Comisión Social del Atlético de Madrid: quiénes la conforman, asuntos a tratar y el posible referéndum por el escudo

Entre los asuntos a tratar está el de someter a referéndum entre los socios la vuelta del escudo antiguo

¿Volverá el antiguo escudo del Atlético de Madrid? ¿Habrá un referéndum de consulta sobre esa posibilidad entre la afición del cuadro colchonero? Esa pregunta, entre otras cuestiones, se dirimirá en las próximas horas en la reunión de la Comisión Social que se debe celebrar en el estadio Metropolitano, entre diferentes colectivos y representantes de la identidad rojiblanca. La posible vuelta del escudo del club rojiblanco es uno de los temas que están sobre la mesa en la agenda de esta Comisión Social y es una de las grandes demandas de parte de la afición atlética, desde que se sustituyó el antiguo escudo por el nuevo logo, que ahora luce en las camisetas y prensas del club desde el año 2017.

Reunión de la Comisión con Gil Marín

Hace días que quedó fijada para hoy la reunión de la Comisión Social, con la idea de que se pueda somete a votación la posibilidad de efectuar un referéndum sobre la vuelta o no del antiguo escudo. Otro de los aspectos a tratar en esa reunión será si se retira o no la famosa placa del paseo centenario en relación a Thibaut Courtois, portero del Real Madrid y ex jugador del Atlético de Madrid. En principio, acudirá a la reunión el CEO y máximo accionista del club, Miguel Ángel Gil. La citada Comisión Social se creó en julio de 2022, con el objetivo de mantener reuniones periódicas con la entidad para debatir aspectos relativos a la identidad, la historia y los símbolos del Atlético de Madrid.

¿Quién forma la Comisión Social del Atlético de Madrid?

Esta comisión está integrada por diferentes representanes (diez) y sensibilidades del club colchonero. La conforman un miembro del Senado, un representante de la Unión Internacional de Peñas, un integrante de la peña más numerosa de la Comunidad de Madrid, un representante de la peña con más seguidores de fuera de Madrid, un miembro de la asociación Peña Los 50, un integrante de los voluntarios del Atleti, un socio de la grada de animación, un socio discapacitado, un abonado VIP y un accionista del club. Ellos serán los encargados de votar cualquier decisión vinculante en esa comisión creada por el club.

El Atlético de Madrid apostó por la creación de esta Comisión Social con el fin de escuchar las opiniones de aficionados con diferentes puntos de vista y generar un debate de cara a próximas actuaciones sobre asuntos de interés social como el reconocimiento a jugadores históricos, el diseño de productos y la mejora de servicios al aficionado, entre otras cuestiones generales.