Comienza el casting para Solari: Asensio, Bale, Vinicius y Lucas para dos puestos

El mallorquín y el galés ya están recuperados de sus respectivas lesiones… pero el brasileño y el gallego son hoy dos de los motores del Real Madrid

Por fin la enfermería empezó esta semana a dejar buenas noticias en el Real Madrid. Y es que si bien Marcos Llorente y Toni Kroos regresaron ya ante el Girona en la Copa, todo apunta a que Gareth Bale y Marco Asensio estarán listos para enfrentarse el domingo al Espanyol. Y si no, sería entonces en Montilivi el próximo jueves. Santi Solari estaba pidiendo refuerzos a gritos y éstos no han llegado desde el mercado invernal, sino desde el fondo de una enfermería donde ya sólo quedarían Keylor Navas, Jesús Vallejo y un Mariano renqueante. Claro que si la buena noticia para el técnico argentino es que cuenta ya con 22 jugadores sanos y disponibles, la otra cara de la moneda es que la configuración de un once inicial será a partir de ahora más compleja. Después de un tiempo poniendo parches y sacando de la chistera soluciones donde no había nada, ahora empieza otro casting diferente para Solari.

Dicho sea de paso, al argentino no se le caen los anillos a la hora de tomar decisiones. Más bien al contrario. Keylor Navas, Marcelo e Isco Alarcón saben bien de lo que se trata. Pero ahora el siguiente capítulo aguarda: la línea de ataque. Concretamente, los extremos (una posición de importancia capital para los esquemas del técnico además). Y es que por un lado tanto Asensio como Gareth Bale figuraban como ‘titularísimos’ a principio de temporada. Recordarán seguro cómo se hablaba de la BBA como nuevo tridente blanco en sustitución de la BBC. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado en la primera mitad de curso. Y lo que seguramente sea más relevante aún: en esas mismas posiciones tanto Vinicius como Lucas Vázquez se antojan dos de los principales motores del Real Madrid actual.

Por un lado está el atacante brasileño, que ha sorprendido a propios y extraños por su rápida adaptación, el descaro con el que juega, y la fortaleza de sus hombros para sostener la presión de todo un Real Madrid en declive. Y por otro lado está el ‘expreso de Curtis’, que se ha hecho titularísimo desde que llegó Solari, aportando su vértigo, experiencia y sacrificio a un equipo que adolecía precisamente de ímpetu en las piernas. Es muy difícil imaginar a un Real Madrid a día de hoy sin Vinicius ni Lucas. De igual manera que a principio de temporada era difícil imaginar a un Real Madrid sin Asensio ni Bale, cuando ambos estaban llamados a ser los líderes blancos del presente más inmediato. Ahí está una de las grandes disyuntivas que tendrá Solari encima de su mesa durante estos próximos días. Y quién sabe si quizás también estará ahí el quid de un futuro título para el club blanco.

No obstante, el propio Lucas Vázquez deslizaba este mismo viernes algunas de las claves de esta mejoría en la figura del propio Solari: “Es que no se casa con nadie. Da oportunidades a todos, se basa en el rendimiento de los jugadores, y eso nos hace estar alerta a todos […] Para ganar hay que correr. Es lo que estamos demostrando, no sólo yo. Todo el equipo está muy implicado, con ganas de atacar y defender. Si hacemos bien las cosas es como se ganan los partidos". Esto es, que dentro del vestuario apuntan a la filosofía de Solari por el trabajo y el sacrificio como base de su recuperación en el césped.

Así las cosas, siguiendo este mantra, si los recién llegados igualan el desarrollo físico de los que hoy están en el campo y aportan además su gran calidad, el Real Madrid podrá mejorar todavía más. Si éstos no se integran en esta nueva política, parece evidente que el equipo blanco volverá a tiempos pretéritos. Ahí reside la importancia de la decisión de Solari. No sólo en elegir un nombre u otro, sino más bien en integrar a todos bajo el mismo paraguas: “Para ganar hay que correr”. Ya lo dijo Lucas Vázquez