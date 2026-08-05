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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cómo comprar entradas del Al-Nassr para 2026/2027: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

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Así puedes aprovechar la oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo en directo en Arabia Saudí

Al-Nassr afronta la temporada 2026/27 como vigente campeón de la Saudi Pro League, con Cristiano Ronaldo todavía liderando el ataque en Al-Awwal Park. Aquí te contamos cómo comprar entradas, cuánto cuestan y el calendario completo de la temporada.

Al-Nassr protagonizó el mayor golpe de todos cuando fichó a Cristiano Ronaldo en 2022, y desde entonces la asistencia a la Saudi Pro League no ha dejado de crecer. GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre la compra de entradas para los partidos de Al-Nassr, incluido cómo adquirirlas y cuánto cuestan.

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Partidos de Al-Nassr SC 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioEntradas
15 de ago. de 2026, 14:00Al Nassr vs Al FatehAl-Awwal Park, RiadEntradas
18 de ago. de 2026, 14:00 (King Cup)Al Diriyah vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadEntradas
21 de ago. de 2026, 12:00Al Riyadh vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadEntradas
25 de ago. de 2026, 14:00Al-Ettifaq vs Al NassrAl Ettifaq Club Stadium, DammamEntradas
28 de ago. de 2026, 14:00Al Nassr vs Al-TaawounAl-Awwal Park, RiadEntradas
5 de sep. de 2026, 14:00Al Ittihad vs Al NassrAlinma Stadium, YedaEntradas
9 de sep. de 2026, 14:00Al Nassr vs AbhaAl-Awwal Park, RiadEntradas
10 de sep. de 2026, 14:00Al Khaleej vs Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamEntradas
17 de sep. de 2026, 14:00Al Nassr vs Al DiriyahAl-Awwal Park, RiadEntradas
9 de oct. de 2026, 13:00Al Ahli vs Al NassrAlinma Stadium, YedaEntradas
15 de oct. de 2026, 13:00Al Nassr vs Neom SCAl-Awwal Park, RiadEntradas
22 de oct. de 2026, 13:00Al-Faisaly vs Al NassrAl-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ahEntradas
29 de oct. de 2026, 13:00Al Nassr vs Al KholoodAl-Awwal Park, RiadEntradas
5 de nov. de 2026, 12:00Al Hazem vs Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassEntradas
20 de nov. de 2026, 12:00Al Nassr vs Al QadsiahAl-Awwal Park, RiadEntradas
26 de nov. de 2026, 12:00Al Nassr vs Al ShababAl-Awwal Park, RiadEntradas
3 de dic. de 2026, 12:00Al-Fayha vs Al NassrAl Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ahEntradas
10 de dic. de 2026, 12:00Al Nassr vs Al HilalAl-Awwal Park, RiadEntradas
14 de dic. de 2026, 12:00Al Fateh vs Al NassrMaydan Tamweel Al Oula, Al-AhsaEntradas
11 de feb. de 2027, 15:00Al Nassr vs Al RiyadhAl-Awwal Park, RiadEntradas
18 de feb. de 2027, 15:00Al Nassr vs Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiadEntradas
25 de feb. de 2027, 15:00Al-Taawoun vs Al NassrAl Taawoun Club Stadium, BuraydahEntradas
11 de mar. de 2027, 14:00Al Nassr vs Al IttihadAl-Awwal Park, RiadEntradas
18 de mar. de 2027, 15:00Abha vs Al NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, AbhaEntradas
2 de abr. de 2027, 13:00Al Nassr vs Al KhaleejAl-Awwal Park, RiadEntradas
8 de abr. de 2027, 13:00Al Diriyah vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadEntradas
15 de abr. de 2027, 13:00Al Nassr vs Al AhliAl-Awwal Park, RiadEntradas
18 de abr. de 2027, 13:00Neom SC vs Al NassrKing Khalid Sports City, TabukEntradas
22 de abr. de 2027, 13:00Al Nassr vs Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiadEntradas
29 de abr. de 2027, 13:00Al Kholood vs Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassEntradas
6 de may. de 2027, 13:00Al Nassr vs Al HazemAl-Awwal Park, RiadEntradas
12 de may. de 2027, 13:00Al Qadsiah vs Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamEntradas
20 de may. de 2027, 13:00Al Shabab vs Al NassrSHG Arena, RiadEntradas
24 de may. de 2027, 13:00Al Nassr vs Al-FayhaAl-Awwal Park, RiadEntradas
28 de may. de 2027, 13:00Al Hilal vs Al NassrKingdom Arena, RiadEntradas

Nota: La Saudi Pro League se detiene del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027 para dar paso a la Copa Asiática de la AFC 2027, que Arabia Saudí alberga, antes de que la campaña de Al-Nassr se reanude en febrero. Los horarios de inicio figuran tal y como se han publicado y están sujetos a cambios a medida que se acerque el día del partido.

