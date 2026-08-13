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Al-Shabab tickets ROSHN Saudi Pro LeagueGetty
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Cómo comprar entradas del Al-Shabab 2026/27: precios de la Liga Saudí ROSHN, próximos partidos y más

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Tickets
Al Shabab
1ª División

Vive en directo desde la grada la exhibición de fútbol saudí

La Saudi Pro League se ha transformado en una potencia futbolística global, y Al-Shabab FC sigue siendo una parte clave de esa historia. A menudo llamado los "Leones Blancos", este gigante con sede en Riad es la institución deportiva más antigua de la capital y sigue manteniendo una gran influencia en el fútbol profesional.

Asistir a un partido en casa en el SHG Arena ofrece un ambiente íntimo y de primer nivel. El diseño del estadio garantiza que cada asiento se sienta como una primera fila, situándote en pleno centro de la acción. Ya sea un duelo de máxima exigencia contra uno de los Big Four o un partido liguero estándar, la energía de la afición blanquinegra no tiene comparación.

Deja que GOAL sea tu guía táctica para recorrer la temporada 2026/27, desde encontrar esas entradas difíciles de conseguir hasta entender las categorías de asientos para que puedas ocupar tu lugar en la White Den.

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Próximos partidos del Al-Shabab en 2026/27

La temporada 2026/27 del Al-Shabab arranca en casa ante Al Qadsiah el 13 de agosto y se prolonga hasta el 28 de mayo de 2027. A continuación, el calendario completo del club, incluida la King Cup, con la Saudi Pro League haciendo una pausa entre mediados de diciembre y mediados de febrero para adaptarse a la celebración en Arabia Saudí de la Copa Asiática de la AFC 2027.

1ª División
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Fecha y hora (KSA)PartidoCompeticiónEntradas
13 ago 2026 - 14:00Al Shabab vs Al QadsiahSaudi Pro LeagueEntradas
16 ago 2026 - 14:00Al-Wehda vs Al ShababKing CupEntradas
22 ago 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
25 ago 2026 - 14:00Al Shabab vs Al RiyadhSaudi Pro LeagueEntradas
30 ago 2026 - 12:05Al Hazem vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
4 sep 2026 - 14:00Al Shabab vs Al HilalSaudi Pro LeagueEntradas
9 sep 2026 - 11:55Al Kholood vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
10 sep 2026 - 14:00Al Shabab vs Al-FayhaSaudi Pro LeagueEntradas
17 sep 2026 - 14:00Al Shabab vs Al-TaawounSaudi Pro LeagueEntradas
9 oct 2026 - 13:00Al Ittihad vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
15 oct 2026 - 13:00Al Shabab vs Al-FaisalySaudi Pro LeagueEntradas
22 oct 2026 - 13:00Al Fateh vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
29 oct 2026 - 13:00Al Shabab vs Al AhliSaudi Pro LeagueEntradas
5 nov 2026 - 12:00Abha vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
20 nov 2026 - 12:00Al Shabab vs Al-EttifaqSaudi Pro LeagueEntradas
26 nov 2026 - 12:00Al Nassr vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
3 dic 2026 - 12:00Al Shabab vs Neom SCSaudi Pro LeagueEntradas
10 dic 2026 - 12:00Al Diriyah vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
14 dic 2026 - 12:00Al Qadsiah vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
11 feb 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
18 feb 2027 - 15:00Al Riyadh vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
25 feb 2027 - 15:00Al Shabab vs Al HazemSaudi Pro LeagueEntradas
11 mar 2027 - 14:00Al Hilal vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
18 mar 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KholoodSaudi Pro LeagueEntradas
2 abr 2027 - 13:00Al-Fayha vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
8 abr 2027 - 13:00Al-Taawoun vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
15 abr 2027 - 13:00Al Shabab vs Al IttihadSaudi Pro LeagueEntradas
18 abr 2027 - 13:00Al-Faisaly vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
22 abr 2027 - 13:00Al Shabab vs Al FatehSaudi Pro LeagueEntradas
29 abr 2027 - 13:00Al Ahli vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
6 may 2027 - 13:00Al Shabab vs AbhaSaudi Pro LeagueEntradas
12 may 2027 - 13:00Al-Ettifaq vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
20 may 2027 - 13:00Al Shabab vs Al NassrSaudi Pro LeagueEntradas
24 may 2027 - 13:00Neom SC vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
28 may 2027 - 13:00Al Shabab vs Al DiriyahSaudi Pro LeagueEntradas

La Saudi Pro League publica su calendario completo de 34 jornadas por fases, por lo que se añadirán más partidos a medida que avance la temporada. Los horarios de inicio todavía pueden ajustarse más cerca del día del partido por motivos de retransmisión.

