La fiebre del Mundial 2026 crece tras el inicio del torneo norteamericano el 11 dejunio.

Las entradas se agotan rápido, pero aún puedes conseguir las tuyas.

GOAL te ofrece la información más actualizada sobre las entradas, incluida la compra de entradas oficiales de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas de reventa para el Mundial 2026?

Las entradas oficiales se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta, y en los mercados secundarios suelen ser distintos. Estos son los precios que encontrarás en esas plataformas:

Escenario Rango de precios de las entradas (valor nominal) Precio medio en reventa Entradas Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares 150–950 dólares Entradas Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ 800 $ – 3 800 $ Entradas Octavos de final 105–750 $ 350–1 400 $ Entradas Octavos de final 170–980 $ 550–2 000 $ Entradas Cuartos de final 275–1.775 $ 1.000–3.500 $ Entradas Semifinales 420–3 295 $ 1.800 $ – 6.200 $ Entradas Final 2.030–10.875 $ 4.185 $ - 9.805 $+ Entradas

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de precios y demanda de reventa. Estos valores máximos pueden cambiar cerca del torneo.

¿Cómo conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?

Los aficionados pueden comprar entradas oficiales en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La «Fase de venta de última hora», última etapa oficial, arrancó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si buscas reventa, toma en cuenta lo siguiente:

Mercado de reventa y canje de la FIFA

El canal oficial para comprar entradas de segunda mano es el mercado de reventa y intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets.

Reabrió el 2 de abril y permanecerá activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales.

Mercados secundarios

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, es recomendable comprar con precaución, pues los precios suelen ser elevados.

Asegúrate de que el vendedor use la función oficial de transferencia de entradas de la FIFA para mover el boleto a tu cuenta.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, actuar rápido y tener los datos de pago listos.

Mercado de Intercambio de la FIFA

El Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) es la plataforma oficial para que los residentes en México revendan, compren o intercambien entradas de forma segura para el Mundial 2026.

México tiene protecciones legales específicas para la reventa, por lo que el sistema es ligeramente diferente.

A diferencia del principal, aquí las entradas se venden solo a su valor nominal, sin ánimo de lucro.

Consulta la lista completa de partidos del Mundial 2026: inauguración, semifinales, final y más.

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Lugar Entradas 29 de junio, 12:00 h CDT Octavos de final: Brasil vs. Japón Estadio de Houston, EE. UU. Comprar 29 de junio, 16:30 h EDT Octavos de final: Alemania vs. Paraguay Estadio de Boston, EE. UU. Comprar 29 de junio, 19:00 h CST Octavos de final: Países Bajos vs. Marruecos Estadio de Monterrey, México Comprar 30 de junio, 12:00 h CDT Octavos de final: Costa de Marfil vs. Noruega Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 30 de junio, 17:00 h EDT Octavos de final: Francia vs. Suecia Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar 30 de junio, 19:00 h CST Octavos de final: México vs. Ecuador Estadio de la Ciudad de México, México Comprar 1 de julio, 12:00 h EDT Octavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del Congo Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar 1 de julio, 13:00 PDT Octavos de final: Bélgica vs. Senegal Estadio de Seattle, EE. UU. Comprar 1 de julio, 17:00 h PDT Octavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, EE. UU. Comprar 2 de julio, 12:00 h PDT Octavos de final: España vs. Austria Estadio de Los Ángeles, EE. UU. Comprar 2 de julio, 19:00 h EDT Octavos de final: Portugal vs. Croacia Estadio de Toronto, Canadá Comprar 2 de julio, inicio a las 20:00 PDT Octavos de final: Suiza vs. Argelia Estadio de Vancouver, Canadá Comprar 3 de julio, 13:00 h CDT Octavos de final: Australia vs. Egipto Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 3 de julio, inicio a las 18:00 h EDT Octavos de final: Argentina vs. Cabo Verde Estadio de Miami, EE. UU. Comprar 3 de julio, 20:30 h CDT Octavos de final: Colombia vs. Ghana Estadio de Kansas City, EE. UU. Comprar 4 de julio, 12:00 h CDT Octavos de final: Canadá vs. Países Bajos / Marruecos Estadio de Houston, EE. UU. Comprar 4 de julio, 17:00 h EDT Octavos de final: Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia Estadio de Filadelfia, EE. UU. Comprar 5 de julio, 16:00 h EDT Octavos de final: Brasil / Japón vs. Costa de Marfil / Noruega Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar 5 de julio, 18:00 h CST Octavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo Estadio de la Ciudad de México, México Comprar 6 de julio, 14:00 h CDT Octavos de final: Portugal / Croacia vs. España / Austria Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 6 de julio, 17:00 PDT Octavos de final: Estados Unidos / Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica / Senegal Estadio de Seattle, EE. UU. Comprar 7 de julio, 12:00 h EDT Octavos de final: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar 7 de julio, 16:00 PDT Octavos de final: Suiza / Argelia vs. Colombia / Ghana Estadio de Vancouver, Canadá Comprar 9–11 de julio, horarios diversos Cuartos de final: por confirmar Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City Comprar 14–15 de julio, 15:00 Semifinales: por confirmar Estadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU. Compra 18 de julio, 15:00 h Tercer puesto: por confirmar Estadio de Miami, EE. UU. Comprar 19 de julio, inicio a las 15:00 Final: por confirmar Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo tendrá 48 selecciones y será organizado por tres países.

Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las dieciséis sedes (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación puedes consultar las ciudades y los estadios que se utilizarán: