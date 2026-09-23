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Muhammad Sharaf Eldeen
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Como 9 clubes franceses: la estrella de Marruecos, bajo los focos tras anunciar su retirada

K. Boutaib
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Boutaïb pasó su última temporada en Marruecos

El eco del anuncio de la estrella marroquí Khalid Boutaïb sobre su retirada del fútbol, a los 39 años, sigue resonando en los medios europeos, después de que finalizara su última temporada con el Kawkab de Marrakech, poniendo fin a una carrera profesional que se desarrolló principalmente en los campos franceses.

El diario francés "L'Équipe"destacó el reciente anuncio de Boutaïb sobre el final de su carrera, cuando escribió a través de su cuenta de "Instagram", acompañando su anuncio con vídeos de los momentos más destacados de su trayectoria: "Se cierra una página".

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Boutaïb nació en Bagnols-sur-Cèze, en el departamento francés de Gard, y disputó la mayor parte de su carrera en Francia, especialmente en la segunda división, donde marcó 55 goles en 186 partidos con 5 clubes: el GFC Ajaccio, el Estrasburgo, el Le Havre, el París FC y el Pau.

Boutaïb marcó 20 goles con el Estrasburgo durante la temporada 2016-2017, ocupando el segundo puesto en la lista de goleadores de la competición, y también jugó en las filas de clubes amateurs: Uzès, Bagnols-Pont, Ester y Luzenac.

El delantero marroquí disputó una única temporada en la primera división francesa, con el GFC Ajaccio en 2015-2016, y marcó 6 goles en 31 partidos.

Fuera de Francia, Boutaïb jugó en tres clubes: el Malatyaspor turco, donde marcó 17 goles en 51 partidos entre 2017 y 2019; el Zamalek egipcio, con el que anotó 5 goles en 24 partidos entre 2019 y 2020; y el Kawkab de Marrakech marroquí, donde marcó un solo gol en 15 partidos durante la temporada 2025-2026, en su última experiencia antes de la retirada.

Boutaïb también disputó 24 partidos internacionales con la selección de Marruecos entre 2016 y 2019, en los que marcó 9 goles, y participó en el Mundial 2018, donde abrió el marcador ante España en el partido que terminó con empate 2-2 en la fase de grupos.

Boutaïb dijo en su vídeo de despedida: "Vestir esta camiseta, representar a mi país y hacer feliz a mi familia fue mucho más grande de lo que imaginé".

Tras el final de su carrera profesional, Boutaïb regresó a su club formador, el FC Bagnols-Pont, que milita en la tercera división regional.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".

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