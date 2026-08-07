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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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Cómo comprar entradas del Al-Ittihad para 2026/27: precios y calendario de la Saudi Pro League

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1ª División
Al Ittihad

Vive en persona el legado del club más antiguo de Arabia Saudí

El Al-Ittihad afronta la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador, Jens Wissing, una sorprendente incorporación llegada desde el Gamba Osaka de Japón tras la salida de Sergio Conceicao después de un decepcionante quinto puesto. Con sede en Yeda, el "Club del Pueblo" sigue siendo la institución deportiva más antigua de Arabia Saudí y una referencia del ambiente del "Muro Amarillo" en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas esta temporada.

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Calendario de partidos del Al-Ittihad en la Saudi Pro League 2026/27

La SPL publica su calendario de 34 jornadas por bloques, por lo que hasta ahora solo las seis primeras jornadas tienen fecha confirmada. Los grandes derbis del Al-Ittihad ya tienen confirmada la jornada, aunque la fecha exacta todavía esté pendiente.

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
Sáb. 15 de agosto de 2026, 23:00Al Ittihad vs Al KholoodAlinma Stadium (casa)Saudi Pro LeagueEntradas
Vie. 21 de agosto de 2026, 23:00Al Qadsiah vs Al IttihadPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (fuera)Saudi Pro LeagueEntradas
Lun. 24 de agosto de 2026, 23:00Al Ittihad vs Al HazemPrince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa)Saudi Pro LeagueEntradas
Sáb. 29 de agosto de 2026, 23:00Al Fateh vs Al IttihadMaydan Tamweel Al Oula (fuera)Saudi Pro LeagueEntradas
Sáb. 5 de septiembre de 2026, 23:00Al Ittihad vs Al NassrAlinma Stadium (casa)Saudi Pro LeagueEntradas
Mar. 8 de septiembre de 2026, 23:00Al Ittihad vs Al FayhaAlinma Stadium (casa)Saudi Pro LeagueEntradas
Por confirmar, jornada 8Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, ida)Kingdom Arena (fuera)Saudi Pro League, jornada 8Entradas
Por confirmar, jornada 15Al Ittihad vs Al Ahli (derbi de Yeda, ida)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa)Saudi Pro League, jornada 15Entradas
Por confirmar, jornada 25Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, vuelta)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa)Saudi Pro League, jornada 25Entradas
Por confirmar, jornada 32Al Ahli vs Al Ittihad (derbi de Yeda, vuelta)King Abdullah Sports City (fuera)Saudi Pro League, jornada 32Entradas

Cómo comprar entradas del Al-Ittihad

  • La principal vía es el portal oficial de entradas del Al-Ittihad o la aplicación específica del club.
  • Las entradas estándar de liga suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del saque inicial.
  • Para partidos de alta demanda como el derbi de Yeda, los niveles de membresía dan acceso anticipado antes de la venta general.
  • Si se agotan las asignaciones oficiales, plataformas secundarias como Ticombo ofrecen disponibilidad desde 75 SAR.

Cuánto cuestan las entradas del Al-Ittihad

  • Entrada estándar: 50 SAR - 125 SAR
  • Asientos premium: 300 SAR - 700 SAR
  • VIP y Gold Lounges: desde 1.800 SAR, con hospitalidad gourmet y las mejores vistas del estadio
  • Mercado secundario a través de Ticombo: normalmente desde alrededor de 75 SAR, con variaciones según la demanda

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Qué esperar del Al-Ittihad en 2026/27

Fundado en 1927, el Al-Ittihad es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí y un doble campeón de la Liga de Campeones de la AFC, con una larga historia de títulos nacionales. Sin embargo, la temporada 2025/26 fue decepcionante: el equipo de Sergio Conceicao terminó quinto, a 31 puntos del campeón Al-Nassr, cayó en las semifinales de la Copa del Rey y fue eliminado en los cuartos de final de la AFC Champions League Elite. Conceicao se marchó de mutuo acuerdo en junio de 2026 tras no conseguir ningún título.

AFC Champions League - Clasificacion
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ITT

La respuesta del club ha sido apostar por Jens Wissing, un técnico alemán de 38 años con solo siete meses de experiencia al frente de un primer equipo, pero que llega después de guiar al Gamba Osaka al título de la AFC Champions League Two, superando al Al-Nassr en la final por el camino. Es un cambio respecto al enfoque habitual del Al-Ittihad de ir a por nombres de relumbrón, con el club priorizando la reconstrucción táctica por encima de la reputación. Karim Benzema y N'Golo Kante siguen siendo piezas centrales de la plantilla mientras Wissing busca devolver al Al-Ittihad a la cima del fútbol saudí.

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Historia de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah

Conocido habitualmente como "La Joya", la Ciudad Deportiva Rey Abdullah es un estadio con una capacidad aproximada para 62.000 espectadores y la joya de la corona de la infraestructura deportiva de Yeda. Su arquitectura está diseñada para amplificar el ruido del público, garantizando que cada rugido llegue al terreno de juego. Situado a poca distancia en coche de la costa norte de Yeda, el recinto ofrece amplias zonas para aficionados y la megatienda oficial del club, y lo comparte con el también club yedí Al-Ahli.

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