Portugal jugará ante Uzbekistán en Houston (Texas) el 23 de junio, dentro del Grupo K del Mundial 2026.

GOAL te cuenta dónde comprarlas, sus precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Portugal-Uzbekistán en el Mundial de 2026?

Calendario de Portugal en el Mundial 2026

Fecha Partido Estadio Resultado final / Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston 1-1 23 de junio de 2026 Portugal vs. Uzbekistán Estadio NRG, Houston Entradas 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Calendario de Uzbekistán para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México 1-3 23 de junio de 2026 Portugal vs. Uzbekistán NRG Stadium, Houston Entradas 27 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Portugal y Uzbekistán?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas disponibles en las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal-Uzbekistán?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Portugal-Uzbekistán en Houston, las entradas más económicas rondan los 400-550 dólares y resultan atractivas para quienes cuentan con presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos para la selección anfitriona, se prevé una demanda muy alta.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 400–750 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 800–1.300 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.500–3.500 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.000 dólares o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Houston es un destino internacional clave y base del equipo anfitrión, por lo que la demanda local se espera muy alta. Conseguir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados que cuidan su presupuesto y desean presenciar este encuentro de alto nivel.

Historial de enfrentamientos entre Portugal y Uzbekistán

POR Último partidos UZB 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Portugal 5 - 2 Uzbekistán 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Todo lo que necesitas saber sobre el Houston Stadium

El NRG Stadium de Houston, Texas, es una de las sedes clave de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante el torneo se llamará «Houston Stadium» y albergará siete partidos, incluidos dos de eliminatoria. Tiene capacidad para unos 72 000 aficionados.

Aunque suele usar césped artificial para los partidos de la NFL, ahora se adapta a césped natural, como exige la FIFA.

El estadio cuenta con un techo retráctil que permite controlar la temperatura en el húmedo verano de Houston.