Cómo comprar entradas del Al-Khaleej 2026/27: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

La atención del fútbol saudí suele centrarse la mayor parte del tiempo en los cuatro grandes, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli, pero para vivir y apreciar de verdad todo lo que ofrece la liga más grande de Asia, merece la pena seguir a todos los clubes de la Saudi Pro League.

Uno de los clubes que sigue rindiendo por encima de lo esperado es Al-Khaleej, originario de la ciudad de Saihat, en la Provincia Oriental, aunque disputa sus partidos como local en el Estadio Príncipe Mohammed bin Fahd, en la vecina ciudad de Dammam.

Deja que GOAL te guíe para ver a «Al-Danah» (Las Perlas), con toda la información sobre las entradas, incluido cómo comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo juega Al-Khaleej?

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La temporada 2026/27 de Al-Khaleej se extiende del 15 de agosto al 28 de mayo, con un parón a mitad de temporada entre diciembre y febrero para dar cabida a la organización por parte de Arabia Saudí de la Copa Asiática de la AFC 2027. Los horarios de inicio están sujetos a cambios a medida que se acerque la jornada por motivos televisivos.

Cómo comprar entradas de Al-Khaleej para 2026/27

Para comprar entradas de los partidos de Al-Khaleej, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga (SPL), donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches».

Las jornadas de la Saudi Pro League suelen disputarse a lo largo de tres días, y la mayoría se celebran de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí, viernes y sábado, mientras que las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los encuentros más populares, como cuando Al-Khaleej se enfrenta a Al-Hilal o Al-Nassr, o cuando juega contra rivales locales como Al-Qadsiah o Al-Ettifaq, es aconsejable comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para no quedarse sin los asientos deseados.

Aunque los portales oficiales de la liga o del estadio son la forma más segura de conseguir asiento para los partidos de Al-Khaleej, quienes quieran asistir a un encuentro pueden considerar plataformas secundarias como Ticombo para comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas de Al-Khaleej para 2026/27?

Los precios de las entradas de Al-Khaleej varían en función del partido, la categoría de la localidad y la demanda.

Las opciones de asientos premium tienen precios más altos, mientras que las entradas generales ofrecen alternativas más asequibles. Los precios suelen oscilar entre 25 SAR y 500 SAR o más en partidos de gran cartel.

Sigue atento al sitio oficial de la liga para consultar información adicional sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

Las entradas en sitios secundarios como Ticombo ofrecen una alternativa fiable si los canales oficiales están agotados.

¿Qué esperar de Al-Khaleej en 2026/27?

Al-Khaleej ha pasado varias etapas en la Saudi Pro League, aunque se ha mantenido de forma ininterrumpida en la máxima categoría desde que logró el ascenso al final de la campaña 2021/22 de la Saudi First Division League.

A pesar de ser históricamente más conocido como un exitoso club de balonmano, Al-Khaleej prolongó la temporada pasada su racha consecutiva más larga en la máxima división del fútbol saudí al terminar 8º con Georgios Donis, su mejor etapa sostenida en la élite. Uno de sus resultados más destacados de los últimos años llegó en diciembre de 2025, cuando remontó un 3-0 en contra para empatar 3-2 con el vigente campeón Al-Hilal, prolongando una increíble remontada en el tramo final de la temporada que amenazó brevemente la notable racha de imbatibilidad de Al-Hilal.

La mayoría de las estrellas mundiales que han llegado a Arabia Saudí en las últimas temporadas han tendido a incorporarse a los equipos más consolidados y exitosos. Sin embargo, Al-Khaleej también ha incorporado algunas joyas. El noruego Joshua King terminó la pasada temporada como máximo goleador en solitario del club con 20 tantos, mientras que el griego Konstantinos Fortounis y su compatriota Georgios Masouras siguen siendo dos importantes focos de creatividad y ataque de cara a la nueva campaña.

No sorprende que Al-Khaleej haya construido un fuerte contingente griego, con Georgios Donis al mando del banquillo desde el verano de 2025. Donis, que en la década de 1990 se convirtió en el primer jugador griego en disputar la Premier League inglesa, sigue construyendo sobre las sólidas bases asentadas durante su primera temporada en el club de Saihat.

Historia del Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd

El Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd es un recinto polideportivo situado en la ciudad costera de Dammam, en el golfo Pérsico, la quinta ciudad más grande de Arabia Saudí. Ha sido el estadio de los clubes saudíes Al-Ettifaq y Al-Qadsiah desde su inauguración en 1973, aunque Al-Ettifaq lo dejó en 2023 tras la construcción de su nuevo estadio, el EGO Stadium. Tanto Al-Khaleej como Al-Qadsiah siguen utilizando el estadio para sus partidos como locales. La capacidad del estadio es de 26.000 espectadores.

El Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd está rodeado de una amplia variedad de instalaciones y servicios, entre ellos un campo de entrenamiento alternativo, una pista para competiciones de atletismo, un edificio VIP y sus anexos, una mezquita, además de jardines, espacios al aire libre y aparcamientos.