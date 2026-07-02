México ya está en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Además, el legendario Estadio Azteca puede convertirse en el primero en albergar el torneo tres veces. México también será sede de otros siete partidos de grupo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de México en el Mundial de 2026?

Fecha Partido Estadio Resultado final / Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México 2-0 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Guadalajara 1-0 24 de junio de 2026 República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México 0-3 1 de julio de 2026 Octavos de final: México vs. Ecuador Estadio Azteca, Ciudad de México 2-0 5 de julio de 2026 Octavos de final: México vs. Inglaterra Estadio Azteca, Ciudad de México Comprar entradas

¿Cuándo se celebra el Mundial de México 2026?

Solo queda un partido con entradas disponibles en México: México vs. Inglaterra en Ciudad de México el 5 de julio. Para no perderte esta última oportunidad de ver a los coanfitriones en su propio país, toma nota:

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal canal autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal canal autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo. En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA para la reventa local con garantías oficiales.

para la reventa local con garantías oficiales. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de México 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de México en el Mundial de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones: