El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League para la temporada 2026-2027 deparó duros enfrentamientos para el Real Madrid.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) reveló este sábado las fechas de los partidos, en los que el Real Madrid iniciará su andadura con un duro enfrentamiento ante el Inter en el estadio Santiago Bernabéu.

El calendario completo de partidos del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

8 de septiembre

Real Madrid × Inter (Santiago Bernabéu).

14 de octubre

Roma × Real Madrid — (fuera de casa).

21 de octubre

Real Madrid × Leipzig — (Santiago Bernabéu).

4 de noviembre

AEK Atenas × Real Madrid — (fuera de casa).

24 de noviembre

Real Madrid × PSV Eindhoven — (Santiago Bernabéu).



9 de diciembre

Arsenal × Real Madrid — (fuera de casa).

19 de enero

Real Madrid × LASK — (Santiago Bernabéu).

27 de enero

Shakhtar Donetsk × Real Madrid — (fuera de casa).



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Este sorteo se enmarca en el nuevo formato de la Champions League, que reúne a 36 equipos en una única fase de liga, en la que cada equipo disputa 8 partidos ante 8 rivales diferentes, a razón de dos encuentros de cada bombo, uno como local y otro como visitante.

Los ocho primeros clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigesimocuarto puesto disputan una eliminatoria a doble partido, de ida y vuelta, para competir por las plazas restantes en los octavos de final; por su parte, los equipos del puesto 25 hasta el último quedan eliminados de la competición sin pasar a la Europa League.