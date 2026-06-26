Cómo comprar entradas de última hora para el partido entre Jordania y Argentina: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y mucho más

Argentina y Jordania viajan este sábado a Dallas para el último partido del Grupo J, una vuelta de honor para los favoritos y una despedida histórica para los debutantes.
Ya clasificada, la Albiceleste quiere mantener su imbatibilidad, mientras Lionel Messi busca aumentar su cuenta de cinco goles y afianzar el liderato en la tabla de goleadores.
Aunque ya eliminada, Jordania busca un resultado histórico ante uno de los grandes del fútbol mundial.
¿Cuándo se juega el Jordania-Argentina?
|Fecha y hora
|Calendario
|Lugar
|Entradas
|27 de junio de 2026 – 20:00
|Jordania vs. Argentina
|Estadio AT&T, Arlington
|Entradas
Calendario de Jordania en el Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Recinto / Ciudad
|Resultado final / Entradas
|16 de junio de 2026
|Austria vs. Jordania
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|3-1
|22 de junio de 2026
|Jordania vs. Argelia
|Estadio Levi’s, Santa Clara
|1-2
|28 de junio de 2026
|Jordania vs. Argentina
|Estadio AT&T, Dallas
|Entradas
Calendario de Argentina para el Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Lugar
|Resultado final / Entradas
|15 de junio de 2026
|Argentina vs. Argelia
|Soldier Field, Chicago
|3-0
|22 de junio de 2026
|Argentina vs. Austria
|Estadio AT&T, Dallas
|2-0
|28 de junio de 2026
|Jordania vs. Argentina
|Estadio AT&T, Dallas
|Entradas
¿Cómo puedo conseguir entradas para Jordania - Argentina?
Los aficionados pueden conseguir entradas de varias formas.
- Venta oficial de la FIFA: la FIFA vende entradas en varias fases, con sorteos y ventas por orden de llegada.
- Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar de forma segura entradas de reventa verificadas a través del mercado oficial de la FIFA.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
- Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salones privados, suites y servicios exclusivos.
Se entregarán de forma digital a través de la app oficial de la FIFA. Asegúrate de que tus datos coincidan en todas las plataformas para facilitar las transferencias.
Clasificación del Grupo J
|Pos
|Equipo
|Jugadas
|V
|Emp.
|Derrotas
|Goles a favor
|Genc
|Diferencia de goles
|Puntos
|Situación
|1
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|Se clasificó para los dieciseisavos de final
|2
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|En liza
|3
|Argelia
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|En liza
|4
|Jordania
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|Eliminado
¿Cuánto cuestan las entradas para Jordania-Argentina?
La FIFA aplicará precios variables en el Mundial 2026, por lo que el coste varía según demanda, categoría y disponibilidad.
Los encuentros de Argentina serán de los más caros de la fase de grupos por la alta demanda y popularidad de los actuales campeones.
Hoy, las entradas más baratas para Jordania-Argentina oscilan entre 120 y 250 dólares, según ubicación y oferta en reventa.
|Categoría
|Fase de grupos
|Octavos y Cuartos
|Semifinales y final
|Categoría 1
|250 $ - 450 $
|600–1 200 $
|1.500 $ - 6.730 $
|Categoría 2
|180–320 $
|400–800 $
|1.000 - 4.210
|Categoría 3
|120 $ - 220 $
|200 $ - 500 $
|600 - 2.790
|Categoría 4
|60–120 $
|150 $ - 350 $
|400 - 2.030
Quienes busquen los precios más bajos deberían comprar cuanto antes, pues se espera que la reventa de los partidos de Argentina suba a medida que se acerque el torneo.
Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium
El partido entre Jordania y Argentina se disputará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), uno de los recintos deportivos más grandes y avanzados tecnológicamente del mundo.
Es la casa de los Dallas Cowboys y ha albergado la Super Bowl, la Copa América, amistosos y conciertos de primer nivel.
Se espera un ambiente electrizante, pues los seguidores de Argentina suelen acudir en masa a los partidos más destacados.