¿Cómo comprar entradas del Al-Shabab para 2026/27?

Asegurar tu acceso para ver a los "Leones Blancos" en el SHG Arena es un proceso digital ágil, gestionado principalmente a través del Portal Oficial de Entradas del Al-Shabab.

Aunque las entradas estándar de liga suelen salir entre 10 y 14 días antes del inicio, los grandes acontecimientos, como los partidos contra los Big Four, suelen requerir planificación y compra anticipadas para adelantarse a los rápidos agotamientos.

También puedes encontrar entradas del Al-Shabab disponibles en plataformas secundarias como Ticombo, donde las entradas para partidos, incluidos choques de alta demanda ante equipos como Al-Hilal, ofrecen una vía fiable para asegurarte tu asiento una vez agotadas las asignaciones oficiales.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Al-Shabab?

Los precios están diseñados para adaptarse a todos los aficionados, con la entrada estándar en el SHG Arena oscilando entre 30 SAR y 100 SAR, mientras que los asientos premium suelen situarse entre 250 SAR y 500 SAR. Para quienes buscan hospitalidad gourmet y las mejores vistas del estadio, las zonas VIP & Silver Lounges de élite parten desde 1.200 SAR.

Si las asignaciones oficiales en Webook se agotan, plataformas secundarias verificadas como Ticombo sirven como un recurso fiable para los aficionados que buscan asegurarse entradas para las grandes citas.

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Qué esperar del Al-Shabab en 2026/27?

Al-Shabab FC, fundado en 1947, es el club deportivo más antiguo de Riad y un pilar imponente de la historia futbolística del país. Como seis veces campeón de la Saudi Pro League y primer ganador de tres títulos de liga consecutivos, los "Leones Blancos" representan el espíritu resiliente y competitivo de la capital y desde hace tiempo se han consolidado como una presencia fija en la máxima categoría del fútbol saudí.

La temporada 2025/26 bajo las órdenes de Imanol Alguacil, el muy valorado exentrenador de la Real Sociedad, fue una campaña de contrastes. En el plano nacional, Al-Shabab terminó 12º en la Saudi Pro League y alcanzó los cuartos de final de la King's Cup, resultados que quedaron por debajo de las ambiciones del club. En la escena continental, sin embargo, Al-Shabab disfrutó de una campaña mucho más sólida, alcanzando la final de la Gulf Club Champions League como subcampeón. Alguacil sigue en el banquillo para 2026/27, con el club buscando traducir esa promesa continental en una regularidad sostenida a nivel doméstico y volver a acercarse a los Big Four.

Historia del SHG Arena

El SHG Arena, anteriormente conocido como Prince Khalid bin Sultan Stadium, es mucho más que un moderno estadio de fútbol; es un símbolo de la transformación del Al-Shabab y del futuro de los estadios "boutique" en Arabia Saudí.

Este estadio "boutique" con capacidad para 15.000 espectadores es el corazón táctico del panorama deportivo de Riad. Su diseño rectangular y específico para el fútbol fue concebido para eliminar la pista de atletismo y acercar a los aficionados a la acción, garantizando que cada cántico de la "White Den" resuene directamente sobre el terreno de juego. Situado de forma conveniente en el distrito norteño de Al-Sahafa, cerca de la estación de metro Dr. Sulaiman Al-Habib, el recinto ofrece una experiencia premium en día de partido, con palcos VIP modernizados, una cubierta de membrana compartida para mayor comodidad y la sede oficial del club en el propio recinto. Actualmente, el Al-Shabab comparte el estadio con el también club de Riad Al-Riyadh para sus partidos como local.

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