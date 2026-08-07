Cómo comprar entradas del AC Milan 2026/27: precios de la Serie A, calendario y más

El AC Milan afronta la temporada 2026/27 con Ruben Amorim como nuevo entrenador tras una profunda reestructuración en San Siro. Un desplome en el tramo final de la pasada campaña dejó a los rossoneri sin plaza de Champions League, y las consecuencias provocaron las salidas de Massimiliano Allegri, el director deportivo y el CEO del club. Esta temporada, el Milan jugará la Europa League mientras trata de reconstruirse bajo las órdenes de Amorim. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para comprar entradas del AC Milan esta temporada.
Calendario completo del AC Milan en la Serie A 2026/27
Fecha y hora
Partido
Estadio
Competición
Entradas
23 ago 2026
Torino vs Milan
Stadio Olimpico Grande Torino (fuera de casa)
Serie A
28-30 ago 2026
Milan vs Venezia
San Siro (casa)
Serie A
6 sep 2026
Juventus vs Milan
Allianz Stadium (fuera de casa)
Serie A
12-13 sep 2026
Lazio vs Milan
Stadio Olimpico (fuera de casa)
Serie A
20 sep 2026
Milan vs Lecce
San Siro (casa)
Serie A
11 oct 2026
Sassuolo vs Milan
Mapei Stadium (fuera de casa)
Serie A
18 oct 2026
Milan vs Atalanta
San Siro (casa)
Serie A
25 oct 2026
Udinese vs Milan
Bluenergy Stadium (fuera de casa)
Serie A
Mié 28 oct 2026
Milan vs Bologna
San Siro (casa)
Serie A
1 nov 2026
Milan vs Inter (Derby della Madonnina, ida)
San Siro (casa)
Serie A
8 nov 2026
Genoa vs Milan
Stadio Luigi Ferraris (fuera de casa)
Serie A
22 nov 2026
Milan vs Frosinone
San Siro (casa)
Serie A
29 nov 2026
Cagliari vs Milan
Unipol Domus (fuera de casa)
Serie A
6 dic 2026
Milan vs Parma
San Siro (casa)
Serie A
13 dic 2026
Napoli vs Milan
Stadio Diego Armando Maradona (fuera de casa)
Serie A
20 dic 2026
Milan vs Como
San Siro (casa)
Serie A
3 ene 2027
Monza vs Milan
U-Power Stadium (fuera de casa)
Serie A
Mié 6 ene 2027
Milan vs Fiorentina
San Siro (casa)
Serie A
10 ene 2027
Roma vs Milan
Stadio Olimpico (fuera de casa)
Serie A
17 ene 2027
Milan vs Torino
San Siro (casa)
Serie A
24 ene 2027
Frosinone vs Milan
Stadio Benito Stirpe (fuera de casa)
Serie A
31 ene 2027
Milan vs Juventus
San Siro (casa)
Serie A
7 feb 2027
Bologna vs Milan
Stadio Renato Dall'Ara (fuera de casa)
Serie A
14 feb 2027
Inter vs Milan (Derby della Madonnina, vuelta)
San Siro (fuera de casa, partido del Inter como local)
Serie A
21 feb 2027
Milan vs Genoa
San Siro (casa)
Serie A
28 feb 2027
Como vs Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (fuera de casa)
Serie A
7 mar 2027
Milan vs Cagliari
San Siro (casa)
Serie A
14 mar 2027
Milan vs Sassuolo
San Siro (casa)
Serie A
21 mar 2027
Atalanta vs Milan
Gewiss Stadium (fuera de casa)
Serie A
4 abr 2027
Milan vs Monza
San Siro (casa)
Serie A
11 abr 2027
Fiorentina vs Milan
Stadio Artemio Franchi (fuera de casa)
Serie A
18 abr 2027
Milan vs Napoli
San Siro (casa)
Serie A
25 abr 2027
Lecce vs Milan
Stadio Via del Mare (fuera de casa)
Serie A
2 may 2027
Milan vs Lazio
San Siro (casa)
Serie A
9 may 2027
Parma vs Milan
Stadio Ennio Tardini (fuera de casa)
Serie A
16 may 2027
Milan vs Roma
San Siro (casa)
Serie A
23 may 2027
Venezia vs Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (fuera de casa)
Serie A
30 may 2027
Milan vs Udinese
San Siro (casa)
Serie A
Cómo comprar entradas del AC Milan
- Cómpralas a través del portal oficial de entradas del club y consúltalo con regularidad para conocer las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.
- La demanda es más alta para el Derby della Madonnina (contra el Inter) y los partidos ante la Juventus y el Napoli, que normalmente se agotan rápido a través de los canales oficiales.
- Si las entradas oficiales están agotadas, o buscas un partido concreto con poca antelación, los mercados secundarios como StubHub son una forma fiable de asegurar tu asiento, con protección al comprador incluida.
Cuánto cuestan las entradas del AC Milan
- Los precios varían según el rival, la ubicación del asiento y la demanda, y los grandes partidos contra Inter, Juventus y Napoli son los que alcanzan los precios más altos.
- Las entradas generales y las localidades en el anillo superior ofrecen la forma más asequible de entrar en San Siro.
- Las ubicaciones prémium y a pie de campo conllevan un recargo importante, especialmente para los derbis.
- El mercado secundario a través de StubHub es una buena opción para partidos de última hora o con entradas agotadas, con precios que fluctúan en función de la demanda.
Consulta el portal oficial del club para conocer los últimos precios confirmados, ya que las tarifas se revisan cada verano.
Qué esperar del AC Milan en 2026/27
La temporada 2025/26 del Milan prometía mucho, pero acabó en derrumbe: un buen inicio con Massimiliano Allegri, que regresó al club en 2025 tras once años de ausencia, se desinfló de mala manera en el tramo final, y una derrota en casa ante el Cagliari en la última jornada confirmó un quinto puesto que le dejó sin Champions League. Las consecuencias fueron severas, con las salidas de Allegri, el CEO Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el responsable de captación Geoffrey Moncada a los pocos días del final de la temporada.
Los propietarios, RedBird Capital, y el asesor Zlatan Ibrahimovic recurrieron a Ruben Amorim, recién salido del Manchester United tras apenas 63 partidos al frente en Old Trafford, y le nombraron con un contrato de tres años a partir de julio de 2026. Amorim hereda una plantilla construida en torno a Christian Pulisic y Rafael Leao y tendrá la misión de reconstruirla tras un verano convulso, compitiendo esta campaña en la Europa League en lugar de la Champions League, con dos Derby della Madonnina ante el vigente campeón, el Inter, entre los grandes partidos del curso.
Historia de San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) abrió sus puertas en 1926 y sigue siendo el estadio más grande de Italia, con un aforo de 80.018 espectadores. Es la casa compartida del AC Milan y el Inter de Milán, que disputan el Derby della Madonnina, y ha albergado partidos de la Copa Mundial de la FIFA (1934 y 1990), la Eurocopa de 1980 y cuatro finales de la Copa de Europa/Champions League (1965, 1970, 2001 y 2016). El estadio también acogió la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en febrero, consolidando su estatus como uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo.