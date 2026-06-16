La República Checa viaja al sur para jugar un partido clave del Grupo A contra Sudáfrica en la segunda ronda del Mundial 2026.

¿Cuándo se juega el República Checa vs. Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026?

Calendario de la República Checa en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Corea del Sur vs. República Checa Estadio Akron, Zapopan Entradas 18 de junio de 2026 República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 25 de junio de 2026 República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 18 de junio de 2026 República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 25 de junio de 2026 Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Guadalupe Entradas

Qué esperar del partido entre la República Checa y Sudáfrica

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

¿Cómo comprar entradas para el partido entre la República Checa y Sudáfrica?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), y la alta demanda ha reducido al mínimo las entradas disponibles en esta fase.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre la República Checa y Sudáfrica?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el duelo entre la República Checa y Sudáfrica en Atlanta, los precios de entrada son el principal interés para los aficionados con presupuesto limitado. Al ser un partido clave del Grupo A en el Mercedes-Benz Stadium, se espera demanda constante, sobre todo de las grandes comunidades internacionales del sureste.

En el mercado oficial, las entradas más baratas oscilan entre 120 y 200 dólares en las gradas superiores. En el secundario, los precios de entrada básica parten de 450 a 600 dólares a medida que avanza el torneo.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 120–450 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 500–950 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1000–2200 dólares

Hospitalidad/VIP: 3.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Atlanta es un importante centro de transporte y este partido es clave para las aspiraciones de ambas selecciones, por lo que se espera mucha demanda local y de visitantes. Para los aficionados con presupuesto limitado, lo mejor es conseguir pronto las entradas de Categoría 3 y disfrutar del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

El recinto de Georgia, designado oficialmente como Atlanta Stadium y conocido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium, es una obra maestra de innovación arquitectónica y el primer estadio deportivo profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platino.

Situado en el centro de Atlanta, tiene un techo retráctil único: ocho paneles triangulares translúcidos que se mueven juntos para simular el diafragma de una cámara.

Para la Copa del Mundo de 2026 tendrá capacidad para unos 75 000 espectadores.