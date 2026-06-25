Este viernes 26 de junio se disputará uno de los encuentros más atractivos del Mundial 2026: Uruguay vs. España en el Estadio Akron de México.

Ambas selecciones, con aficiones apasionadas, cerrarán la fase de grupos.

España reaccionó tras un debut decepcionante y goleó 4-0 a Arabia Saudí, mientras que Uruguay suma dos empates y está al borde de la eliminación.

¿Cuándo se juega el Uruguay-España?

Calendario de Uruguay en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Lunes 15 de junio Uruguay vs. Arabia Saudí (18:00, hora del Este) Hard Rock Stadium (Miami) 1-1 Domingo 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este) Estadio Hard Rock (Miami) 2-2 Viernes 26 de junio Uruguay vs. España (18:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas

Calendario de España para el Mundial 2026

Fecha Partido (hora de inicio) Sede Resultado final / Entradas Lunes 15 de junio España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 0-0 Domingo 21 de junio España vs Arabia Saudí (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 4-0 Viernes 26 de junio España vs. Uruguay (18:00 h, hora central) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Uruguay y España

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: Ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Uruguay-España?

La FIFA usa precios variables: en la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que en la final pueden llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Historial de enfrentamientos y estadísticas entre Uruguay y España

URU Últimos partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias España 3 - 1 Uruguay

España 2 - 0 Uruguay 1 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Akron

El Estadio Akron —antes llamado Estadio Omnilife y Estadio Chivas— es un recinto polivalente ubicado en Zapopan, cerca de Guadalajara.

Desde 2010 alberga al C.D. Guadalajara de la Liga MX.

Además del fútbol, ha acogido otros eventos deportivos y de entretenimiento.

Elton John, Coldplay, The Weeknd, Shakira y el boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien enfrentó a John Ryder en 2023, han actuado allí.

Para el Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 48 000 espectadores y, además del Uruguay-España, albergará otros tres partidos de la fase de grupos.

Pronóstico del partido de la Copa del Mundo entre Uruguay y España

La afición española recuerda con cariño el ciclo dorado 2008-2012: dos Eurocopas y un Mundial.

Aunque España ha demostrado ser la mejor de su continente al ganar tres Eurocopas en las últimas dos décadas, no ha logrado un dominio similar en la escena mundial.

Desde entonces solo ha sumado cuatro triunfos y no ha superado los octavos.

En 2014 quedó eliminada en la fase de grupos y en 2018 y 2022 cayó en octavos.

La «Selección» llega a Norteamérica con ganas de recuperar su prestigio y encara la fase final en un momento dulce: no pierde desde el 1-0 contra Colombia en marzo de 2024, sumando ya 32 partidos sin derrota.

Uruguay, con una larga trayectoria en la Copa del Mundo, organizó y ganó el primer torneo en 1930 y repitió título en 1950, en Brasil.

Bajo la dirección del experimentado entrenador de clubes y de la selección nacional, Marcelo Bielsa, Uruguay esperaba llegar lejos en Norteamérica. Sin embargo, quedó eliminada de forma decepcionante tras la fase de grupos en Catar 2022 y ahora intenta por todos los medios evitar, por primera vez en su historia, dos eliminaciones tempranas consecutivas.

Aunque no se ven desde 2013, será su undécimo duelo: cinco empates y cinco derrotas para los charrúas. En los dos Mundiales que se midieron, 1950 y 1990, también empataron.