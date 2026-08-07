Cómo comprar entradas del Al-Ittihad para 2026/27: precios y calendario de la Saudi Pro League

El Al-Ittihad afronta la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador, Jens Wissing, una sorprendente incorporación llegada desde el Gamba Osaka de Japón tras la salida de Sergio Conceicao después de un decepcionante quinto puesto. Con sede en Yeda, el "Club del Pueblo" sigue siendo la institución deportiva más antigua de Arabia Saudí y una referencia del ambiente del "Muro Amarillo" en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas esta temporada.

Calendario de partidos del Al-Ittihad en la Saudi Pro League 2026/27

La SPL publica su calendario de 34 jornadas por bloques, por lo que hasta ahora solo las seis primeras jornadas tienen fecha confirmada. Los grandes derbis del Al-Ittihad ya tienen confirmada la jornada, aunque la fecha exacta todavía esté pendiente.

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Sáb. 15 de agosto de 2026, 23:00 Al Ittihad vs Al Kholood Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Entradas Vie. 21 de agosto de 2026, 23:00 Al Qadsiah vs Al Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas Lun. 24 de agosto de 2026, 23:00 Al Ittihad vs Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa) Saudi Pro League Entradas Sáb. 29 de agosto de 2026, 23:00 Al Fateh vs Al Ittihad Maydan Tamweel Al Oula (fuera) Saudi Pro League Entradas Sáb. 5 de septiembre de 2026, 23:00 Al Ittihad vs Al Nassr Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Entradas Mar. 8 de septiembre de 2026, 23:00 Al Ittihad vs Al Fayha Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Entradas Por confirmar, jornada 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, ida) Kingdom Arena (fuera) Saudi Pro League, jornada 8 Entradas Por confirmar, jornada 15 Al Ittihad vs Al Ahli (derbi de Yeda, ida) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League, jornada 15 Entradas Por confirmar, jornada 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, vuelta) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League, jornada 25 Entradas Por confirmar, jornada 32 Al Ahli vs Al Ittihad (derbi de Yeda, vuelta) King Abdullah Sports City (fuera) Saudi Pro League, jornada 32 Entradas

Cómo comprar entradas del Al-Ittihad

La principal vía es el portal oficial de entradas del Al-Ittihad o la aplicación específica del club.

Las entradas estándar de liga suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del saque inicial.

Para partidos de alta demanda como el derbi de Yeda, los niveles de membresía dan acceso anticipado antes de la venta general.

Si se agotan las asignaciones oficiales, plataformas secundarias como Ticombo ofrecen disponibilidad desde 75 SAR.

Cuánto cuestan las entradas del Al-Ittihad

Entrada estándar: 50 SAR - 125 SAR

50 SAR - 125 SAR Asientos premium: 300 SAR - 700 SAR

300 SAR - 700 SAR VIP y Gold Lounges: desde 1.800 SAR, con hospitalidad gourmet y las mejores vistas del estadio

desde 1.800 SAR, con hospitalidad gourmet y las mejores vistas del estadio Mercado secundario a través de Ticombo: normalmente desde alrededor de 75 SAR, con variaciones según la demanda

Qué esperar del Al-Ittihad en 2026/27

Fundado en 1927, el Al-Ittihad es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí y un doble campeón de la Liga de Campeones de la AFC, con una larga historia de títulos nacionales. Sin embargo, la temporada 2025/26 fue decepcionante: el equipo de Sergio Conceicao terminó quinto, a 31 puntos del campeón Al-Nassr, cayó en las semifinales de la Copa del Rey y fue eliminado en los cuartos de final de la AFC Champions League Elite. Conceicao se marchó de mutuo acuerdo en junio de 2026 tras no conseguir ningún título.

La respuesta del club ha sido apostar por Jens Wissing, un técnico alemán de 38 años con solo siete meses de experiencia al frente de un primer equipo, pero que llega después de guiar al Gamba Osaka al título de la AFC Champions League Two, superando al Al-Nassr en la final por el camino. Es un cambio respecto al enfoque habitual del Al-Ittihad de ir a por nombres de relumbrón, con el club priorizando la reconstrucción táctica por encima de la reputación. Karim Benzema y N'Golo Kante siguen siendo piezas centrales de la plantilla mientras Wissing busca devolver al Al-Ittihad a la cima del fútbol saudí.

Historia de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah

Conocido habitualmente como "La Joya", la Ciudad Deportiva Rey Abdullah es un estadio con una capacidad aproximada para 62.000 espectadores y la joya de la corona de la infraestructura deportiva de Yeda. Su arquitectura está diseñada para amplificar el ruido del público, garantizando que cada rugido llegue al terreno de juego. Situado a poca distancia en coche de la costa norte de Yeda, el recinto ofrece amplias zonas para aficionados y la megatienda oficial del club, y lo comparte con el también club yedí Al-Ahli.