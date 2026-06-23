La selección colombiana viaja a México para jugar un partido decisivo contra la República Democrática del Congo, encuentro clave del Grupo K en el Mundial 2026.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial de 2026?

Calendario de Colombia en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México 1-3 24 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 28 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Calendario de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston 1-1 24 de junio de 2025 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 28 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs. Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo la disponibilidad directa en estas fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios pueden superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Colombia vs. República Democrática del Congo en Guadalajara, los boletos más baratos rondan los 375-450 dólares. Se espera alta demanda para este duelo del Grupo K entre una potencia sudamericana y un rival africano de gran resistencia.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 375-450 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 375–800 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 850–1.250 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.300–2.800 dólares

Hospitalidad/VIP: 697 dólares o más

Los precios pueden variar según la demanda. Guadalajara es una de las ciudades más futboleras del país, por lo que se espera una alta demanda local. Para los aficionados con presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y así disfrutar de este gran partido en el Estadio Akron.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Akron

El recinto de Zapopan, conocido como Estadio Akron (Estadio de Guadalajara para el torneo), es una joya de la arquitectura mexicana y casa del histórico C.D. Guadalajara.

Ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, su diseño en forma de volcán, con un exterior verde inclinado, lo integra al paisaje.

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 48 000 espectadores.