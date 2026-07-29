El serbio Jan Carlo Simić, defensa del Al-Ittihad, está cerca de vivir una experiencia en la Liga española, después de que el Espanyol iniciara negociaciones con la directiva del club saudí para hacerse con sus servicios durante el actual mercado de fichajes estival.

Según eldiario saudí Arriyadiyah, la directiva del Al-Ittihad ha iniciado conversaciones verbales con el Espanyol para estudiar el traspaso de Simić, ya sea mediante una venta definitiva o en calidad de cedido, en el marco de la reestructuración de la plantilla del equipo de cara a la nueva temporada.

El informe señaló que las negociaciones siguen supeditadas a la aprobación del jugador para realizar el traspaso, en caso de que ambos clubes lleguen a un acuerdo definitivo sobre la operación.

La directiva del Al-Ittihad busca durante el periodo actual reorganizar la plantilla del equipo, reduciendo el número de jugadores extranjeros en consonancia con las necesidades del cuerpo técnico para la próxima temporada.

El Al-Ittihad había fichado a Jan Carlo Simić el pasado verano con un contrato que se extiende hasta 2029, para reforzar las filas del primer equipo y del filial sub-21.

El defensa serbio disputó 15 partidos con la camiseta del Al-Ittihad en las distintas competiciones, con un total de 1166 minutos, y recibió dos tarjetas amarillas, sin llegar a marcar ni asistir en ningún gol.

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