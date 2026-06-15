La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá otro verano inolvidable de fútbol a Norteamérica. En la fase de grupos, Irán se medirá a Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

GOAL te cuenta cómo comprar entradas para Irán vs. Nueva Zelanda y cómo asegurarte tu asiento antes de que se agoten.

¿Cuándo es Irán vs Nueva Zelanda?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 – 19:00 Irán vs. Nueva Zelanda SoFi Stadium, Inglewood Entradas

Partidos de Irán en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio SoFi, Inglewood Entradas 21 de junio de 2026 Bélgica vs. Irán Estadio SoFi, Inglewood Entradas 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

Calendario de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio SoFi, Inglewood Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Irán y Nueva Zelanda?

Los aficionados que quieran ver el Irán-Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún tienen opciones seguras para conseguir entradas antes del partido.

Las opciones de venta de entradas incluyen actualmente:

Venta oficial de la FIFA: la FIFA aún ofrece entradas limitadas en las últimas fases de venta, por orden de llegada.

la FIFA aún ofrece entradas limitadas en las últimas fases de venta, por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas verificadas de aficionados que ya no puedan asistir.

permite comprar entradas verificadas de aficionados que ya no puedan asistir. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salones exclusivos, acceso prioritario y experiencias de lujo.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean digitales, a través de la plataforma oficial de venta de entradas para móviles de la FIFA.

¿Cuánto cuestan las entradas para Irán vs Nueva Zelanda?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el coste depende de la categoría de asiento, la demanda y la ronda del torneo.

En la fase de grupos, los boletos más económicos parten de unos 60 dólares, mientras que las zonas premium y los paquetes de hospitalidad son más costosos.

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el SoFi Stadium

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se jugará en este recinto de Inglewood, California, uno de los estadios más avanzados del mundo.

El estadio, hogar de los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, se ha convertido rápidamente en un destino clave para grandes eventos deportivos y conciertos en Norteamérica.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se espera que reciba a más de 70 000 aficionados, garantizando un ambiente electrizante para uno de los partidos más destacados de la fase de grupos.