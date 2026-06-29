La fiebre del Mundial 2026 crece tras el inicio del torneo norteamericano el 11 dejunio.
Las entradas se agotan rápido, pero aún puedes conseguir las tuyas.
GOAL te ofrece la información más actualizada sobre las entradas, incluida la compra de entradas oficiales de reventa.
¿Cuánto cuestan las entradas de reventa para el Mundial 2026?
Las entradas oficiales se dividen en las siguientes categorías:
- Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
- Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
- Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
- Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.
Los precios oficiales han variado según la fase de venta, y en los mercados secundarios suelen ser distintos. Estos son los precios que encontrarás en esas plataformas:
|Escenario
|Rango de precios de las entradas (valor nominal)
|Precio medio en reventa
|Entradas
|Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas)
|60–620 dólares
|150–950 dólares
|Entradas
|Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México)
|75 $ - 2.735 $
|800 $ – 3 800 $
|Entradas
|Octavos de final
|105–750 $
|350–1 400 $
|Entradas
|Octavos de final
|170–980 $
|550–2 000 $
|Entradas
|Cuartos de final
|275–1.775 $
|1.000–3.500 $
|Entradas
|Semifinales
|420–3 295 $
|1.800 $ – 6.200 $
|Entradas
|Final
|2.030–10.875 $
|4.185 $ - 9.805 $+
|Entradas
Nota: Los precios fluctúan por dinámica de precios y demanda de reventa. Estos valores máximos pueden cambiar cerca del torneo.
¿Cómo conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?
Los aficionados pueden comprar entradas oficiales en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.
La «Fase de venta de última hora», última etapa oficial, arrancó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.
Si buscas reventa, toma en cuenta lo siguiente:
Mercado de reventa y canje de la FIFA
El canal oficial para comprar entradas de segunda mano es el mercado de reventa y intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets.
Reabrió el 2 de abril y permanecerá activa hasta una hora antes de cada partido.
Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales.
Mercados secundarios
Plataformas externas como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo 2026.
Sin embargo, es recomendable comprar con precaución, pues los precios suelen ser elevados.
Asegúrate de que el vendedor use la función oficial de transferencia de entradas de la FIFA para mover el boleto a tu cuenta.
La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, actuar rápido y tener los datos de pago listos.
Mercado de Intercambio de la FIFA
El Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) es la plataforma oficial para que los residentes en México revendan, compren o intercambien entradas de forma segura para el Mundial 2026.
México tiene protecciones legales específicas para la reventa, por lo que el sistema es ligeramente diferente.
A diferencia del principal, aquí las entradas se venden solo a su valor nominal, sin ánimo de lucro.
Consulta la lista completa de partidos del Mundial 2026: inauguración, semifinales, final y más.
|Fecha y hora de inicio
|Detalles del partido
|Lugar
|Entradas
|29 de junio, 12:00 h CDT
|Octavos de final: Brasil vs. Japón
|Estadio de Houston, EE. UU.
|Comprar
|29 de junio, 16:30 h EDT
|Octavos de final: Alemania vs. Paraguay
|Estadio de Boston, EE. UU.
|Comprar
|29 de junio, 19:00 h CST
|Octavos de final: Países Bajos vs. Marruecos
|Estadio de Monterrey, México
|Comprar
|30 de junio, 12:00 h CDT
|Octavos de final: Costa de Marfil vs. Noruega
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar
|30 de junio, 17:00 h EDT
|Octavos de final: Francia vs. Suecia
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar
|30 de junio, 19:00 h CST
|Octavos de final: México vs. Ecuador
|Estadio de la Ciudad de México, México
|Comprar
|1 de julio, 12:00 h EDT
|Octavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del Congo
|Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Comprar
|1 de julio, 13:00 PDT
|Octavos de final: Bélgica vs. Senegal
|Estadio de Seattle, EE. UU.
|Comprar
|1 de julio, 17:00 h PDT
|Octavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
|Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, EE. UU.
|Comprar
|2 de julio, 12:00 h PDT
|Octavos de final: España vs. Austria
|Estadio de Los Ángeles, EE. UU.
|Comprar
|2 de julio, 19:00 h EDT
|Octavos de final: Portugal vs. Croacia
|Estadio de Toronto, Canadá
|Comprar
|2 de julio, inicio a las 20:00 PDT
|Octavos de final: Suiza vs. Argelia
|Estadio de Vancouver, Canadá
|Comprar
|3 de julio, 13:00 h CDT
|Octavos de final: Australia vs. Egipto
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar
|3 de julio, inicio a las 18:00 h EDT
|Octavos de final: Argentina vs. Cabo Verde
|Estadio de Miami, EE. UU.
|Comprar
|3 de julio, 20:30 h CDT
|Octavos de final: Colombia vs. Ghana
|Estadio de Kansas City, EE. UU.
|Comprar
|4 de julio, 12:00 h CDT
|Octavos de final: Canadá vs. Países Bajos / Marruecos
|Estadio de Houston, EE. UU.
|Comprar
|4 de julio, 17:00 h EDT
|Octavos de final: Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia
|Estadio de Filadelfia, EE. UU.
|Comprar
|5 de julio, 16:00 h EDT
|Octavos de final: Brasil / Japón vs. Costa de Marfil / Noruega
|Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar
|5 de julio, 18:00 h CST
|Octavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo
|Estadio de la Ciudad de México, México
|Comprar
|6 de julio, 14:00 h CDT
|Octavos de final: Portugal / Croacia vs. España / Austria
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar
|6 de julio, 17:00 PDT
|Octavos de final: Estados Unidos / Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica / Senegal
|Estadio de Seattle, EE. UU.
|Comprar
|7 de julio, 12:00 h EDT
|Octavos de final: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
|Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Comprar
|7 de julio, 16:00 PDT
|Octavos de final: Suiza / Argelia vs. Colombia / Ghana
|Estadio de Vancouver, Canadá
|Comprar
|9–11 de julio, horarios diversos
|Cuartos de final: por confirmar
|Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City
|Comprar
|14–15 de julio, 15:00
|Semifinales: por confirmar
|Estadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Compra
|18 de julio, 15:00 h
|Tercer puesto: por confirmar
|Estadio de Miami, EE. UU.
|Comprar
|19 de julio, inicio a las 15:00
|Final: por confirmar
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar
¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se jugarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo tendrá 48 selecciones y será organizado por tres países.
Las sedes son:
- Canadá: Toronto y Vancouver
- México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se confirmaron las dieciséis sedes (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación puedes consultar las ciudades y los estadios que se utilizarán:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|72 766
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|48 821
|Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough, Boston)
|63 815
|Estadio AT&T (Arlington, Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Levi's Stadium (Santa Clara, área de la bahía de San Francisco)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123