Más de 200 000 espectadores vieron los tres partidos de la fase de grupos de EE. UU. en el SoFi Stadium (Los Ángeles) y el Lumen Field (Seattle), y los aficionados de la selección masculina seguirán llenando los estadios cada vez que las «Estrellas y Rayas» salgan al campo.

El equipo de Mauricio Pochettino mostró gran fortaleza mental en dieciseisavos, venciendo 2-0 a Bosnia y Herzegovina pese a jugar con diez tras la roja a Folarin Balogun.

El gol de tiro libre de Malik Tillman rompió un maleficio histórico ante selecciones europeas en eliminatorias. Con el respaldo de toda una nación y la energía del noroeste del Pacífico, los anfitriones apuestan por su presión alta para hacer historia y alcanzar los cuartos de final.

Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood 4-1 Viernes 19 de junio EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico) Lumen Field, Seattle 2-0 Jueves 25 de junio EE. UU. vs Turquía (19:00 h, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood 2-3 Miércoles 1 de julio EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico) Estadio Levi's, Santa Clara 2-0 Lunes 6 de julio EE. UU. vs. Bélgica (20:00 h, hora del Este) Lumen Field, Seattle Comprar entradas

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primero del Grupo D, el equipo estadounidense avanzaría así hacia la final del 19 de julio:

Si vence a Bosnia y Herzegovina el miércoles, se medirá en octavos a Bélgica o Senegal en Seattle. En caso de enfrentar a los Diablos Rojos, buscará revancha tras la derrota 5-2 de marzo en Atlanta.

En cuartos podrían toparse con España o Portugal, en semis con Francia y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 1 de julio (17:00 h, hora del Pacífico) Octavos de final Levi's Stadium, Santa Clara EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico) Octavos de final Lumen Field, Seattle Partido 94: vs. Bélgica Entradas 10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico) Cuartos de final SoFi Stadium, Inglewood Partido 98: vs. ganador del partido 93 Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T, Arlington Partido 101: vs. ganador del partido 97 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 102 Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto, permitiendo comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto, permitiendo comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Qué se puede esperar de Estados Unidos en el Mundial de 2026?

En 1994, como anfitrión, superó la fase de grupos y cayó 1-0 ante Brasil en octavos; el gol de Bebeto marcó la diferencia.

Desde entonces se han clasificado para todos los Mundiales menos el de 2018, alcanzando los octavos en 2010, 2014 y 2022 y los cuartos en 2002.

La USMNT busca seguir creciendo bajo la dirección de Mauricio Pochettino, nombrado en septiembre de 2024 tras dirigir al Tottenham, el PSG y el Chelsea.

¿Quiénes integran la convocatoria de EE. UU. para el Mundial 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en el Mundial de la FIFA 2026: