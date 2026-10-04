Cómo Bayern Múnich ganó la apuesta por Olise y la perdieron los grandes de la Premier League

En el fútbol moderno, la astucia de los clubes no se mide por el volumen de su gasto, sino por su capacidad de ver lo que otros no ven y moverse antes que ellos, algo que la historia de Michael Olise con el Bayern Múnich encarna con claridad.

El jugador que dejó el Crystal Palace hace dos años se ha convertido hoy en el futbolista de mayor valor de la Bundesliga (180 millones de euros según Transfermarkt). En cambio, los grandes clubes ingleses parecen observar desde lejos una oportunidad que tuvieron al alcance de la mano.

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La paradoja es que Olise es hijo del entorno inglés por completo. Nació en Londres, pasó por las academias del Arsenal, el Chelsea y el Manchester City, y brilló a pocas millas de sus estadios. Y, pese a ello, ninguno de estos clubes logró retenerlo ni recuperarlo.

El Chelsea fue el que más cerca estuvo, y perdió la operación dos veces. En el verano de 2023 activó la cláusula de rescisión de 35 millones de libras esterlinas, pero fracasó, según reveló el experto Duncan Castles, porque no siguió los procedimientos legales correctos. Así que el jugador firmó un nuevo contrato con el Palace.

Y al año siguiente el club londinense regresó, para luego echarse atrás ante el coste. En cuanto al Manchester United, el jugador siguió siendo apreciado por dos direcciones consecutivas de los Diablos Rojos, sin que la admiración se tradujera en una decisión, mientras que el Newcastle abandonó la carrera por motivos económicos.

Una apuesta ganadora

En la otra orilla, el Bayern se movió con confianza. Fue el único que estuvo dispuesto a satisfacer las exigencias del jugador y de su club, y pagó hasta 60 millones de euros. Pero el dinero no fue la palabra decisiva. Según el diario británico Telegraph, Olise eligió al Bayern por la Liga de Campeones, y tras unas conversaciones tempranas con el entrenador Vincent Kompany, en las que este le convenció con su visión.

Y detrás de la operación estuvieron los dos directores deportivos del club bávaro, Max Eberl y Christoph Freund. Y quizá lo que mejor resume la filosofía del Bayern Múnich sea el reconocimiento del presidente de honor, Uli Hoeneß, de que no conocía en absoluto al jugador francés, y de que el club otorgó su plena confianza a sus responsables deportivos.

Y el resultado llegó para anunciar que el Bayern Múnich había ganado la apuesta: 111 partidos, 45 goles y 47 asistencias. Todo ello de un jugador que no había disputado un solo partido con la selección absoluta de Francia, ni en la Liga de Campeones, cuando fichó por el campeón récord de la Bundesliga. Pero Olise no fue un golpe de suerte, sino el fruto de un sistema que sabe lo que quiere y domina en gran medida el arte de cazar talentos.



