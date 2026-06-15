España, campeona en 2010, debutará en la Copa del Mundo de 2026 el 15 dejunio contra Cabo Verde, una selección de menor categoría.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el España-Cabo Verde en el Mundial de 2026?

Calendario de España en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 21 de junio de 2026 España vs Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Uruguay vs. España Estadio Akron, Zapopan Entradas

Calendario de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 21 de junio de 2025 Uruguay vs. Cabo Verde Estadio Hard Rock, Miami Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido España vs Cabo Verde?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), y la alta demanda ha reducido al mínimo las entradas disponibles en esta fase.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España-Cabo Verde?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el España vs. Cabo Verde en Atlanta, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Se espera una alta demanda, pues la selección anfitriona jugará su último partido de grupo.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (Nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Atlanta es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una alta demanda local. Para los aficionados con presupuesto limitado, adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para disfrutar de este partido de alto nivel.

Historial de enfrentamientos entre España y Cabo Verde

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

El Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta (Georgia), será una de las sedes más avanzadas para el Mundial 2026 y podría albergar una semifinal.

Destacan su techo retráctil en forma de molinete y la pantalla de vídeo de 360 grados Halo Board. Fue diseñado para albergar tanto fútbol americano como fútbol profesional.

Para la Copa del Mundo se instalará un césped natural de última generación, sustituyendo el habitual artificial. Tiene capacidad para 70 000 espectadores y fue el primer estadio profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platino, gracias a sus paneles solares y sistemas de recogida de agua de lluvia.

Acogerá ocho partidos.

La Roja, de regreso en el primer puesto del ranking, llega como favorita. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, la mezcla de juventud (Lamine Yamal, 18 años) y experiencia (Pedri, 23) la sitúa entre las candidatas al título.

Por su parte, Cabo Verde debutará en la escena mundial apoyándose en su legendario capitán y máximo goleador, Ryan Mendes.