio del Borussia Dortmund desde que abrió por primera vez en 1974.

Para los partidos del BVB, la capacidad es de 81.365 con zonas de asiento y de pie, mientras que para los partidos internacionales, que son solo con asientos, es de 65.829. La Sudtribune (tribuna sur), con capacidad para 24.454 espectadores, es la mayor grada de pie del fútbol europeo. Famosa por la intensa atmósfera que genera, la grada sur ha sido apodada Die Gelbe Wand, que significa «el Muro Amarillo».

Además de los partidos del Dortmund, el Signal Iduna Park ha acogido encuentros de dos Copas del Mundo de la FIFA anteriores (1974 y 2006) y una Eurocopa de la UEFA (Euro 2024), albergó la final de la Copa de la UEFA de 2001, así como varios amistosos y partidos de clasificación nacionales para torneos mundiales y europeos.

Conseguir asiento dentro del icónico estadio del Borussia Dortmund es una experiencia imprescindible para los puristas del fútbol que aman la cultura de afición apasionada. Si planeas registrar un perfil de apuestas de cara a los próximos partidos europeos, asegúrate de que tu saldo esté optimizado. Consulta nuestra guía actualizada para canjear el último código promocional activo de bet365 y mejorar tu rutina de juego.