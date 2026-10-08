Comenzó, en la mañana de este jueves, la audiencia ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en la ciudad suiza de Lausana, para examinar el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) relativa a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Marruecos.

La selección de Senegal había vencido a Marruecos por 1-0 en la final del torneo, disputada el pasado enero, pero la CAF emitió posteriormente una decisión por la que trasladaba el título a Marruecos, alegando la retirada de los jugadores de Senegal en protesta por la decisión del árbitro congoleño Jean Jacques Ndala de señalar un penalti a favor de Marruecos.

En la audiencia participan los representantes de las tres partes, es decir, Senegal, Marruecos y la Confederación Africana de Fútbol, junto con los abogados de cada parte, en una sesión que podría prolongarse hasta las cuatro de la tarde según la hora local de Lausana (05:00 en la hora de La Meca, 02:00 en la hora de Rabat).

Matthieu Reeb, director general del Tribunal Arbitral del Deporte, confirmó antes del inicio de la sesión que el tribunal arbitral está integrado por tres catedráticos: el francés Gérald Simon, el alemán Ulrich Haas y el italiano Luigi Fumagalli.

El director del Tribunal Arbitral del Deporte declaró, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por la cadena francesa RMC desde Lausana: «La sesión comenzó con la presencia de los representantes de todas las partes, Senegal, Marruecos y la Confederación Africana de Fútbol, y todas las partes están representadas por abogados. Tenemos un calendario relativamente estricto, establecido de acuerdo con las propias partes».

Y añadió: «Se supone que la audiencia continuará hasta las tres o las tres y media o las cuatro de la tarde (hora de Lausana), y no creo que se prolongue más allá de las cuatro».

No habrá decisión hoy ni mañana

El director del Tribunal Arbitral del Deporte aclaró que el fallo en el caso no se emitirá inmediatamente al término de la audiencia, señalando que el tribunal necesita tiempo para estudiar el expediente y elaborar la decisión y sus fundamentos jurídicos.

Y dijo: «Nuestro objetivo es emitir la decisión lo antes posible tras la audiencia».

Y prosiguió: «No creo que la decisión se emita hoy ni mañana, y estoy casi seguro de ello. En cuanto a la siguiente etapa, quizá tengamos que esperar hasta esta tarde para obtener información adicional del tribunal, de modo que pueda darles más detalles».

Y agregó: «Pero el asunto podría tardar algunos días o incluso algunas semanas, si los árbitros desean elaborar una decisión completa que incluya los fundamentos jurídicos».

Un mensaje para las aficiones de Marruecos y Senegal

El director del Tribunal Arbitral del Deporte quiso dirigir un mensaje a las aficiones de las selecciones marroquí y senegalesa, ante lo prolongado del periodo de espera para conocer el desenlace del caso que ha suscitado una amplia controversia desde la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Y dijo: «Sé muy bien que la espera de las aficiones marroquí y senegalesa, así como de todos los aficionados africanos, se ha prolongado mucho».

Y añadió: «Hemos fijado el calendario del procedimiento de acuerdo con todas las partes implicadas, y el horario de la sesión de hoy también se ha establecido por consenso entre todas las partes».

El director del Tribunal Arbitral del Deporte concluyó sus palabras subrayando que la institución que preside, al ser la última instancia que resuelve los asuntos de justicia deportiva, aspira a cerrar el expediente lo antes posible.

Y dijo: «El objetivo del Tribunal Arbitral del Deporte, al ser la última instancia que resuelve las cuestiones de justicia deportiva, es emitir una decisión motivada lo antes posible tras la sesión de hoy».

Comienza así una etapa decisiva en el litigio jurídico sobre la identidad del campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, en medio de la expectación en Marruecos y Senegal por saber si el Tribunal Arbitral del Deporte respaldará la decisión de la CAF o la revocará y reconsiderará el destino del título.