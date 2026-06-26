Cómo comprar entradas de última hora para el partido entre Jordania y Argentina: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y mucho más

Argentina y Jordania viajan este sábado a Dallas para el último partido del Grupo J, una vuelta de honor para los favoritos y una despedida histórica para los debutantes.

Ya clasificada, la Albiceleste quiere mantener su imbatibilidad, mientras Lionel Messi busca aumentar su cuenta de cinco goles y afianzar el liderato en la tabla de goleadores.

Aunque ya eliminada, Jordania busca un resultado histórico ante uno de los grandes del fútbol mundial.

¿Cuándo se juega el Jordania-Argentina?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 27 de junio de 2026 – 20:00 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington Entradas

Calendario de Jordania en el Mundial 2026

Fecha Partido Recinto / Ciudad Resultado final / Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara 3-1 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Estadio Levi’s, Santa Clara 1-2 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Dallas Entradas

Calendario de Argentina para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas 15 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Soldier Field, Chicago 3-0 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Dallas 2-0 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Dallas Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para Jordania - Argentina?

Los aficionados pueden conseguir entradas de varias formas.

Venta oficial de la FIFA: la FIFA vende entradas en varias fases, con sorteos y ventas por orden de llegada.

la FIFA vende entradas en varias fases, con sorteos y ventas por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar de forma segura entradas de reventa verificadas a través del mercado oficial de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar de forma segura entradas de reventa verificadas a través del mercado oficial de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salones privados, suites y servicios exclusivos.

Se entregarán de forma digital a través de la app oficial de la FIFA. Asegúrate de que tus datos coincidan en todas las plataformas para facilitar las transferencias.

Clasificación del Grupo J

Pos Equipo Jugadas V Emp. Derrotas Goles a favor Genc Diferencia de goles Puntos Situación 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 Se clasificó para los dieciseisavos de final 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 En liza 3 Argelia 2 1 0 1 2 4 -2 3 En liza 4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0 Eliminado

¿Cuánto cuestan las entradas para Jordania-Argentina?

La FIFA aplicará precios variables en el Mundial 2026, por lo que el coste varía según demanda, categoría y disponibilidad.

Los encuentros de Argentina serán de los más caros de la fase de grupos por la alta demanda y popularidad de los actuales campeones.

Hoy, las entradas más baratas para Jordania-Argentina oscilan entre 120 y 250 dólares, según ubicación y oferta en reventa.

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 450 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 180–320 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 120 $ - 220 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 - 2.030

Quienes busquen los precios más bajos deberían comprar cuanto antes, pues se espera que la reventa de los partidos de Argentina suba a medida que se acerque el torneo.

Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium

El partido entre Jordania y Argentina se disputará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), uno de los recintos deportivos más grandes y avanzados tecnológicamente del mundo.

Es la casa de los Dallas Cowboys y ha albergado la Super Bowl, la Copa América, amistosos y conciertos de primer nivel.

Se espera un ambiente electrizante, pues los seguidores de Argentina suelen acudir en masa a los partidos más destacados.