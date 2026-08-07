Cómo comprar entradas del AC Milan 2026/27: precios de la Serie A, calendario y más

El AC Milan afronta la temporada 2026/27 con Ruben Amorim como nuevo entrenador tras una profunda reestructuración en San Siro. Un desplome en el tramo final de la pasada campaña dejó a los rossoneri sin plaza de Champions League, y las consecuencias provocaron las salidas de Massimiliano Allegri, el director deportivo y el CEO del club. Esta temporada, el Milan jugará la Europa League mientras trata de reconstruirse bajo las órdenes de Amorim. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para comprar entradas del AC Milan esta temporada.

Calendario completo del AC Milan en la Serie A 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas 23 ago 2026 Torino vs Milan Stadio Olimpico Grande Torino (fuera de casa) Serie A Entradas 28-30 ago 2026 Milan vs Venezia San Siro (casa) Serie A Entradas 6 sep 2026 Juventus vs Milan Allianz Stadium (fuera de casa) Serie A Entradas 12-13 sep 2026 Lazio vs Milan Stadio Olimpico (fuera de casa) Serie A Entradas 20 sep 2026 Milan vs Lecce San Siro (casa) Serie A Entradas 11 oct 2026 Sassuolo vs Milan Mapei Stadium (fuera de casa) Serie A Entradas 18 oct 2026 Milan vs Atalanta San Siro (casa) Serie A Entradas 25 oct 2026 Udinese vs Milan Bluenergy Stadium (fuera de casa) Serie A Entradas Mié 28 oct 2026 Milan vs Bologna San Siro (casa) Serie A Entradas 1 nov 2026 Milan vs Inter (Derby della Madonnina, ida) San Siro (casa) Serie A Entradas 8 nov 2026 Genoa vs Milan Stadio Luigi Ferraris (fuera de casa) Serie A Entradas 22 nov 2026 Milan vs Frosinone San Siro (casa) Serie A Entradas 29 nov 2026 Cagliari vs Milan Unipol Domus (fuera de casa) Serie A Entradas 6 dic 2026 Milan vs Parma San Siro (casa) Serie A Entradas 13 dic 2026 Napoli vs Milan Stadio Diego Armando Maradona (fuera de casa) Serie A Entradas 20 dic 2026 Milan vs Como San Siro (casa) Serie A Entradas 3 ene 2027 Monza vs Milan U-Power Stadium (fuera de casa) Serie A Entradas Mié 6 ene 2027 Milan vs Fiorentina San Siro (casa) Serie A Entradas 10 ene 2027 Roma vs Milan Stadio Olimpico (fuera de casa) Serie A Entradas 17 ene 2027 Milan vs Torino San Siro (casa) Serie A Entradas 24 ene 2027 Frosinone vs Milan Stadio Benito Stirpe (fuera de casa) Serie A Entradas 31 ene 2027 Milan vs Juventus San Siro (casa) Serie A Entradas 7 feb 2027 Bologna vs Milan Stadio Renato Dall'Ara (fuera de casa) Serie A Entradas 14 feb 2027 Inter vs Milan (Derby della Madonnina, vuelta) San Siro (fuera de casa, partido del Inter como local) Serie A Entradas 21 feb 2027 Milan vs Genoa San Siro (casa) Serie A Entradas 28 feb 2027 Como vs Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (fuera de casa) Serie A Entradas 7 mar 2027 Milan vs Cagliari San Siro (casa) Serie A Entradas 14 mar 2027 Milan vs Sassuolo San Siro (casa) Serie A Entradas 21 mar 2027 Atalanta vs Milan Gewiss Stadium (fuera de casa) Serie A Entradas 4 abr 2027 Milan vs Monza San Siro (casa) Serie A Entradas 11 abr 2027 Fiorentina vs Milan Stadio Artemio Franchi (fuera de casa) Serie A Entradas 18 abr 2027 Milan vs Napoli San Siro (casa) Serie A Entradas 25 abr 2027 Lecce vs Milan Stadio Via del Mare (fuera de casa) Serie A Entradas 2 may 2027 Milan vs Lazio San Siro (casa) Serie A Entradas 9 may 2027 Parma vs Milan Stadio Ennio Tardini (fuera de casa) Serie A Entradas 16 may 2027 Milan vs Roma San Siro (casa) Serie A Entradas 23 may 2027 Venezia vs Milan Stadio Pier Luigi Penzo (fuera de casa) Serie A Entradas 30 may 2027 Milan vs Udinese San Siro (casa) Serie A Entradas

Cómo comprar entradas del AC Milan

Cómpralas a través del portal oficial de entradas del club y consúltalo con regularidad para conocer las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.

La demanda es más alta para el Derby della Madonnina (contra el Inter) y los partidos ante la Juventus y el Napoli, que normalmente se agotan rápido a través de los canales oficiales.

Si las entradas oficiales están agotadas, o buscas un partido concreto con poca antelación, los mercados secundarios como StubHub son una forma fiable de asegurar tu asiento, con protección al comprador incluida.

Cuánto cuestan las entradas del AC Milan

Los precios varían según el rival, la ubicación del asiento y la demanda, y los grandes partidos contra Inter, Juventus y Napoli son los que alcanzan los precios más altos.

Las entradas generales y las localidades en el anillo superior ofrecen la forma más asequible de entrar en San Siro.

Las ubicaciones prémium y a pie de campo conllevan un recargo importante, especialmente para los derbis.

El mercado secundario a través de StubHub es una buena opción para partidos de última hora o con entradas agotadas, con precios que fluctúan en función de la demanda.

Consulta el portal oficial del club para conocer los últimos precios confirmados, ya que las tarifas se revisan cada verano.

Qué esperar del AC Milan en 2026/27

La temporada 2025/26 del Milan prometía mucho, pero acabó en derrumbe: un buen inicio con Massimiliano Allegri, que regresó al club en 2025 tras once años de ausencia, se desinfló de mala manera en el tramo final, y una derrota en casa ante el Cagliari en la última jornada confirmó un quinto puesto que le dejó sin Champions League. Las consecuencias fueron severas, con las salidas de Allegri, el CEO Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el responsable de captación Geoffrey Moncada a los pocos días del final de la temporada.

Los propietarios, RedBird Capital, y el asesor Zlatan Ibrahimovic recurrieron a Ruben Amorim, recién salido del Manchester United tras apenas 63 partidos al frente en Old Trafford, y le nombraron con un contrato de tres años a partir de julio de 2026. Amorim hereda una plantilla construida en torno a Christian Pulisic y Rafael Leao y tendrá la misión de reconstruirla tras un verano convulso, compitiendo esta campaña en la Europa League en lugar de la Champions League, con dos Derby della Madonnina ante el vigente campeón, el Inter, entre los grandes partidos del curso.

Historia de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) abrió sus puertas en 1926 y sigue siendo el estadio más grande de Italia, con un aforo de 80.018 espectadores. Es la casa compartida del AC Milan y el Inter de Milán, que disputan el Derby della Madonnina, y ha albergado partidos de la Copa Mundial de la FIFA (1934 y 1990), la Eurocopa de 1980 y cuatro finales de la Copa de Europa/Champions League (1965, 1970, 2001 y 2016). El estadio también acogió la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en febrero, consolidando su estatus como uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo.