Cómo comprar entradas para Al-Nassr 2026/27

Para comprar entradas para los partidos de Al-Nassr, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga (SPL), donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches». También puedes conseguir entradas a través del sitio de Al-Awwal Park o de WeBook.com.

1ª División
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Al Fath crest
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Escudo del Al Nassr FC Saudi Pro League Al Nassr FC 15 de ago. de 2026 14:00 Escudo del Al Fateh FC Al Fateh FC

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los partidos más populares, como el derbi de Riad (Al-Hilal vs Al-Nassr), es aconsejable comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para no quedarte sin los asientos que quieres.

No necesitas ser socio del club para comprar entradas para un solo partido, pero Al-Nassr sí ofrece paquetes de membresía Diamond y Seasonal. Las membresías Diamond garantizan entradas para todas las competiciones, mientras que las membresías Seasonal, que tienen varios niveles que van del Fan Tier al Platinum Tier, incluyen ventajas y entradas que aumentan de valor según el nivel.

Dado que las plataformas oficiales como Webook y el sitio de la Saudi Pro League suelen agotar las entradas en cuestión de minutos para los partidos de mayor demanda, mercados secundarios de confianza como Ticombo ofrecen la mejor opción para conseguir entradas verificadas para los partidos.

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¿Cuánto cuestan las entradas de Al-Nassr 2026/27?

Los precios de las entradas de Al-Nassr varían en función del partido, la categoría del asiento y la demanda. Las opciones de asientos prémium, como los palcos VIP y las suites ejecutivas, tienen precios más altos, mientras que las entradas de admisión general ofrecen opciones más asequibles.

Los precios suelen oscilar entre 185 SAR y 1.875 SAR o más para los partidos de mayor cartel.

Sigue el sitio oficial de la liga o el sitio de Al-Awwal Park para obtener información adicional sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

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Todo lo que necesitas saber sobre Al-Nassr

Al-Nassr, fundado en 1955, es una de las potencias tradicionales de la Saudi Pro League y tiene su sede en la capital, Riad. Al Hilal y Al-Nassr siempre han sido dos de las fuerzas más dominantes del panorama saudí, y han mantenido ese impulso desde que la Saudi Pro League nació en 2007.

Al-Nassr por fin volvió a hacerse con el título en 2025/26, al conquistar su 11.ª liga saudí con Ange Postecoglou y poner fin a una larga espera para los Nassrawis. Con Cristiano Ronaldo todavía liderando el ataque, afronta la 2026/27 como campeón y claro favorito para revalidar su corona.

Aunque Ronaldo sigue siendo el fichaje más famoso que ha jugado en Al-Nassr en los últimos tiempos, una larga lista de estrellas mundiales destacadas ha vestido de amarillo y azul a lo largo de los años, incluidos Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar y David Ospina. El club ha seguido reforzando su plantilla año tras año a medida que el perfil global del fútbol saudí sigue creciendo, con Arabia Saudí dispuesta a albergar la Copa Asiática de la AFC 2027 durante esta misma temporada.

Historia de Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, anteriormente conocido como King Saud University Stadium y Mrsool Park, es el estadio de Al-Nassr desde 2020. En septiembre de ese año, la Saudi Media Company (SMC) obtuvo los derechos de gestión para operar el estadio, y firmó con Al-Nassr para que se convirtiera en inquilino. En abril de 2023, el estadio pasó a llamarse Al-Awwal Park después de que Saudi Awwal Bank firmara un acuerdo de patrocinio de 15 millones de dólares.

Al-Awwal Park está situado dentro del complejo King Saud University Stadium, en el oeste de Riad, justo al sur del King Abdullah Financial District, y puede acoger hasta 26.000 aficionados en un día de partido. El estadio también ha albergado otros eventos deportivos y de entretenimiento, entre ellos el Crown Jewel de la WWE, en dos ocasiones, y veladas del PFL Championship.

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