La aspiración de Alemania de recuperar el trono mundial se truncó de forma inesperada en el Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de las altas expectativas sobre la «Die Mannschaft», el equipo de Julian Nagelsmann no alcanzó los octavos de final, desilusionando a los aficionados alemanes que viajaron para apoyar a su selección en este torneo ampliado a 48 equipos.

El torneo sigue en Estados Unidos y aún queda el camino hacia la final.

¿Cuál es el calendario de Alemania en el Mundial 2026 y su trayectoria en la fase eliminatoria?

Fecha Partido Sede Resultado final / Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curaçao Estadio de Houston, Houston 7-1 20 de junio de 2026 Alemania vs. Costa de Marfil Estadio de Toronto, Toronto 2-1 25 de junio de 2026 Ecuador vs. Alemania Estadio Nueva York-Nueva Jersey, Nueva Jersey 2-1 29 de junio de 2026 Octavos de final: Alemania vs. Paraguay Estadio de Boston, Boston 1-1 (Paraguay gana en penaltis)

Cuándo comprar entradas para el Mundial de Alemania 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas escasean.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Alemania 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Alemania se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precio de face value Rango medio de reventa Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares 150–600 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares 800–3.500 dólares Octavos de final 105–750 $ 1.200 $ - 3.300 $ Octavos de final 170–980 $ 1.900 $ - 4.500 $ Cuartos de final 275–1 775 $ 2.800 $ - 6.000 $ Semifinales 420–3 295 $ 4.400 $ - 11.000 $ Final 2.030 $ - 7.875 $ 8.500 $ - 32.000 $+

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que acogerán los partidos: