Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, campeón de Europa dos veces consecutivas en 2025 y 2026, exigió este martes a sus jugadores salir de la "zona de confort".

Así lo hizo antes del encuentro que disputarán mañana miércoles en el arranque del recorrido del París en la UEFA Champions League ante el Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré.

El técnico español señaló, en la rueda de prensa del partido: "El pasado es el pasado, y debemos renovar el carné de conducir cada año. Todos tienen motivación para jugar contra nosotros, y tenemos que aceptarlo y salir de nuestra zona de confort. Estoy dispuesto a demostrar que hay que reinventarse cada día".

Luis Enrique reconoció que, atendiendo únicamente a los resultados del equipo en la Ligue 1, tras cosechar dos empates y una derrota, el balance es "catastrófico", pero al mismo tiempo aclaró que también busca "dar valor" a lo que realmente ocurre dentro del terreno de juego.

Y añadió: "Hay cosas que mejorar, pero merecemos más puntos en la Ligue 1".

Sobre el pistoletazo de salida ante el Slovan Bratislava, el exdirector técnico del Barcelona y de la selección española admitió que es "un partido que en apariencia parece fácil", pero advirtió contra la relajación y el exceso de confianza.

Enrique concluyó: "Es la competición más difícil. ¿Cuántos equipos pueden ganarla? Seis, ocho o cinco equipos. Las diferencias son mínimas. Aspiramos a lograr un muy buen inicio. Disputaremos un partido que en apariencia parece fácil, pero no hay partidos fáciles. Debemos mantener la concentración".



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