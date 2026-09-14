Comienzo difícil para la estrella francesa: el entrenador del Liverpool anuncia malas noticias sobre Barcola

Bradley Barcola (24 años) ha sufrido un inicio complicado en su etapa con el Liverpool, especialmente tras retirarse lesionado después de una hora de juego en el partido de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Después de no lograr marcar en tres partidos, el extremo izquierdo francés afronta ahora su primera lesión de la temporada.

En la víspera del partido de la tercera ronda de la Copa de la Liga ante el Tottenham, su entrenador, Andoni Iraola, confirmó que el jugador, que se incorporó al equipo en verano, aún no estaba listo para participar.

Según el sitio web "Foot Mercato", declaró: "Todavía no está listo para entrenar con el equipo. Se entrena solo, pero ha empezado a tocar el balón. Queremos que regrese lo antes posible".

Y continuó: "Aún le queda algo de tiempo para recuperarse, y llevará su tiempo. Con todas estas lesiones de larga duración, creo que (Giovanni) Leoni tiene una ligera ventaja sobre él".

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