La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete un nuevo verano de gran fútbol. Uno de los partidos más destacados de la fase de grupos enfrentará a Arabia Saudí y Uruguay en Miami.

Ambas selecciones quieren empezar con buen pie, así que se espera una gran afluencia de aficionados a Florida para uno de los duelos más atractivos del Grupo H.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde asegurarte tu asiento antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 – 20:00 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas

Partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas 21 de junio de 2026 España vs Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Cabo Verde Estadio de Houston, Houston Entradas

Partidos de Uruguay en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas 21 de junio de 2026 Uruguay vs. Cabo Verde Philadelphia Stadium, Filadelfia Entradas 26 de junio de 2026 Uruguay vs. España Estadio de Guadalajara, Guadalajara Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: la FIFA pondrá a la venta entradas seleccionadas durante la fase final, por orden de llegada.

la FIFA pondrá a la venta entradas seleccionadas durante la fase final, por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas verificadas directamente de otros aficionados a través del mercado oficial.

permite comprar entradas verificadas directamente de otros aficionados a través del mercado oficial. Plataformas secundarias: sitios como StubHub ofrecen entradas para partidos con aforo agotado.

sitios como StubHub ofrecen entradas para partidos con aforo agotado. Los paquetes de hospitalidad premium incluyen asientos garantizados y experiencias de lujo el día del partido.

Todas las entradas se emitirán de forma digital a través de la app oficial de la FIFA. Usa siempre la misma dirección de correo y datos de cuenta en todas las plataformas para facilitar las transferencias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, los boletos cuestan desde 60 $ (para ciertos niveles de aficionados), mientras que para la final pueden llegar a 6730 $.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Hard Rock Stadium

El partido Arabia Saudí-Uruguay se jugará en este recinto de Miami Gardens, Florida, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos.

El estadio, hogar de los Miami Dolphins de la NFL, acoge grandes eventos deportivos, conciertos y actividades de la Fórmula 1. Tras recientes reformas, es uno de los recintos más modernos seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para la Copa del Mundo se espera que acoja a más de 65 000 aficionados, garantizando un ambiente vibrante para el partido inaugural entre Arabia Saudí y Uruguay.

Los asistentes podrán disfrutar de: