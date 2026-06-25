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Cómo comprar entradas de última hora para Túnez vs. Países Bajos: precios de Mundial, info del GEHA Field at Arrowhead y más

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Cómo conseguir entradas para el Mundial para ver el partido entre Túnez y Países Bajos

Holanda buscará mantener su racha ante Túnez el jueves 25 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City para asegurar su pase a las eliminatorias, algo que ha conseguido en todos los Mundiales en los que ha participado.

Los aficionados que aún desean entradas esperan un duelo con muchos goles, tal como reflejan los partidos anteriores de ambos equipos en el torneo de 2026.

Túnez, ya eliminado tras dos derrotas, vio seis goles ante Suecia y cuatro frente a Japón, mientras que los holandeses empataron 2-2 con Japón y vencieron 5-1 a Suecia.

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¿Cuándo se juega el Túnez-Países Bajos?

FechaHora local de inicioLugarEntradas
Jueves 25 de junioTúnez vs. Países Bajos (18:00 h CDT)GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)Entradas

Calendario de Túnez para el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Domingo 14 de junioSuecia vs. Túnez (20:00 CST)Estadio BBVA (Guadalupe, México)5-1
Sábado 20 de junioTúnez vs. Japón (22:00 CST)Estadio BBVA (Guadalupe, México)0-4
Jueves 25 de junioTúnez vs. Países Bajos (18:00 h CDT) GEHA Field at Arrowhead (Kansas City)Entradas

Calendario de los partidos de Países Bajos en el Mundial de 2026

FechaPartido (hora local de inicio)LugarResultado final / Entradas
Domingo 14 de junio Países Bajos vs. Japón (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington, Dallas)2-2
Sábado 20 de junioPaíses Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT)Estadio NRG (Houston)5-1
Jueves 25 de junioTúnez vs. Países Bajos (18:00 h CDT)GEHA Field en el Arrowhead Stadium (Kansas City)Entradas

Cómo comprar entradas para el Túnez - Países Bajos

Lo esencial:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para Túnez vs. Países Bajos?

La FIFA ha implantado un sistema de precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, las entradas arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que los boletos para la final pueden llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

CategoríaFase de gruposOctavos y CuartosSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150–350 $400 - 2.030 dólares

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field del Arrowhead Stadium.

El partido entre Túnez y Países Bajos se jugará en el GEHA Field del Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, uno de los estadios más ruidosos y emblemáticos de Estados Unidos.

Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL, es famoso por su ambiente electrizante y su público apasionado.

Se espera que el estadio acoja a más de 70 000 aficionados durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Se espera un ambiente vibrante: los aficionados holandeses viajan en gran número y los tunecinos llenan las gradas de pasión.

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