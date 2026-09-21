El Manchester City no necesitó más de 24 horas para convertir el tropiezo del Arsenal en una valiosa oportunidad y enviar un mensaje claro a sus rivales en la carrera por la Premier League. En el momento en que el vigente campeón recibía un duro golpe al caer por tres goles a cero ante el Brighton, el equipo del técnico Enzo Maresca se preparaba para aprovechar la ocasión, antes de lograr una emocionante victoria por 5-3 sobre el Sunderland, en un partido que dejó muchos aspectos positivos, pero que a la vez reveló algunos puntos que necesitan ser corregidos.

De esta manera, el Manchester City entró en el parón internacional con una moral muy alta, tras haber sacado el máximo provecho posible del tropiezo del Arsenal y haber continuado su inicio perfecto de temporada, en un momento en el que los rasgos de la lucha por el liderato de la Premier League empiezan a dibujarse de forma temprana.

La historia comenzó el sábado, cuando el Arsenal sufrió una dura derrota ante el Brighton por tres goles a cero, un resultado que abrió la puerta al Manchester City para colocarse en solitario al frente de la clasificación.

La oportunidad estaba clara ante el equipo de Maresca: ganar al Sunderland significaba alcanzar la cima con tres puntos de ventaja, algo que el equipo logró efectivamente, pese a que el partido no fue nada fácil.

Maresca había descrito el enfrentamiento ante el Sunderland, antes de su comienzo, como la prueba «más difícil» para su equipo esta temporada hasta el momento, especialmente porque el rival tiene la capacidad de presionar con fuerza tras perder el balón, además de la variedad de sus armas ofensivas y del balón parado, sin olvidar la presencia del delantero Brian Brobbey.

Y a pesar de la dificultad del encuentro, el City logró salir con una emocionante victoria, manteniendo así su registro perfecto y consiguiendo su séptimo triunfo consecutivo en todas las competiciones.

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Maresca sigue escribiendo el inicio perfecto

La victoria ante el Sunderland representa una parada importante en la trayectoria de Maresca con el Manchester City, sobre todo después de que el técnico recibiera fuertes críticas tras la derrota ante el Arsenal en el partido de la Community Shield el pasado agosto.

Pero el equipo respondió rápidamente sobre el terreno de juego, logrando siete victorias consecutivas en distintas competiciones, para confirmar que el difícil inicio no fue más que una etapa pasajera.

Maresca dijo tras el partido que habría preferido ganar por 1-0 en lugar de 5-3, pero señaló al mismo tiempo que esperaba un enfrentamiento muy difícil.

Y explicó: «Era consciente de lo fuertes que son; juegan con mucha ferocidad al perder el balón y poseen armas variadas cuando lo tienen en su poder, como el balón parado y la presencia de Brobbey».

Y añadió que los siete partidos oficiales que ha disputado el equipo fueron distintos entre sí, algo que otorgó a los jugadores experiencias variadas que se pueden aprovechar en el futuro.

El técnico afirmó que su equipo pasó durante este periodo por numerosas situaciones, comenzando por jugar con diez jugadores en uno de los partidos, pasando por el complicado enfrentamiento ante el Sunderland, hasta ir por detrás frente al Bournemouth por 1-0 antes de darle la vuelta al resultado, señalando que todos estos escenarios representan oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

El City se impone en la cima de la liga

La victoria ante el Sunderland no fue solo tres puntos nuevos, sino que otorgó al Manchester City la oportunidad de colocarse en solitario al frente de la Premier League con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal, al convertirse en el único equipo entre los clubes de las cuatro primeras divisiones de Inglaterra que ha mantenido un porcentaje de victorias completo del 100%.

Maresca también reforzó su lugar en los registros de la Premier League, al convertirse en el sexto técnico en lograr la victoria en sus primeros cinco partidos con su club, uniéndose a una lista que incluye nombres destacados como Carlo Ancelotti, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri y Ole Gunnar Solskjaer.

Lo llamativo es que la propia lista incluye a Pep Guardiola, el anterior técnico del Manchester City, cuando comenzó su labor con el equipo en 2016, según informó «BBC Sport».

