Cómo comprar entradas de la selección de Inglaterra de fútbol en 2026: precios y dónde comprar entradas para los partidos de Inglaterra

Las actuaciones consistentes de Inglaterra en la escena mundial subrayan su condición como una de las grandes potencias futbolísticas de Europa y del mundo. Después de lograr la medalla de bronce en el Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, coronada con un trepidante duelo ante Francia, la demanda de entradas para los partidos de Inglaterra sigue en máximos históricos.

Mientras el equipo de Thomas Tuchel pasa página de su campaña mundialista para centrarse en la UEFA Nations League 2026-27, Inglaterra afronta un Grupo A3 de primer nivel contra las potencias europeas España, Croacia y Chequia a partir de este mes de septiembre.

Deja que GOAL te guíe en el proceso para conseguir entradas y ver a Inglaterra jugar en el estadio de Wembley y por toda Europa esta temporada.

Próximos partidos de la selección masculina de Inglaterra

Fecha y hora de inicio Partido Sede Competición Entradas Sáb. 26 de sep., 19:45 Inglaterra vs España Estadio de Wembley, Londres UEFA Nations League Entradas Mar. 29 de sep., 19:45 República Checa vs Inglaterra Fortuna Arena, Praga UEFA Nations League Entradas Sáb. 3 de oct., 17:00 Croacia vs Inglaterra Stadion Maksimir, Zagreb UEFA Nations League Entradas Mar. 6 de oct., 19:45 Inglaterra vs República Checa Estadio de Wembley, Londres UEFA Nations League Entradas Jue. 12 de nov., 19:45 Inglaterra vs Croacia Estadio de Wembley, Londres UEFA Nations League Entradas Dom. 15 de nov., 19:45 España vs Inglaterra Estadio Santiago Bernabéu, Madrid UEFA Nations League Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Inglaterra?

Canales oficiales de entradas de Inglaterra

Las entradas oficiales para los partidos de Inglaterra, tanto en casa como fuera, pueden encontrarse y comprarse directamente en englandfootball.com.

Para comprar entradas para los partidos en casa en el estadio de Wembley o para las asignaciones oficiales de visitante por toda Europa, los aficionados deben tener en cuenta los siguientes niveles:

My England Football: Unirse a este programa gratuito de fidelización para aficionados otorga acceso prioritario secundario a la venta de entradas para partidos en casa antes de que salgan a la venta general.

Unirse a este programa gratuito de fidelización para aficionados otorga acceso prioritario secundario a la venta de entradas para partidos en casa antes de que salgan a la venta general. England Supporters Travel Club (ESTC): Se requiere una membresía de pago para mostrar interés en las limitadas asignaciones de entradas para partidos fuera de casa. Los miembros del ESTC reciben la máxima prioridad de acceso tanto para los partidos internacionales en casa como fuera.

Se requiere una membresía de pago para mostrar interés en las limitadas asignaciones de entradas para partidos fuera de casa. Los miembros del ESTC reciben la máxima prioridad de acceso tanto para los partidos internacionales en casa como fuera. Venta general: Cualquier remesa de entradas que quede tras las ventanas de prioridad para miembros sale a la venta pública abierta a través del portal oficial.

Mercados secundarios

Si las tandas de entradas se agotan durante las ventanas oficiales de prioridad para miembros, los mercados secundarios verificados como StubHub también tendrán disponibilidad de entradas para los partidos en casa en Wembley y opciones de hospitality neutrales para los partidos fuera.

Asegúrate de consultar los términos y condiciones de los proveedores de entradas a los que compres.