La aspiración de Alemania de recuperar el trono mundial se truncó de forma inesperada en el Mundial de la FIFA 2026.
A pesar de las altas expectativas sobre la «Die Mannschaft», el equipo de Julian Nagelsmann no alcanzó los octavos de final, desilusionando a los aficionados alemanes que viajaron para apoyar a su selección en este torneo ampliado a 48 equipos.
El torneo sigue en Estados Unidos y aún queda el camino hacia la final.
¿Cuál es el calendario de Alemania en el Mundial 2026 y su trayectoria en la fase eliminatoria?
Cuándo comprar entradas para el Mundial de Alemania 2026
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas escasean.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
Entradas para el Mundial de Alemania 2026: ¿cuánto cuestan?
Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Alemania se dividen en las siguientes categorías:
- Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
- Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
- Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.
- Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.
Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:
|Escenario
|Rango de precio de face value
|Rango medio de reventa
|Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas)
|60–620 dólares
|150–600 $
|Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México)
|75–2.735 dólares
|800–3.500 dólares
|Octavos de final
|105–750 $
|1.200 $ - 3.300 $
|Octavos de final
|170–980 $
|1.900 $ - 4.500 $
|Cuartos de final
|275–1 775 $
|2.800 $ - 6.000 $
|Semifinales
|420–3 295 $
|4.400 $ - 11.000 $
|Final
|2.030 $ - 7.875 $
|8.500 $ - 32.000 $+
¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.
Las sedes son:
- Canadá: Toronto y Vancouver
- México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que acogerán los partidos:
|País
|Estadio (ciudad)
|Capacidad para el torneo de la Copa del Mundo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|54 000
|BMO Field (Toronto)
|45 000
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|83 000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48 000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53 500
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|75 000
|Estadio Gillette (Boston)
|65 000
|Estadio AT&T (Dallas)
|94 000
|Estadio NRG, Houston
|72 000
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|73 000
|Estadio SoFi (Los Ángeles)
|70 000
|Estadio Hard Rock, Miami
|65 000
|Estadio MetLife, Nueva York
|82 500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69 000
|Estadio Levi's, San Francisco
|71 000
|Lumen Field, Seattle
|69 000