Y sobre el terreno de juego aparecieron una serie de indicadores positivos, el más destacado el brillo de Antoine Semenyo, que marcó dos goles y dio una asistencia, junto al notable rendimiento de Rayan Cherki, además del gol de Enzo Fernández, el primero con el club.

En cuanto a Erling Haaland, siguió escribiendo sus propios números, tras marcar el quinto gol del City ante el Sunderland, añadiendo así al equipo a la lista de sus víctimas en la Premier League, ya que ha marcado a todos los 25 equipos a los que ha enfrentado en la competición.

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Gran victoria, pero Maresca no se siente tranquilo

Y pese a la alegría por la victoria y el liderato, el resultado tuvo otro aspecto que no se puede ignorar. El Manchester City solo había encajado dos goles en sus primeros cuatro partidos de la Premier League, antes de que su portería fuera batida tres veces ante el Sunderland durante 90 minutos.

Brian Brobbey fue una fuente constante de problemas para la defensa del City, y logró marcar tres goles «hat-trick», pese a la derrota de su equipo, convirtiéndose en apenas el sexto jugador en la historia de la Premier League en marcar tres goles en un mismo partido y acabar en el equipo perdedor.

Y no se trató de simples goles aislados, ya que el Sunderland pudo haber marcado más, tras alcanzar una tasa de goles esperados de 4,25, la más alta para un equipo visitante en la historia del Etihad Stadium en las competiciones de la Premier League.

Y aquí aparecieron las señales de preocupación en Maresca, que insistió en la necesidad de mejorar algunos detalles defensivos. El técnico dijo: «Siempre me siento preocupado, e intento constantemente saber qué podemos mejorar. Sin duda, encajar dos de los tres goles fue algo demasiado fácil».

Y señaló que el segundo gol llegó de un saque de falta rápido ejecutado por Granit Xhaka, una jugada que consideró que su equipo no debía haber permitido, mientras que el tercer gol llegó de otro saque de falta prácticamente de la misma manera.

Y pese a su elogio del inicio, Charlie Adam, exjugador del centro del campo del Liverpool, considera que el Manchester City todavía necesita desarrollar algunos aspectos si quiere mantener este nivel durante toda la temporada.

Adam dijo que marcar cinco goles en su campo y ofrecer este nivel de rendimiento representan algo muy positivo, sobre todo porque el equipo aprovechó la derrota del Arsenal y entró en el parón siendo líder de la clasificación.

Pero señaló que el City no puede disputar una temporada completa de la misma manera en que jugó ante el Sunderland, subrayando la necesidad de que el equipo tenga una mayor capacidad de controlar los espacios durante determinados periodos de los partidos.

Y explicó que la dependencia constante del marcaje individual y de arrastrarse detrás de los jugadores rivales por todas partes puede dejar espacios peligrosos, algo que quedó claro durante el último partido.

La prueba del Liverpool: el primer examen real tras el parón

Y mientras el Manchester City celebra su inicio perfecto, le espera un enfrentamiento de altos vuelos tras el parón internacional que se extiende durante tres semanas. El equipo visitará al Liverpool el domingo 11 de octubre, en un enfrentamiento que ofrecerá a Maresca una nueva prueba de la capacidad de su equipo para lidiar con los grandes partidos y la presión constante.

Y si el partido ante el Sunderland reveló la gran fuerza ofensiva que posee el City, el enfrentamiento ante el Liverpool será una oportunidad para saber hasta qué punto es capaz de controlar el desarrollo del juego cuando se enfrenta a un rival fuerte y organizado.

Y entre los aspectos positivos y las advertencias, el Manchester City puede mirar al parón internacional situado en una posición fuerte en la clasificación, tras haber aprovechado el tropiezo del Arsenal de la mejor manera posible.

Fueron 24 horas perfectas en todos los sentidos: el Arsenal cae, el City gana, su ataque sigue brillando, Haaland añade una nueva víctima a su lista, y Maresca logra un inicio histórico.

Pero el mensaje más importante que salió del Etihad Stadium quizá sea diferente: el liderato se ha conseguido, pero mantenerlo necesita un mayor control, una solidez defensiva más alta y la capacidad de gestionar los partidos difíciles sin permitir que el rival vuelva a meterse en el ambiente.

Y así, el Manchester City se marcha al parón situado en la cima, pero sabe muy bien que la verdadera prueba le espera nada más regresar.

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